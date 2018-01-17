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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
0:2
Конец матча
Лион
0'
9' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
19' Желтая карточка
Тусар Люка
0:1
26' Гол
Фекир Набиль
39' Желтая карточка
Диалло Мустафа
45' Желтая карточка
Табану Франк
0:2
58' Гол
Ауа Уссем
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Лион заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14638 болельщиков
Угловой
94'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
94'
Менди Ферлан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
94'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Юнссон Карл-Юхан не удержал его в руках.

94'
Опасность! Менди Ферлан из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Ферри Жордан из команды Лион делает неудачный навес.
Угловой
93'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
93'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Корне Максвелл из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
93'
Сорбон Жереми наказан за толчок Рафаэль да Сильва
93'
Удар от ворот произведет Генгам
Угловой
92'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой справа.
92'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Отличный пас сделал Фекир Набиль из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
Нгбакото Йени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
87'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Amine Gouiri из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
87'
Удар от ворот произведет Лион
86'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион опасно и грубо сыграл. Жиресс Тибо пострадал.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Amine Gouiri
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
85'
Тусар Люка возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Нгбакото Йени из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
82'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
81'
Тактическая замена. Диас Мариано уходит с поля и его заменяет Amine Gouiri
Фол, нарушение
81'
Диас Мариано наказан за толчок Кербра Кристоф
Угловой
81'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
80'
Штрафной исполнил Фекир Набиль, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
Офсайд
79'
Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
78'
Фири Лебоганг наказан за толчок Фекир Набиль
77'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
76'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
76'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
76'
Тусар Люка нанес удар головой, но Юнссон Карл-Юхан перевел мяч на угловой!
Угловой
76'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
76'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Юнссон Карл-Юхан не дал случится голу! Диас Мариано должен был забивать, но Юнссон Карл-Юхан сделал отличный сейв
75'
Опасность! Фекир Набиль из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Удар от ворот произведет Генгам
74'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
73'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
71'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
После штрафного удара,который нанес Нгбакото Йени мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
70'
Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
69'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Ауа Уссем из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
69'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
68'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
68'
Салибур Янис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
68'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
67'
Фекир Набиль наказан за толчок Табану Франк
67'
Удар от ворот произведет Генгам
67'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
66'
Рафаэль да Сильва из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
65'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Удар от ворот произведет Генгам
64'
Корне Максвелл из команды Лион делает неудачный навес.
63'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
62'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Юнссон Карл-Юхан не дал случится голу! Корне Максвелл должен был забивать, но Юнссон Карл-Юхан сделал отличный сейв
62'
Опасность! Н'Домбеле Тангай из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Фири Лебоганг пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
Фол, нарушение
61'
Тусар Люка наказан за толчок Бриан Джимми
61'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
60'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Блас Людовик
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
58'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
58'
Менди Ферлан из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
58'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
После штрафного удара,который нанес Диас Мариано мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
57'
Сорбон Жереми коснулся мяча рукой.
55'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Удар от ворот произведет Генгам
54'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
53'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
53'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Фири Лебоганг
53'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Лион
51'
ШАНС! Икоко Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Табану Франк из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
49'
Тюрам Маркус наказан за толчок Рафаэль да Сильва
49'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Корне Максвелл грубо играет против соперника. Пострадал Табану Франк
Травма, повреждение
48'
Н'Домбеле Тангай возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
46'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Глупую желтую получил Табану Франк за то, что отбил ногой мяч после свистка
45'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Ауа Уссем из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
44'
Отличный пас сделал Диалло Мустафа из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Корне Максвелл из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Удар от ворот произведет Генгам
41'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
41'
Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
41'
Фекир Набиль наказан за толчок Тюрам Маркус
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
39'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
38'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Удар от ворот произведет Генгам
37'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Генгам
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Корне Максвелл не смог попасть в створ ударом издали
35'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
34'
Удар от ворот произведет Генгам
34'
Ауа Уссем из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
Удар от ворот произведет Лион
33'
Шанс! Диалло Мустафа из команды Генгам пробил головой, но мимо
33'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Бриан Джимми
32'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
31'
Удар от ворот произведет Генгам
31'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
31'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
30'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
29'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Корне Максвелл наказан за толчок Табану Франк
27'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
26'
Корне Максвелл сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Фекир Набиль изменил счет на табло!
26'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
25'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
Бенезе Николя из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Табану Франк не смог удачно сыграть.
25'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
24'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Диалло Мустафа пострадал.
24'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
24'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
23'
Бенезе Николя наказан за толчок Фекир Набиль
23'
Удар от ворот произведет Лион
23'
ШАНС! Диалло Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
22'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
Фол, нарушение
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
18'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
18'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Диас Мариано из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Менди Ферлан нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
Угловой
18'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
18'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
Желтая карточка
18'
Судья подбегает и показывает Тусар Люка из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
18'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
18'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Корне Максвелл из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный кросс...
17'
Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Генгам
15'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
15'
Салибур Янис из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
14'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Диас Мариано нанес удар головой, но Юнссон Карл-Юхан спокойно отбил мяч.
Угловой
13'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
12'
Штрафной исполнил Диас Мариано, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
12'
Диалло Мустафа наказан за толчок Фекир Набиль
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
11'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Юнссон Карл-Юхан не удержал его в руках.
11'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
11'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
10'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
10'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Н'Домбеле Тангай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Н'Домбеле Тангай атаковал сзади соперника. Это Бенезе Николя заработал своей команде штрафной
7'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Отличный пас сделал Менди Ферлан из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Удар от ворот произведет Генгам
5'
Ауа Уссем из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
5'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
4'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
4'
Блас Людовик наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
4'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
4'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:2 Лион
Генгам
3.3% (6)
Ничья:
9.9% (18)
Лион
86.7% (157)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
53.6% (97)
Лион:
16% (29)
Ничья:
7.7% (14)
Лион:
7.2% (13)
Лион:
6.1% (11)
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