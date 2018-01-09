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Реал Мадрид
 
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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 32 минуты, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Реал Мадрид
88.4% (61)
Ничья:
2.9% (2)
Вильярреал
8.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
24.6% (17)
Реал Мадрид:
21.7% (15)
Реал Мадрид:
18.8% (13)
Реал Мадрид:
7.2% (5)
Реал Мадрид:
5.8% (4)
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