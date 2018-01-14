Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 17007
21' Желтая карточкаМоралес Луис
0:1
37' ГолСисто Пионе
78' Желтая карточкаЭрнандес Пабло II
80' Желтая карточкаДюкур Шейк
87' Желтая карточкаМакси Гомес
87' Желтая карточкаЛуна Антонио
88' Желтая карточкаКоке Хорхе II
90' Желтая карточкаРубен Бланко
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
95'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
94'
Судье надоело, что Рубен Бланко тянет время и он наказал его горчичником
93'
Как он промахнулся? Коке Хорхе II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
93'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
92'
92'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Нано Александер из команды Леванте в офсайде
90'
Джейсон получает жёлтую карточку за толчок соперника.
88'
Коке Хорхе II получил желтую карточку от судьи
88'
Судья свистит. Коке Хорхе II атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Пабло II заработал своей команде штрафной
87'
Луна Антонио получил желтую карточку от судьи
87'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Sergi Gomez
87'
Судье надоело, что Maximiliano Gomez тянет время и он наказал его горчичником
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
86'
86'
Как он промахнулся? Боатенг Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Плохо сыграл Кабраль Густаво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
85'
84'
84'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Барди Энис
84'
Хорошую попытку сделал Нано Александер. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Джейсон
82'
Отличные скиллы показывает Джейсон, обводя своих соперников
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
81'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
80'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
80'
Судья свистит. Дюкур Шейк атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Пабло II заработал своей команде штрафной
79'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Нано Александер
79'
79'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
79'
79'
Maximiliano Gomez нарушил правила.
79'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лопес Иван из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
78'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
78'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Моралес Луис
78'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
75'
74'
73'
Мальо Уго возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
71'
Лопес Иван из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
70'
Maximiliano Gomez из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Боатенг Эммануэль
67'
67'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
66'
Выглядело как неплохой момент. Лопес Иван из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
65'
Мальо Уго нарушает правила. Моралес Луис пострадал
65'
Дюкур Шейк нарушает правила. Систо Пионе пострадал
64'
Робер Суарес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Систо Пионе из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
63'
63'
63'
62'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Лоботка Станислав
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
61'
61'
61'
60'
59'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
59'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
59'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
58'
Рубен Бланко из команды Сельта сделал отличный сейв!
57'
Рубен Бланко не дал случится голу! Боатенг Эммануэль должен был забивать, но Рубен Бланко сделал отличный сейв
57'
56'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
56'
55'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 17007 болельщиков
53'
52'
52'
51'
Лопес Иван пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко ловит мяч
51'
Кабраль Густаво из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
50'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
50'
Джейсон пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
47'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Maximiliano Gomez пострадал.
47'
47'
Дюкур Шейк не смог попасть в створ ударом издали
46'
Васс Даниэль из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
46'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Джейсон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
46'
46'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
43'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
42'
42'
42'
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
41'
41'
40'
40'
39'
Лопес Иван пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Лоботка Станислав наказан за толчок Хефферсон Лерма
38'
Хефферсон Лерма из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
37'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Систо Пионе изменил счет на табло!
37'
37'
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
36'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Ронкалья Факундо
35'
Хонни Кастро наказан за толчок Хефферсон Лерма
33'
Коке Хорхе II наказан за толчок Систо Пионе
32'
31'
Удар от ворот произведет Леванте
31'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
31'
Боатенг Эммануэль нарушает правила. Эрнандес Пабло II пострадал
30'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Кабраль Густаво заработал фол
30'
Удар от ворот произведет Леванте
30'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает неудачный навес.
29'
Боатенг Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
28'
Систо Пионе из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Кампанья Хосе наказан за толчок Васс Даниэль
27'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ронкалья Факундо ошибается в защите.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
25'
25'
24'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
22'
21'
Моралес Луис получил желтую карточку от судьи
21'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Судья свистит. Моралес Луис атаковал сзади соперника. Это Лоботка Станислав заработал своей команде штрафной
16'
Боатенг Эммануэль нарушает правила. Хонни Кастро пострадал
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хонни Кастро из команды Сельта.
15'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
14'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
13'
12'
Коке Хорхе II из команды Леванте в офсайде
12'
Постиго Серхио из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
10'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Луна Антонио наказан за толчок Васс Даниэль
9'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
7'
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
7'
Мальо Уго пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
6'
6'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
5'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Боатенг Эммануэль нанес удар головой, но Рубен Бланко перевел мяч на угловой!
2'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
2'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Сельта
Леванте
17.7% (35)
Ничья:
35.9% (71)
Сельта
46.5% (92)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.8% (59)
1:2 Сельта:
23.7% (47)
0:1 Сельта:
12.6% (25)
2:1 Леванте:
8.1% (16)
1:0 Леванте:
4.5% (9)
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