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Стадион: Сентрал Коаст
2:2
Конец матча
1:0
13' ГолБаро Алан
27' Красная карточкаHarrison Delbridge
1:1
42' ГолМаккормак Росс
45' Желтая карточкаAntony Golec
2:1
50' ГолJake McGing
64' Желтая карточкаХиаряй Том
83' Желтая карточкаJake McGing
2:2
86' ГолБудзински Марчин
|
13'
1:0
42'
1:1
45'
50'
2:1
64'
65'
83'
86'
2:2
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 24 Lachlan Wales
- 8 Blake Powell
- 22 Меллинг Джейкоб
- Запасные игроки
- 25 Peter Kekeris
- 17 Josh Bingham
- 16 Liam Rose
- 21 Kye Rowles
- 20 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 14 Daniel Arzani
- 4 Harrison Delbridge
- 37 Nathaniel Atkinson
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 34 Conor Metcalfe
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 21.02.2016 Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.10.2015 Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.11.2014 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 23.03.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.01.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.10.2013 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 30.03.2013 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.10.2012 Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.02.2012 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 18.01.2012 Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|16
|12
|3
|1
|38 - 12
|39
|2.
|Ньюкасл Джетс
|16
|10
|3
|3
|35 - 17
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|2
|6
|21 - 19
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|16
|6
|5
|5
|23 - 23
|23
|5.
|Аделаида Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|4
|7
|4
|17 - 24
|19
|7.
|Перт Глори
|16
|5
|1
|10
|17 - 33
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Брисбен Роар
|16
|3
|4
|9
|16 - 25
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|15
|2
|5
|8
|19 - 29
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Будзински Марчин бьет в цель!
85'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
83'
Jake McGing получил желтую карточку от судьи
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
71'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.
65'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Josh Bingham выходит на его замену.
65'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хиаряй Том уходит с поля, а Liam Rose выходит на его замену.
64'
Хиаряй Том получил желтую карточку от судьи
51'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Jake McGing бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
27'
УДАЛЕНИЕ! - Harrison Delbridge увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
13'
Г О О О О Л - Баро Алан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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