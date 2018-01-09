Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Севилья

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Стадион: Мендисорроса
Предыдущие игры
Алавес (последние 20 матчей: +9 =0 -11)
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
Севилья (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|48 - 7
|48
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|27 - 8
|39
|3.
|Валенсия
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 16
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 27
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 21
|28
|7.
|Эйбар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 30
|27
|8.
|Леганес
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 34
|24
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 18
|23
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 21
|23
|14.
|Жирона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|32 - 27
|22
|16.
|Леванте
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 25
|18
|17.
|Депортиво
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|13 - 27
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 32
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 40
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 5 минут, которая состоится 14.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Алавес - Севилья
Алавес
4.2% (3)
Ничья:
13.9% (10)
Севилья
81.9% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
43.1% (31)
0:1 Севилья:
15.3% (11)
1:1 Ничья:
12.5% (9)
0:2 Севилья:
9.7% (7)
1:3 Севилья:
5.6% (4)
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