Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
Барселона (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 29.11.2017 Барселона 5:0 Мурсия КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 31.10.2017 Олимпиакос 0:0 Барселона ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 24.10.2017 Мурсия 0:3 Барселона КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
- 15.04.2017 Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера
- 26.01.2017 Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 19.01.2017 Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера
- 09.04.2016 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 28.11.2015 Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.05.2015 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 04.01.2015 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 22.02.2014 Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера
- 13.02.2014 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля
- 06.02.2014 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 24.09.2013 Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.01.2013 Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера
- 19.08.2012 Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.02.2012 Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 10.09.2011 Реал Сосьедад 2:2 Барселона Примера
- 30.04.2011 Реал Сосьедад 2:1 Барселона Примера
- 12.12.2010 Барселона 5:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|48 - 7
|48
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|27 - 8
|39
|3.
|Валенсия
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 16
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 27
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 21
|28
|7.
|Эйбар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 30
|27
|8.
|Леганес
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 34
|24
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 18
|23
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 21
|23
|14.
|Жирона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|32 - 27
|22
|16.
|Леванте
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 25
|18
|17.
|Депортиво
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|13 - 27
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 32
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 40
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - БарселонаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад
6.9% (5)
Ничья:
5.6% (4)
Барселона
87.5% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:3 Барселона:
31.9% (23)
1:2 Барселона:
20.8% (15)
0:2 Барселона:
11.1% (8)
0:3 Барселона:
9.7% (7)
0:1 Барселона:
6.9% (5)
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