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Стадион:
Монпелье
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Монако

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Монпелье
9.1% (6)
Ничья:
7.6% (5)
Монако
83.3% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
37.9% (25)
Монако:
18.2% (12)
Монако:
15.2% (10)
Монако:
7.6% (5)
Ничья:
7.6% (5)
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