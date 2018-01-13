Стадион: Монтиливи
1:0
Второй тайм: 57'
24' Желтая карточкаКастельяно Хави
1:0
25' ПенальтиСтуани Кристиан
52' Желтая карточкаГранель Алекс
53' Желтая карточкаВиера Хонатан
53' Желтая карточкаПеньяльба Габриэль
54' Желтая карточкаПонс Пере
55' Желтая карточкаКальери Хонатан
57' Желтая карточкаДавид Гарсия
Второй тайм
57'
Давид Гарсия получил желтую карточку от судьи
57'
Давид Гарсия совершил серьезный фол, на грани карточки
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
56'
Отличный пас сделал Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
55'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Чимено Рамальо заработал фол
54'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
54'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
53'
Пеньяльба Габриэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Виера Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
52'
Гранель Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
52'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Понс Пере
49'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Кальери Хонатан
49'
49'
48'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
47'
47'
Как он промахнулся? Олунга Майкл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Химо Наварро ошибается в защите.
46'
Порту Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
46'
Олунга Майкл из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
Стуани Кристиан получил травму и заменен. Олунга Майкл выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
44'
43'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас в офсайде
43'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Безумный фол. Бернардо Эспиноса грубо играет против соперника. Пострадал Кальери Хонатан
42'
Адай Бенитес наказан за толчок Виера Хонатан
42'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
41'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Хайро Самперио не смог попасть в створ ударом издали
40'
Стуани Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Стуани Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
31'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Давид Гарсия
30'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
29'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
28'
28'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
24'
Кастельяно Хави получил желтую карточку от судьи
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Кастельяно Хави совершил грубый фол. Порту Кристиан заработал пенальти!
24'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
23'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
21'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Назначен штрафной. Пострадал Химо Наварро, его свалил Адай Бенитес.
17'
17'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
17'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Давид Гарсия
16'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
16'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
15'
Давид Гарсия выбил мяч подальше от ворот.
13'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас в офсайде
13'
Лисоайн Рауль взял и забрал мяч на выходе
13'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
12'
Гранель Алекс наказан за толчок Момо Фигероа
12'
12'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
11'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Адай Бенитес наказан за толчок Хайро Самперио
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
10'
Чимено Рамальо наказан за толчок Виера Хонатан
9'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
8'
Лисоайн Рауль взял и забрал мяч на выходе
8'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
7'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Бернардо Эспиноса пострадал.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
4'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
4'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
3'
Гранель Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
2'
Давид Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Мохика Хоан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Лас-Пальмас
Жирона
72.2% (130)
Ничья:
13.9% (25)
Лас-Пальмас
13.9% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
33.3% (60)
2:1 Жирона:
25% (45)
1:1 Ничья:
11.7% (21)
2:0 Жирона:
8.9% (16)
1:2 Лас-Пальмас:
7.2% (13)
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