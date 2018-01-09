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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад
6.9% (5)
Ничья:
5.6% (4)
Барселона
87.5% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
31.9% (23)
Барселона:
20.8% (15)
Барселона:
11.1% (8)
Барселона:
9.7% (7)
Барселона:
6.9% (5)
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