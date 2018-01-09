Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Валенсия

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Стадион: Риасор
Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 26.08.2017 Леванте 2:2 Депортиво П
Валенсия (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
- 02.04.2017 Валенсия 3:0 Депортиво Примера
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 24.01.2016 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 30.08.2015 Валенсия 1:1 Депортиво Примера
- 13.03.2015 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 19.10.2014 Депортиво 3:0 Валенсия Примера
- 27.01.2013 Депортиво 2:3 Валенсия Примера
- 27.08.2012 Валенсия 3:3 Депортиво Примера
- 22.05.2011 Депортиво 0:2 Валенсия Примера
- 16.01.2011 Валенсия 2:0 Депортиво Примера
- 25.04.2010 Валенсия 1:0 Депортиво Примера
- 13.01.2010 Депортиво 2:2 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2010 Валенсия 1:2 Депортиво Кубок Короля
- 20.12.2009 Депортиво 0:0 Валенсия Примера
- 22.02.2009 Депортиво 1:1 Валенсия Примера
- 28.09.2008 Валенсия 4:2 Депортиво Примера
- 09.03.2008 Валенсия 2:2 Депортиво Первый дивизион
- 20.10.2007 Депортиво 2:4 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|48 - 7
|48
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|27 - 8
|39
|3.
|Валенсия
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 16
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 27
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 21
|28
|7.
|Эйбар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 30
|27
|8.
|Леганес
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 34
|24
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 18
|23
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 21
|23
|14.
|Жирона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|32 - 27
|22
|16.
|Леванте
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 25
|18
|17.
|Депортиво
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|13 - 27
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 32
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 40
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - ВаленсияДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 2 минуты, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Депортиво - Валенсия
Депортиво
3.1% (2)
Ничья:
18.8% (12)
Валенсия
78.1% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
43.8% (28)
0:1 Валенсия:
12.5% (8)
1:1 Ничья:
12.5% (8)
0:2 Валенсия:
12.5% (8)
0:0 Ничья:
4.7% (3)
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