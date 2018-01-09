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Стадион:
Алавес
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 5 минут, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Алавес - Севилья
Алавес
4.2% (3)
Ничья:
13.9% (10)
Севилья
81.9% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.1% (31)
Севилья:
15.3% (11)
Ничья:
12.5% (9)
Севилья:
9.7% (7)
Севилья:
5.6% (4)
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