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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10822
Труа
0:1
Конец матча
Бордо
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Хауи Саиф-Эдин
0:1
15' Гол
Лаборд Гаэтан
39' Желтая карточка
Вискаррондо Освальдо
59' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
65' Желтая карточка
Траоре Шарль
85' Желтая карточка
Депланье Матье
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10822 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Пелленар Тео

92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Депланье Матье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
89'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Бордо
88'
Ньян Адама не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
85'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Санхаре Юнусс пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
84'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
84'
Ньян Адама из команды Труа делает передачу одноклубнику.
83'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Труа
83'
Отличные скиллы показывает Тулалан Жереми, обводя своих соперников
83'
Тулалан Жереми из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Бордо
81'
Как он промахнулся? Сук Юн-Чжун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
81'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Жиродон Джимми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Самасса Мамаду II держит все под контролем
80'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
79'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
79'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Бордо
78'
Беллюгу Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
77'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
77'
Шанс! Байсс Пол из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
76'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
Фол, нарушение
74'
Беллюгу Франсуа из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
73'
Жиродон Джимми из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
70'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
70'
Гаич Милан II из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Вискаррондо Освальдо атаковал сзади соперника. Это Мейте Суалихо заработал своей команде штрафной
68'
Мейте Суалихо из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Самасса Мамаду II выбегает и ловит мяч
Офсайд
68'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Бордо
67'
Мейте Суалихо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
65'
Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Малком Филипе заработал своей команде штрафной
65'
Удар от ворот произведет Бордо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Какой промах! Сук Юн-Чжун имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный кросс...
64'
Отличные скиллы показывает Азамум Карим, обводя своих соперников
Фол, нарушение
63'
Малком Филипе коснулся мяча рукой.
63'
Гаич Милан II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
63'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гаич Милан II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
61'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
61'
Лаборд Гаэтан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
60'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
59'
Рефери не любит споров - именно за это Беллюгу Франсуа сейчас получил желтую
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
58'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
57'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
57'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
57'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
56'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
53'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Азамум Карим из команды Труа играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
52'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
51'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Самасса Мамаду II взял и забрал мяч на выходе
50'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Сук Юн-Чжун из команды Труа играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
48'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
48'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо играет слишком грубо. Хауи Саиф-Эдин оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
43'
Беллюгу Франсуа из команды Труа играет слишком грубо. Тулалан Жереми оказался на газоне.
42'
Отличные скиллы показывает Тулалан Жереми, обводя своих соперников
42'
Гаич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
41'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
40'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
40'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Вискаррондо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Вискаррондо Освальдо атаковал сзади соперника. Это Лаборд Гаэтан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
39'
Азамум Карим из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Малком Филипе заработал фол
38'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Тулалан Жереми атаковал сзади соперника. Это Дарбион Стефан заработал своей команде штрафной
37'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сук Юн-Чжун не смог удачно сыграть.
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
33'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
32'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мейте Суалихо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сук Юн-Чжун пострадал.
27'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа играет слишком грубо. Пундже Максим оказался на газоне.
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Кунде Жюль атаковал сзади соперника. Это Сук Юн-Чжун заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
25'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок Лерагер Лукас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Удар от ворот произведет Труа
24'
Кунде Жюль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличные скиллы показывает Санхаре Юнусс, обводя своих соперников
23'
Ниве Бенжамен пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
22'
Удар от ворот произведет Бордо
22'
Депланье Матье из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
18'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Фантастический гол, где все сам сделал Малком Филипе!
15'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лаборд Гаэтан из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
15'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
15'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Азамум Карим из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Лаборд Гаэтан пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Описание гола
12'
ОН ПРОМАЗАЛ - Хауи Саиф-Эдин пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
Фол, нарушение
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Мейте Суалихо совершил грубый фол. Дарбион Стефан заработал пенальти!
12'
Беллюгу Франсуа из команды Труа находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Эрей Кристоф получил травму и заменен. Вискаррондо Освальдо выходит на поле.
Травма, повреждение
8'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Бордо
7'
Азамум Карим из команды Труа делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Удар от ворот произведет Труа
5'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Дарбион Стефан, и мяч снова в игре
4'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ниве Бенжамен пострадал.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Удар от ворот произведет Труа
2'
Головой пробил Лаборд Гаэтан, но голкипер отбил его в поле!
1'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:1 Бордо
Труа
18.3% (33)
Ничья:
38.3% (69)
Бордо
43.3% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (60)
Бордо:
20.6% (37)
Бордо:
16.1% (29)
Труа:
11.7% (21)
Ничья:
4.4% (8)
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