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Стадион:
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Авиш
0'
1:0
31' Гол
Дост Бас
2:0
52' Пенальти
Дост Бас
3:0
90' Гол
Дост Бас
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
84'
Спортинг Л делает замену. Желсон Мартиньш уходит с поля, а Поденсе Даниэл выходит на его замену.
79'
Авиш делает замену. Агра Салвадор уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
75'
Спортинг Л делает замену. Акунья Маркос уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
71'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Машаду Паулу выходит на его замену.

66'
Спортинг Л делает замену. Рибейру Рубен уходит с поля, а Батталья Родриго выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Дост Бас из команды Спортинг Л забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Авиш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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