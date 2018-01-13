Стадион: Стад де л'Об Зрители: 10822
0:0
12' Не забитый пенальтиХауи Саиф-Эдин
0:1
15' ГолЛаборд Гаэтан
39' Желтая карточкаВискаррондо Освальдо
59' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
65' Желтая карточкаТраоре Шарль
85' Желтая карточкаДепланье Матье
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10822 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
94'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Пелленар Тео
92'
91'
Судья сигнализирует, что Депланье Матье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
89'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
88'
Ньян Адама не смог попасть в створ ударом издали
87'
87'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
85'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
85'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Санхаре Юнусс пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
84'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
84'
Ньян Адама из команды Труа делает передачу одноклубнику.
83'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Отличные скиллы показывает Тулалан Жереми, обводя своих соперников
83'
Тулалан Жереми из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
82'
81'
81'
Как он промахнулся? Сук Юн-Чжун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Жиродон Джимми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Самасса Мамаду II держит все под контролем
80'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
79'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
79'
79'
78'
78'
Беллюгу Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
77'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
76'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
76'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
74'
Беллюгу Франсуа из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
73'
Жиродон Джимми из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
70'
Гаич Милан II из команды Бордо делает пас партнеру.
69'
Судья свистит. Вискаррондо Освальдо атаковал сзади соперника. Это Мейте Суалихо заработал своей команде штрафной
68'
Мейте Суалихо из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Самасса Мамаду II выбегает и ловит мяч
68'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
68'
67'
Мейте Суалихо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
65'
Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Малком Филипе заработал своей команде штрафной
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Какой промах! Сук Юн-Чжун имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный кросс...
64'
Отличные скиллы показывает Азамум Карим, обводя своих соперников
63'
Малком Филипе коснулся мяча рукой.
63'
Гаич Милан II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Гаич Милан II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
61'
Лаборд Гаэтан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
60'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Рефери не любит споров - именно за это Беллюгу Франсуа сейчас получил желтую
59'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
58'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
57'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
57'
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
57'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
56'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
55'
53'
53'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
53'
52'
Азамум Карим из команды Труа играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
52'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
52'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
51'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Самасса Мамаду II взял и забрал мяч на выходе
50'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
49'
Сук Юн-Чжун из команды Труа играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
48'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
47'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо играет слишком грубо. Хауи Саиф-Эдин оказался на газоне.
47'
46'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
44'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Беллюгу Франсуа из команды Труа играет слишком грубо. Тулалан Жереми оказался на газоне.
42'
Отличные скиллы показывает Тулалан Жереми, обводя своих соперников
42'
Гаич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
40'
39'
Вискаррондо Освальдо получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Вискаррондо Освальдо атаковал сзади соперника. Это Лаборд Гаэтан заработал своей команде штрафной
39'
Азамум Карим из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Малком Филипе заработал фол
38'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Судья свистит. Тулалан Жереми атаковал сзади соперника. Это Дарбион Стефан заработал своей команде штрафной
37'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сук Юн-Чжун не смог удачно сыграть.
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
33'
33'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
32'
32'
Мейте Суалихо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
29'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сук Юн-Чжун пострадал.
27'
26'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа играет слишком грубо. Пундже Максим оказался на газоне.
26'
Судья свистит. Кунде Жюль атаковал сзади соперника. Это Сук Юн-Чжун заработал своей команде штрафной
25'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок Лерагер Лукас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
24'
Кунде Жюль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличные скиллы показывает Санхаре Юнусс, обводя своих соперников
23'
Ниве Бенжамен пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
22'
22'
Депланье Матье из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
18'
18'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Фантастический гол, где все сам сделал Малком Филипе!
15'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лаборд Гаэтан из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
15'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
15'
15'
Азамум Карим из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Лаборд Гаэтан пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
ОН ПРОМАЗАЛ - Хауи Саиф-Эдин пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Мейте Суалихо совершил грубый фол. Дарбион Стефан заработал пенальти!
12'
Беллюгу Франсуа из команды Труа находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Эрей Кристоф получил травму и заменен. Вискаррондо Освальдо выходит на поле.
8'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Азамум Карим из команды Труа делает неудачный навес.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
5'
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Дарбион Стефан, и мяч снова в игре
4'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
4'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ниве Бенжамен пострадал.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
2'
Головой пробил Лаборд Гаэтан, но голкипер отбил его в поле!
1'
1'
Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:1 Бордо
Труа
18.3% (33)
Ничья:
38.3% (69)
Бордо
43.3% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (60)
1:2 Бордо:
20.6% (37)
0:1 Бордо:
16.1% (29)
1:0 Труа:
11.7% (21)
0:0 Ничья:
4.4% (8)
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