Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 41777
1:0
20' ГолТельо Кристиан
2:0
40' ГолХоакин Санчес
2:1
44' ГолГумбау Херард
54' Желтая карточкаБудебуз Ряд
2:2
71' ГолЭрасо Хави
82' Желтая карточкаЭрасо Хави
83' Желтая карточкаКуэльяр Иван
3:2
83' ПенальтиРубен Кастро
89' Желтая карточкаГумбау Херард
90' Желтая карточкаДурмиси Риза
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
94'
Судья сигнализирует, что Амрабат Нордин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
93'
Удар от ворот произведет Бетис
93'
Бове Клаудио из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
93'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
92'
Судье надоело, что Дурмиси Риза тянет время и он наказал его горчичником
92'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Герреро Франсис получил травму и заменен. Тошка Алин выходит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Герреро Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Хоакин Санчес из команды Бетис сыграл в стеночку. Куэльяр Иван не смог опередить голкипера.
89'
Гумбау Херард сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
89'
Безумный фол. Гумбау Херард грубо играет против соперника. Пострадал Камараса Виктор
89'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
88'
Гуардадо Андрес из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Бове Клаудио из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
88'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
88'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
88'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
83'
Г О О О О Л - Рубен Кастро из команды Бетис забивает с точки!
83'
Куэльяр Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Рефери не любит споров - именно за это Эрасо Хави сейчас получил желтую
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Амрабат Нордин играет рукой в штрафной! Амрабат Нордин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
82'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Камараса Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Головой пробил Рубен Кастро, но голкипер отбил его в поле!
80'
78'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
77'
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
75'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Рубен Кастро
74'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
74'
73'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
71'
ГОЛ! Легко закончил атаку Эрасо Хави из команды Леганес, забив в пустые ворота!
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрасо Хави, и мяч снова в игре
71'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Судья сигнализирует, что Дурмиси Риза из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
69'
Леон Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Фабиан Руис из команды Бетис делает пас партнеру.
69'
Леон Серхио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
66'
Леон Серхио из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Камараса Виктор
65'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
63'
Фабиан Руис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Фабиан Руис из команды Бетис играет в стеночку с партнером по команде. Будебуз Ряд это был.
62'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Габриэл Пирес
62'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
61'
Тельо Кристиан из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Эрасо Хави из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
59'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
58'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
58'
Леон Серхио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Гуардадо Андрес разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
57'
Назначен штрафной. Пострадал Герреро Франсис, его свалил Амрабат Нордин.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
55'
Мантовани Мартин из команды Леганес в офсайде
55'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Будебуз Ряд сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Безумный фол. Будебуз Ряд грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Рауль II
54'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Сальдуа Хосеба пострадал.
53'
Амат Хорди из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Омар Рамос из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 41777 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Удар от ворот произведет Леганес
49'
Шанс! Гарсия Хави из команды Бетис пробил головой, но мимо
49'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
49'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Леон Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
Герреро Мигель Анхель пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Эрасо Хави нанес удар издали, а Адан Антонио отбил его обратно в игру!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Бетис играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мантовани Мартин
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
44'
Омар Рамос сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Гумбау Херард из команды Леганес переиграл вратаря дальним ударом!
44'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Амрабат Нордин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
40'
Адан Антонио сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Хоакин Санчес изменил счет на табло!
39'
Брашанац Дарко из команды Леганес в офсайде
37'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой слева.
37'
Брашанац Дарко имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
37'
36'
Герреро Франсис из команды Бетис играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
36'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
35'
Амрабат Нордин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Герреро Франсис заработал фол
33'
Брашанац Дарко из команды Леганес в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Леганес
32'
Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
31'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
30'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
29'
Хоакин Санчес из команды Бетис в офсайде
27'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
27'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Дос Сантос Мауро получил травму и заменен. Мантовани Мартин выходит на поле.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Дос Сантос Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Дос Сантос Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Тельо Кристиан пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
20'
Г О О О О Л - Тельо Кристиан забивает!
20'
Леон Серхио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Дос Сантос Мауро ошибается в защите.
19'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
19'
18'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Гуардадо Андрес
17'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
17'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Бетис
16'
ШАНС! Амрабат Нордин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
15'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Хорошую попытку сделал Леон Серхио. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
14'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
13'
Отличный пас сделал Фабиан Руис из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Герреро Франсис наказан за толчок Амрабат Нордин
12'
12'
Фабиан Руис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
10'
10'
8'
Герреро Франсис из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Гарсия Хави
4'
4'
2'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Плохо сыграл Сальдуа Хосеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 3:2 Леганес
Бетис
80.3% (151)
Ничья:
18.1% (34)
Леганес
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
34.6% (65)
1:0 Бетис:
33.5% (63)
1:1 Ничья:
11.7% (22)
2:0 Бетис:
6.4% (12)
0:0 Ничья:
3.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация