Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 18283
36' Желтая карточкаДжику Александр
41' Желтая карточкаТьяго Маия
0:1
44' ГолПепе Николя
44' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
44' Красная карточкаВеркутр Реми
52' Красная карточкаБалло Фоде
62' Желтая карточкаБензия Яссин
68' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
69' Желтая карточкаСумар Бубакари
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 18283 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
94'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Джику Александр из команды Кан отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Пепе Николя из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
93'
Биссума Ив из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
92'
92'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
91'
91'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
89'
Boubakary Soumare предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
89'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
87'
Джику Александр из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Сантини Иван из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Мендиль Хамза коснулся мяча рукой.
84'
83'
83'
Тактическая замена. Понсе Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
82'
Какой промах! Роделен Ронни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный кросс...
82'
82'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бессат Венсан из команды Кан делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
80'
Базиль Эрве из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Понсе Эсекиэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
78'
76'
Джику Александр из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Понсе Эсекиэль заработал фол
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Джику Александр
75'
Сантини Иван бьет ножницами в створ ворот, но Меньян Майк не дал случится отличному голу!
74'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
74'
После дальнего удара, который нанес Бензия Яссин мяч отбит вратарем
74'
73'
73'
73'
72'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
72'
72'
Судья сигнализирует, что Аит Бенассер Юссеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
71'
Бензия Яссин наказан за толчок Аит Бенассер Юссеф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Boubakary Soumare получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
69'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
67'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Adama Mbengue уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
63'
Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
62'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
61'
Джику Александр наказан за толчок Понсе Эсекиэль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
58'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
58'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
58'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Роделен Ронни возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
55'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
55'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
54'
54'
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Роделен Ронни получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
УДАЛЕНИЕ! - Балло Фоде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
50'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Балло Фоде сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Балло Фоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Роделен Ронни пострадал.
50'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Сантини Иван пробил чуть мимо штанги!
50'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
49'
49'
Бессат Венсан нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
49'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
49'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сантини Иван пострадал.
48'
47'
47'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Сумаоро Адама уходит с поля и его заменяет Boubakary Soumare
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
47'
47'
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Тактическая замена. Куаку Кристиан уходит с поля и его заменяет Самба Брис
44'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Веркутр Реми оказался удален с поля
44'
Аит Бенассер Юссеф получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
43'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
43'
42'
42'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
41'
Тьяго Маия сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Тьяго Маия из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Куаку Кристиан пострадал.
40'
40'
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
38'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
37'
37'
Мендес Тьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
35'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
34'
34'
34'
34'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
33'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
33'
32'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
32'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Пепе Николя из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Балло Фоде и Мендес Тьяго из команды Лилль.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
20'
20'
20'
20'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Мендес Тьяго
18'
16'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фере Жюльен выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Куаку Кристиан наказан за толчок Ие Эдгар
14'
14'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
14'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
13'
Сантини Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
13'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
13'
13'
12'
12'
Бессат Венсан из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
12'
11'
11'
Adama Mbengue из команды Кан отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Бессат Венсан из команды Кан делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
9'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
8'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
3'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
3'
2'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:1 Лилль
Кан
40% (72)
Ничья:
36.7% (66)
Лилль
23.3% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.8% (59)
1:0 Кан:
27.8% (50)
1:2 Лилль:
10% (18)
2:1 Кан:
9.4% (17)
0:1 Лилль:
7.2% (13)
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