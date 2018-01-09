Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Монако

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Стадион: Стад де ля Моссон
Предыдущие игры
Монпелье (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 10.01.2018 Анже 0:1 Монпелье КЛ
- 06.01.2018 Понтарлье 1:1 Монпелье КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 09.12.2017 Анже 1:1 Монпелье Л1
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Генгам 0:0 Монпелье Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 04.11.2017 Монпелье 1:1 Амьен Л1
- 28.10.2017 Монпелье 0:1 Ренн Л1
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 20.10.2017 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Л1
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 16.09.2017 Труа 0:1 Монпелье Л1
- 09.09.2017 Монпелье 0:1 Нант Л1
Монако (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Лига 1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Лига 1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Лига 1
- 14.05.2016 Монако 2:0 Монпелье Лига 1
- 24.09.2015 Монпелье 2:3 Монако Лига 1
- 07.04.2015 Монако 0:0 Монпелье Лига 1
- 24.09.2014 Монпелье 0:1 Монако Лига 1
- 10.01.2014 Монпелье 1:1 Монако Лига 1
- 18.08.2013 Монако 4:1 Монпелье Лига 1
- 21.05.2011 Монпелье 0:1 Монако Лига 1
- 17.08.2010 Монако 0:0 Монпелье Лига 1
- 03.04.2010 Монпелье 0:0 Монако Лига 1
- 13.01.2010 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|58 - 15
|50
|2.
|Монако
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|46 - 19
|41
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|46 - 20
|41
|4.
|Марсель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 22
|38
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|18 - 18
|33
|6.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|7.
|Генгам
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 13
|26
|9.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|10.
|Дижон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 33
|24
|11.
|Кан
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|12 - 21
|24
|12.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|13.
|Амьен
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 22
|21
|14.
|Труа
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 27
|21
|15.
|Бордо
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|20
|17.
|Тулуза
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 27
|19
|18.
|Лилль
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 30
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 34
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - МонакоДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Монпелье
9.1% (6)
Ничья:
7.6% (5)
Монако
83.3% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
37.9% (25)
0:2 Монако:
18.2% (12)
0:1 Монако:
15.2% (10)
1:3 Монако:
7.6% (5)
1:1 Ничья:
7.6% (5)
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