Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
Вильярреал (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
- 02.11.2017 Славия Прага 0:2 Вильярреал ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 20.04.2016 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 13.12.2015 Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера
- 01.03.2015 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 27.09.2014 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 08.02.2014 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 15.09.2013 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
- 22.03.2012 Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера
- 27.10.2011 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 15.05.2011 Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера
- 09.01.2011 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 21.02.2010 Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
- 23.09.2009 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2009 Вильярреал 3:2 Реал Мадрид Примера
- 04.01.2009 Реал Мадрид 1:0 Вильярреал Примера
- 27.01.2008 Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|48 - 7
|48
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|27 - 8
|39
|3.
|Валенсия
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 16
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 27
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 21
|28
|7.
|Эйбар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 30
|27
|8.
|Леганес
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 34
|24
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 18
|23
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 21
|23
|14.
|Жирона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|32 - 27
|22
|16.
|Леванте
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 25
|18
|17.
|Депортиво
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|13 - 27
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 32
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|14 - 40
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ВильярреалДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 32 минуты, которая состоится 13.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Реал Мадрид
88.4% (61)
Ничья:
2.9% (2)
Вильярреал
8.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
24.6% (17)
2:1 Реал Мадрид:
21.7% (15)
3:1 Реал Мадрид:
18.8% (13)
3:0 Реал Мадрид:
7.2% (5)
3:2 Реал Мадрид:
5.8% (4)
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