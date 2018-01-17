Стадион: Стад дю Рудуру
9' Желтая карточкаН'Домбеле Тангай
19' Желтая карточкаТусар Люка
0:1
26' ГолФекир Набиль
39' Желтая карточкаДиалло Мустафа
45' Желтая карточкаТабану Франк
0:2
58' ГолАуа Уссем
Новости после матча
Второй тайм
95'
Лион заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14638 болельщиков
94'
94'
Менди Ферлан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
94'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Юнссон Карл-Юхан не удержал его в руках.
94'
Опасность! Менди Ферлан из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Ферри Жордан из команды Лион делает неудачный навес.
93'
93'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Корне Максвелл из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
93'
Сорбон Жереми наказан за толчок Рафаэль да Сильва
93'
92'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой справа.
92'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Отличный пас сделал Фекир Набиль из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
88'
Нгбакото Йени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
87'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Amine Gouiri из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
87'
86'
86'
Рафаэль да Сильва из команды Лион опасно и грубо сыграл. Жиресс Тибо пострадал.
85'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Amine Gouiri
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
85'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Салибур Янис из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
85'
Тусар Люка возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Нгбакото Йени из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
82'
82'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
81'
Тактическая замена. Диас Мариано уходит с поля и его заменяет Amine Gouiri
81'
Диас Мариано наказан за толчок Кербра Кристоф
81'
80'
Штрафной исполнил Фекир Набиль, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
79'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
78'
Фири Лебоганг наказан за толчок Фекир Набиль
77'
76'
76'
76'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
76'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
76'
Тусар Люка нанес удар головой, но Юнссон Карл-Юхан перевел мяч на угловой!
76'
76'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Юнссон Карл-Юхан не дал случится голу! Диас Мариано должен был забивать, но Юнссон Карл-Юхан сделал отличный сейв
75'
Опасность! Фекир Набиль из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
74'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
74'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
73'
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
71'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
После штрафного удара,который нанес Нгбакото Йени мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
70'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
70'
Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
69'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
68'
Салибур Янис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
68'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
67'
Фекир Набиль наказан за толчок Табану Франк
67'
67'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
66'
Рафаэль да Сильва из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
65'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
64'
Корне Максвелл из команды Лион делает неудачный навес.
63'
63'
62'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Юнссон Карл-Юхан не дал случится голу! Корне Максвелл должен был забивать, но Юнссон Карл-Юхан сделал отличный сейв
62'
Опасность! Н'Домбеле Тангай из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Фири Лебоганг пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
61'
Тусар Люка наказан за толчок Бриан Джимми
61'
60'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Блас Людовик
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
58'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
58'
Менди Ферлан из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
58'
58'
После штрафного удара,который нанес Диас Мариано мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
57'
Сорбон Жереми коснулся мяча рукой.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
53'
53'
Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Фири Лебоганг
53'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
51'
ШАНС! Икоко Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Табану Франк из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
50'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Тюрам Маркус наказан за толчок Рафаэль да Сильва
49'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Безумный фол. Корне Максвелл грубо играет против соперника. Пострадал Табану Франк
48'
Н'Домбеле Тангай возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Глупую желтую получил Табану Франк за то, что отбил ногой мяч после свистка
45'
45'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
44'
Отличный пас сделал Диалло Мустафа из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
43'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Корне Максвелл из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
41'
Фекир Набиль наказан за толчок Тюрам Маркус
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
39'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
38'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
37'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Корне Максвелл не смог попасть в створ ударом издали
35'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
34'
33'
33'
Шанс! Диалло Мустафа из команды Генгам пробил головой, но мимо
33'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Бриан Джимми
32'
32'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
30'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
29'
29'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Корне Максвелл наказан за толчок Табану Франк
27'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
26'
Корне Максвелл сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Фекир Набиль изменил счет на табло!
26'
Корне Максвелл из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Бенезе Николя из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Табану Франк не смог удачно сыграть.
25'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Диалло Мустафа пострадал.
24'
24'
24'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Бенезе Николя наказан за толчок Фекир Набиль
23'
23'
ШАНС! Диалло Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
22'
Диас Мариано из команды Лион в офсайде
21'
21'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
18'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
18'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Диас Мариано из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Менди Ферлан нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
18'
18'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
18'
Судья подбегает и показывает Тусар Люка из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
18'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
18'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Корне Максвелл из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
18'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный кросс...
17'
16'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Салибур Янис из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
14'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
13'
13'
Диас Мариано нанес удар головой, но Юнссон Карл-Юхан спокойно отбил мяч.
13'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
12'
Штрафной исполнил Диас Мариано, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
12'
Диалло Мустафа наказан за толчок Фекир Набиль
11'
Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
11'
11'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Юнссон Карл-Юхан не удержал его в руках.
11'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
11'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
10'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
10'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Н'Домбеле Тангай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
9'
Судья свистит. Н'Домбеле Тангай атаковал сзади соперника. Это Бенезе Николя заработал своей команде штрафной
7'
6'
Отличный пас сделал Менди Ферлан из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
4'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Блас Людовик наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
4'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
4'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:2 Лион
Генгам
3.3% (6)
Ничья:
9.9% (18)
Лион
86.7% (157)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
53.6% (97)
0:1 Лион:
16% (29)
1:1 Ничья:
7.7% (14)
0:2 Лион:
7.2% (13)
1:3 Лион:
6.1% (11)
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