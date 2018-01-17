Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 12702
3:0
Конец матча
13' Желтая карточкаМулен Жесси
1:0
13' ПенальтиРивьер Эммануэль
2:0
16' ГолДоссеви Матьё
37' Желтая карточкаДабо Брайан
37' Желтая карточкаКоад Рено
3:0
78' ГолРу Нолан
84' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
85' Вторая желтая карточкаЭрнани Азеведо
Второй тайм
93'
Метц заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
92'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Балью Иван
89'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Поблет Херонимо из команды Метц отправил кросс в штрафную...
88'
Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 12702 болельщиков
86'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
УДАЛЕНИЕ! Эрнани Азеведо за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
85'
Судья свистит. Эрнани Азеведо атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
85'
Ibrahima Niane наказан за толчок Мулен Жесси
84'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Эрнани Азеведо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Безумный фол. Эрнани Азеведо грубо играет против соперника. Пострадал Поблет Херонимо
83'
82'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
81'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
81'
Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
79'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
79'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Миличевич Даниел сделал результативную передачу.
77'
Миличевич Даниел из команды Метц делает передачу одноклубнику.
77'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
77'
77'
76'
Ibrahima Niane пробует нанести удар издали, но Мулен Жесси держит все под контролем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Судья сигнализирует, что Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
74'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
73'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
72'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Игра остановлена из-за технических проблем.
72'
71'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Монне-Паке Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Безумный фол. Ривьерес Жонатан грубо играет против соперника. Пострадал Монне-Паке Кевин
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Манджек Жорж получил травму и заменен. Поблет Херонимо выходит на поле.
67'
Тактическая замена. М'Бенге Шейх уходит с поля и его заменяет Монне-Паке Кевин
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Манджек Жорж получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Тактическая замена. М'Вила Янн уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
67'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
65'
64'
Ibrahima Niane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
63'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
62'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
62'
Шанс! Ривьер Эммануэль из команды Метц пробил головой, но мимо
61'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
61'
Амума Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
О, нет. Из многообещающей позиции Миличевич Даниел из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
58'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
58'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Метц
57'
ШАНС! Диуссе Ассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Перрен Лоик нанес удар, мяч был парирован, но Кавасима Эйдзи не удержал его в руках.
57'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
57'
57'
Ривьерес Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
53'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Ривьер Эммануэль из команды Метц отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
52'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
51'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дианье Фаллу из команды Метц.
48'
47'
Безумный фол. Диуссе Ассан грубо играет против соперника. Пострадал Манджек Жорж
47'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
46'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
46'
ШАНС! Миличевич Даниел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Команда Метц играла лучше в этом тайме.
47'
Ру Нолан пробует нанести удар издали, но Мулен Жесси держит все под контролем
47'
Отличный пас сделал Манджек Жорж из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Амума Ромен должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
45'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
45'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
44'
Дианье Фаллу ошибается в защите.
44'
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
43'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Тактическая замена. Дабо Брайан уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
40'
Судья сигнализирует, что Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
38'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Рефери не любит споров - именно за это Коад Рено сейчас получил желтую
37'
Дабо Брайан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Судья свистит. Дабо Брайан атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
37'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Бамба Джонатан наказан за толчок Пальмьери Жульян
34'
Метц нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
33'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
32'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
32'
Хорошую попытку сделал Манджек Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает пас партнеру.
31'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Удивительный сейв сделал Мулен Жесси из команды Сент-Этьенн! А был бы точно гол!
28'
Ривьер Эммануэль нанес удар головой, но Мулен Жесси спокойно отбил мяч.
27'
Ривьер Эммануэль имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Манджек Жорж получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
23'
21'
Ривьер Эммануэль нанес удар, мяч был парирован, но Мулен Жесси не удержал его в руках.
21'
Ру Нолан нанес удар издали, а Мулен Жесси отбил его обратно в игру!
21'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
20'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
19'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьенн в офсайде
19'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Пальмьери Жульян бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
18'
Пальмьери Жульян нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Мулен Жесси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
16'
Ру Нолан сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Доссеви Матьё изменил счет на табло!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
14'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Г О О О О Л - Ривьер Эммануэль из команды Метц забивает с точки!
12'
Мулен Жесси сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
12'
ПЕНАЛЬТИ - Мулен Жесси из команды Сент-Этьенн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Миличевич Даниел.
12'
М'Бенге Шейх ошибается в защите.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Манджек Жорж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Ривьерес Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
9'
Ньякат Мусса из команды Метц делает неудачный навес.
8'
7'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ривьер Эммануэль заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
7'
7'
5'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
3'
Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
3'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Доссеви Матьё из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
2'
Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 3:0 Сент-Этьен
Метц
23.2% (41)
Ничья:
40.7% (72)
Сент-Этьен
36.2% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.6% (63)
1:2 Сент-Этьен:
19.8% (35)
1:0 Метц:
12.4% (22)
0:1 Сент-Этьен:
11.3% (20)
2:1 Метц:
6.2% (11)
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