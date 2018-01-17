Стадион: Де ла Ликорн
0:1
33' ГолСкири Эйе
49' Желтая карточкаКонате Мусса
52' Желтая карточкаЛасне Пол
1:1
72' ГолКонате Мусса
90' Желтая карточкаБодмер Матьё
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8233 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
92'
Рефери не любит споров - именно за это Бодмер Матьё сейчас получил желтую
92'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
91'
91'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
88'
Мбенза Исаак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
87'
86'
Сио Жованни имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
86'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Какута Гаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
85'
Иконе Джонатан из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
84'
84'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Конате Мусса получил травму и заменен. Бодмер Матьё выходит на поле.
82'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
82'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
79'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Иконе Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Мбенза Исаак наказан за толчок Какута Гаэль
77'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
76'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Отличные скиллы показывает Мбенза Исаак, обводя своих соперников
74'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
74'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
72'
Эль-Хаджам Уалид сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Конате Мусса из клуба "Амьен" отправил мяч головой в ворота.
72'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает отличный кросс...
72'
71'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой справа.
71'
Соперник делает почти голевой пас, но Лекомт Бенджамин из команды Монпелье начеку и спасает ситуацию.
71'
Должен был быть гол! Мбенза Исаак имел отличный шанс, но Гартнер Регис не дал голу состоятся!
70'
ШАНС! Мбенза Исаак вышел один-на-один с голкипером...
70'
Камара Сулейман из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
68'
Конате Мусса коснулся мяча рукой.
67'
67'
Тактическая замена. Н'Госсо Гай уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
66'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой справа.
66'
Соперник делает почти голевой пас, но Лекомт Бенджамин из команды Монпелье начеку и спасает ситуацию.
66'
Хороший удар издали нанес Скири Эйе, но отличный сейв сделал Гартнер Регис. Угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
60'
Мбенза Исаак не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
59'
Конате Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
58'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Отличные скиллы показывает Руссийон Жером, обводя своих соперников
58'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
56'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
55'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Конате Мусса должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
54'
Какута Гаэль из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Монкондю Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
52'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
52'
51'
50'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Конате Мусса получил желтую карточку от судьи
49'
Конате Мусса из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мукиэле Норди заработал фол
49'
49'
Как он промахнулся? Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье играет в стеночку с партнером по команде. Скири Эйе это был.
48'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
45'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
44'
Долли Киган из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
43'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
43'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
43'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
42'
Гакпе Серж мяч отрикошетил от ворот
42'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
40'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
39'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
39'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
38'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Ласне Пол пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
35'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
33'
Отличный гол забил Скири Эйе
33'
Долли Киган сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Скири Эйе изменил счет на табло!
33'
Долли Киган из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
32'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
30'
30'
Камара Сулейман наказан за толчок Аденон Халед
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Судья сигнализирует, что Н'Госсо Гай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
29'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
26'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
26'
Отличные скиллы показывает Гакпе Серж, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Конате Мусса нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
25'
Мендоса Стивен из команды Амьен пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
23'
23'
Монкондю Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Эль-Хаджам Уалид не смог попасть в створ ударом издали
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
20'
Н'Госсо Гай из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
19'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
Скири Эйе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Гакпе Серж из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
11'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Монкондю Томас из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
9'
Мбенза Исаак не смог попасть в створ ударом издали
6'
Судья сигнализирует, что Н'Госсо Гай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Долли Киган
6'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Н'Госсо Гай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:1 Монпелье
Амьен
12.7% (23)
Ничья:
33.1% (60)
Монпелье
54.1% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Монпелье:
30.4% (55)
1:1 Ничья:
26% (47)
1:2 Монпелье:
15.5% (28)
1:0 Амьен:
7.7% (14)
0:0 Ничья:
5.5% (10)
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