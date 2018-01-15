- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Жозе Алваладе
3:0
Конец матча
|
31'
1:0
52'
2:0
90'
3:0
Состав команд
22
Матьё
Жереми
28
Дост
Бас
30
Гомеш
Витор
44
Гало
Диего
Спортинг Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 7 Рибейру Рубен Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 28 Дост Бас Нападающий
- 77 Желсон Мартиньш Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 6 Пинту Андре Защитник
- 17 Поденсе Даниэл Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 11 Бруно Сезар Полузащитник
- 20 Руис Брайан Нападающий
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 23 Амилтон Минервино Защитник
- 16 Петролина Нилдо Защитник
- 30 Гомеш Витор Защитник
- 77 Агра Салвадор Полузащитник
- 44 Гало Диего Полузащитник
- 7 Гедеш Алешандре Полузащитник
- 2 Алвес Родриго Полузащитник
- 13 Сантуш Гонсалу Нападающий
- 29 Фалькао Клаудио Нападающий
- Запасные игроки
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 22 Сами Леосизиу Нападающий
- 20 Фальконе Федерико Нападающий
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 01.12.2017 Спортинг Л 1:0 Белененсеш ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.11.2017 Спортинг Л 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 16.11.2017 Спортинг Л 2:0 Фамаликан К
- 05.11.2017 Спортинг Л 2:2 Брага ПЛ
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 22.10.2017 Спортинг Л 5:1 Шавиш ПЛ
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 12.10.2017 Олейруш 2:4 Спортинг Л К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Авиш: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|41 - 10
|46
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 9
|45
|3.
|Бенфика
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 12
|43
|4.
|Брага
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|35 - 18
|37
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 17
|30
|6.
|Маритиму
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 20
|28
|7.
|Шавиш
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Боавишта
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 22
|24
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 33
|23
|10.
|Тондела
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|16 - 25
|19
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 29
|18
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 24
|17
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 34
|15
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Авиш
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 29
|14
|17.
|Эшторил
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 35
|12
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 32
|12
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
84'
Спортинг Л делает замену. Желсон Мартиньш уходит с поля, а Поденсе Даниэл выходит на его замену.
79'
Авиш делает замену. Агра Салвадор уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
75'
Спортинг Л делает замену. Акунья Маркос уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
71'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Машаду Паулу выходит на его замену.
66'
Спортинг Л делает замену. Рибейру Рубен уходит с поля, а Батталья Родриго выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Дост Бас из команды Спортинг Л забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
46'
Авиш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация