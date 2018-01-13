  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Жирона
1:0
Второй тайм: 57'
Лас-Пальмас
0'
24' Желтая карточка
Кастельяно Хави
1:0
25' Пенальти
Стуани Кристиан
52' Желтая карточка
Гранель Алекс
53' Желтая карточка
Виера Хонатан
53' Желтая карточка
Пеньяльба Габриэль
54' Желтая карточка
Понс Пере
55' Желтая карточка
Кальери Хонатан
57' Желтая карточка
Давид Гарсия
57'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Давид Гарсия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Давид Гарсия совершил серьезный фол, на грани карточки
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Удар от ворот произведет Жирона
56'
Отличный пас сделал Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
55'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Чимено Рамальо заработал фол
Желтая карточка
54'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
Желтая карточка
53'
Пеньяльба Габриэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
53'
Виера Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
53'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
Желтая карточка
52'
Гранель Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
52'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Понс Пере
Фол, нарушение
49'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Кальери Хонатан
49'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
49'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
47'
Как он промахнулся? Олунга Майкл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Химо Наварро ошибается в защите.
Фол, нарушение
46'
Порту Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
46'
Олунга Майкл из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
Стуани Кристиан получил травму и заменен. Олунга Майкл выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
46'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
45'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
44'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас в офсайде
43'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Бернардо Эспиноса грубо играет против соперника. Пострадал Кальери Хонатан
Фол, нарушение
42'
Адай Бенитес наказан за толчок Виера Хонатан
42'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
41'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Жирона
40'
Хайро Самперио не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
40'
Стуани Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Стуани Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
30'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Давид Гарсия
30'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
28'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Кастельяно Хави получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Кастельяно Хави совершил грубый фол. Порту Кристиан заработал пенальти!
24'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
23'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Химо Наварро, его свалил Адай Бенитес.
17'
Удар от ворот произведет Жирона
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Давид Гарсия
Фол, нарушение
16'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
16'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
15'
Давид Гарсия выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
13'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас в офсайде
13'
Лисоайн Рауль взял и забрал мяч на выходе
13'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Гранель Алекс наказан за толчок Момо Фигероа
12'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
11'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
11'
Адай Бенитес наказан за толчок Хайро Самперио
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
Фол, нарушение
10'
Чимено Рамальо наказан за толчок Виера Хонатан
9'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
8'
Лисоайн Рауль взял и забрал мяч на выходе
8'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
Фол, нарушение
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Бернардо Эспиноса пострадал.
6'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
4'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
3'
Гранель Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
2'
Давид Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Мохика Хоан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Лас-Пальмас
Жирона
72.2% (130)
Ничья:
13.9% (25)
Лас-Пальмас
13.9% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
33.3% (60)
Жирона:
25% (45)
Ничья:
11.7% (21)
Жирона:
8.9% (16)
Лас-Пальмас:
7.2% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация