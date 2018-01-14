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  5. Примера
Стадион: Зрители: 17007
Леванте
0:1
Конец матча
Сельта
0'
21' Желтая карточка
Моралес Луис
0:1
37' Гол
Систо Пионе
78' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
80' Желтая карточка
Дюкур Шейк
87' Желтая карточка
Макси Гомес
87' Желтая карточка
Луна Антонио
88' Желтая карточка
Коке Хорхе II
90' Желтая карточка
Рубен Бланко
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
95'
Луна Антонио из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Удар от ворот произведет Сельта
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Рубен Бланко тянет время и он наказал его горчичником

93'
Как он промахнулся? Коке Хорхе II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
93'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
92'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
92'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Нано Александер из команды Леванте в офсайде
Фол, нарушение
90'
Джейсон получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Желтая карточка
88'
Коке Хорхе II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Коке Хорхе II атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Пабло II заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
87'
Луна Антонио получил желтую карточку от судьи
87'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Sergi Gomez
Желтая карточка
87'
Судье надоело, что Maximiliano Gomez тянет время и он наказал его горчичником
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
86'
Удар от ворот произведет Сельта
86'
Как он промахнулся? Боатенг Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Плохо сыграл Кабраль Густаво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Барди Энис
84'
Хорошую попытку сделал Нано Александер. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Джейсон
82'
Отличные скиллы показывает Джейсон, обводя своих соперников
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
81'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
Желтая карточка
80'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Дюкур Шейк атаковал сзади соперника. Это Эрнандес Пабло II заработал своей команде штрафной
79'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Нано Александер
79'
Удар от ворот произведет Сельта
79'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
79'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Maximiliano Gomez нарушил правила.
79'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лопес Иван из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
78'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Моралес Луис
78'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Офсайд
74'
Мальо Уго из команды Сельта в офсайде
74'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
73'
Мальо Уго возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
71'
Лопес Иван из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
70'
Maximiliano Gomez из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
70'
Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Удар от ворот произведет Сельта
67'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Джейсон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
66'
Выглядело как неплохой момент. Лопес Иван из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
65'
Мальо Уго нарушает правила. Моралес Луис пострадал
Фол, нарушение
65'
Дюкур Шейк нарушает правила. Систо Пионе пострадал
64'
Робер Суарес из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Систо Пионе из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
63'
Удар от ворот произведет Сельта
63'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Джейсон из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
61'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
59'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
58'
Рубен Бланко из команды Сельта сделал отличный сейв!
57'
Рубен Бланко не дал случится голу! Боатенг Эммануэль должен был забивать, но Рубен Бланко сделал отличный сейв
57'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
56'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
56'
Удар от ворот произведет Сельта
55'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Джейсон из команды Леванте подал угловой справа.
55'
Джейсон из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 17007 болельщиков
53'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
52'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Лопес Иван пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко ловит мяч
51'
Кабраль Густаво из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
50'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
50'
Джейсон пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
50'
Джейсон из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Maximiliano Gomez пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Сельта
47'
Дюкур Шейк не смог попасть в створ ударом издали
46'
Васс Даниэль из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
46'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
46'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Джейсон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
46'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
44'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
42'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
42'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
41'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Лопес Иван пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Хефферсон Лерма из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
37'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Систо Пионе изменил счет на табло!
37'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
37'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
36'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
35'
Хонни Кастро наказан за толчок Хефферсон Лерма
Фол, нарушение
33'
Коке Хорхе II наказан за толчок Систо Пионе
32'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Леванте
31'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
31'
Боатенг Эммануэль нарушает правила. Эрнандес Пабло II пострадал
Фол, нарушение
30'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Кабраль Густаво заработал фол
30'
Удар от ворот произведет Леванте
30'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает неудачный навес.
29'
Боатенг Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
28'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Систо Пионе из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Кампанья Хосе наказан за толчок Васс Даниэль
27'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ронкалья Факундо ошибается в защите.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Сельта
Угловой
25'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
24'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
21'
Моралес Луис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Моралес Луис атаковал сзади соперника. Это Лоботка Станислав заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
16'
Боатенг Эммануэль нарушает правила. Хонни Кастро пострадал
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хонни Кастро из команды Сельта.
15'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
14'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
13'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
12'
Коке Хорхе II из команды Леванте в офсайде
12'
Постиго Серхио из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
12'
Рубен Бланко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Луна Антонио наказан за толчок Васс Даниэль
Фол, нарушение
9'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
7'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
7'
Мальо Уго пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
6'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
5'
Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
3'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
3'
Боатенг Эммануэль нанес удар головой, но Рубен Бланко перевел мяч на угловой!
Угловой
2'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
2'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Сельта
Леванте
17.7% (35)
Ничья:
35.9% (71)
Сельта
46.5% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.8% (59)
Сельта:
23.7% (47)
Сельта:
12.6% (25)
Леванте:
8.1% (16)
Леванте:
4.5% (9)
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