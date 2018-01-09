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Стадион:
Депортиво
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Валенсия

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 2 минуты, которая состоится 13.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Валенсия
Депортиво
3.1% (2)
Ничья:
18.8% (12)
Валенсия
78.1% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
43.8% (28)
Валенсия:
12.5% (8)
Ничья:
12.5% (8)
Валенсия:
12.5% (8)
Ничья:
4.7% (3)
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