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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
2:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
13' Гол
Баро Алан
27' Красная карточка
Harrison Delbridge
1:1
42' Гол
Маккормак Росс
45' Желтая карточка
Antony Golec
2:1
50' Гол
Jake McGing
64' Желтая карточка
Хиаряй Том
83' Желтая карточка
Jake McGing
2:2
86' Гол
Будзински Марчин
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Будзински Марчин бьет в цель!
85'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Jake McGing получил желтую карточку от судьи
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
71'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.

65'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Josh Bingham выходит на его замену.
65'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хиаряй Том уходит с поля, а Liam Rose выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Хиаряй Том получил желтую карточку от судьи
51'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Jake McGing бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
27'
УДАЛЕНИЕ! - Harrison Delbridge увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Баро Алан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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