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Лион
 
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Анже
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Анже

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 51 минуту, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Лион - Анже
Лион
93% (66)
Ничья:
2.8% (2)
Анже
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
39.4% (28)
Лион:
18.3% (13)
Лион:
16.9% (12)
Лион:
9.9% (7)
Лион:
4.2% (3)
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