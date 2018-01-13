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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18283
Кан
0:1
Конец матча
Лилль
0'
36' Желтая карточка
Джику Александр
41' Желтая карточка
Тьяго Маия
0:1
44' Гол
Пепе Николя
44' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
44' Красная карточка
Веркутр Реми
52' Красная карточка
Балло Фоде
62' Желтая карточка
Бензия Яссин
68' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
69' Желтая карточка
Сумар Бубакари
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 18283 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Удар от ворот произведет Лилль
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

94'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Джику Александр из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
94'
Пепе Николя из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
93'
Биссума Ив из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
92'
Удар от ворот произведет Кан
92'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
91'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
90'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
89'
Boubakary Soumare предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
89'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
89'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Джику Александр из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Удар от ворот произведет Кан
86'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
85'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Лилль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Сантини Иван из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
84'
Мендиль Хамза коснулся мяча рукой.
84'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Лилль
83'
Тактическая замена. Понсе Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
82'
Какой промах! Роделен Ронни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный кросс...
82'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бессат Венсан из команды Кан делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Удар от ворот произведет Лилль
80'
Базиль Эрве из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Лилль
78'
Понсе Эсекиэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
78'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Джику Александр из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Понсе Эсекиэль заработал фол
76'
Удар от ворот произведет Лилль
75'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
75'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Джику Александр
75'
Сантини Иван бьет ножницами в створ ворот, но Меньян Майк не дал случится отличному голу!
74'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
74'
После дальнего удара, который нанес Бензия Яссин мяч отбит вратарем
74'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ие Эдгар из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
72'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
72'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Аит Бенассер Юссеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
Фол, нарушение
71'
Бензия Яссин наказан за толчок Аит Бенассер Юссеф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
69'
Boubakary Soumare получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
69'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Adama Mbengue уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
63'
Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Джику Александр наказан за толчок Понсе Эсекиэль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
58'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
58'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
58'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
56'
Роделен Ронни возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
55'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Лилль
54'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Роделен Ронни получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
УДАЛЕНИЕ! - Балло Фоде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Травма, повреждение
50'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
50'
Балло Фоде сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
50'
Балло Фоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Роделен Ронни пострадал.
50'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Сантини Иван пробил чуть мимо штанги!
50'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Головой пробил Роделен Ронни, но голкипер отбил его в поле!
49'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
Бессат Венсан нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
49'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
49'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
48'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сантини Иван пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Кан
47'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Сумаоро Адама уходит с поля и его заменяет Boubakary Soumare
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Тактическая замена. Куаку Кристиан уходит с поля и его заменяет Самба Брис
44'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Веркутр Реми оказался удален с поля
Желтая карточка
44'
Аит Бенассер Юссеф получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
43'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
43'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Удар от ворот произведет Кан
42'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
42'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
41'
Тьяго Маия сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
40'
Тьяго Маия из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Куаку Кристиан пострадал.
40'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
37'
Удар от ворот произведет Кан
37'
Мендес Тьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
36'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
35'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
33'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
33'
Удар от ворот произведет Кан
32'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
32'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ие Эдгар
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Удар от ворот произведет Кан
25'
Ие Эдгар из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
25'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Пепе Николя из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Балло Фоде и Мендес Тьяго из команды Лилль.
21'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
20'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
19'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Мендес Тьяго
18'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фере Жюльен выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
15'
Куаку Кристиан наказан за толчок Ие Эдгар
14'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
14'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
13'
Сантини Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Головой пробил Роделен Ронни, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
13'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
13'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Головой пробил Роделен Ронни, но голкипер отбил его в поле!
12'
Бессат Венсан из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
12'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Adama Mbengue из команды Кан отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Лилль
10'
Бессат Венсан из команды Кан делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
10'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
9'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Опасность! Ие Эдгар из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
3'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:1 Лилль
Кан
40% (72)
Ничья:
36.7% (66)
Лилль
23.3% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.8% (59)
Кан:
27.8% (50)
Лилль:
10% (18)
Кан:
9.4% (17)
Лилль:
7.2% (13)
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