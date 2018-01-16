Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 14368
2' Желтая карточкаДе Превиль Николя
9' Желтая карточкаТулалан Жереми
24' Желтая карточкаTimo Stavitski
31' Желтая карточкаБессат Венсан
51' Желтая карточкаГильберт Фредерик
67' Желтая карточкаДжику Александр
83' Желтая карточкаСанко Баиссама
85' Желтая карточкаЮссуф Зейду
89' Красная карточкаБайсс Пол
0:1
89' ПенальтиСантини Иван
0:2
90' ГолРоделен Ронни
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
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94'
Делаплас Джонатан сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Роделен Ронни из команды Кан переиграл вратаря дальним ударом!
94'
94'
Юссуф Зейду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Джику Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Делаплас Джонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
93'
92'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лерагер Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
90'
Роделен Ронни коснулся мяча рукой.
90'
90'
ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Г О О О О Л - Сантини Иван из команды Кан забивает с точки!
89'
УДАЛЕНИЕ! - Байсс Пол увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
ПЕНАЛЬТИ - Байсс Пол из команды Бордо привез своей команде пенальти за опасную игру против Сантини Иван.
86'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Юссуф Зейду получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Юссуф Зейду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Делаплас Джонатан
85'
Тулалан Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Тактическая замена. Пундже Максим уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
83'
Тулалан Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Санко Баиссама получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тулалан Жереми
83'
83'
Роделен Ронни из команды Кан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сантини Иван мяча так и не получил
82'
После дальнего удара, который нанес Камано Франсуа мяч отбит вратарем
81'
Малком Филипе из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лерагер Лукас мяча так и не получил
81'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
81'
80'
80'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Базиль Эрве
76'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Лерагер Лукас из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
74'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
74'
74'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает пас партнеру.
73'
73'
73'
73'
Делаплас Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
73'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
72'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
71'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Timo Stavitski уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
70'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Timo Stavitski пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
69'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
68'
68'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лерагер Лукас и Лаборд Гаэтан из команды Бордо.
67'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
67'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
67'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Лаборд Гаэтан заработал своей команде штрафной
66'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
66'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
63'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
63'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Плохо сыграл Самба Брис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Лерагер Лукас из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Судья сигнализирует, что Делаплас Джонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
59'
59'
58'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
57'
57'
57'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Джику Александр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Санко Баиссама возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Санко Баиссама получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Санко Баиссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
51'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
51'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Пундже Максим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
49'
49'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
Фере Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
48'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает неудачный навес.
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
43'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
41'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
40'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
39'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
39'
Опасность предотвращена - Да Сильва Дамьен из команды Кан вступил в отбор удачно
39'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
36'
36'
ШАНС! Фере Жюльен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
35'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
33'
33'
33'
Как он промахнулся? Мейте Суалихо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
32'
Малком Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
31'
Бессат Венсан получил желтую карточку от судьи
31'
Бессат Венсан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тулалан Жереми пострадал.
31'
31'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
30'
Сабали Юссуф из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Лаборд Гаэтан мяч отрикошетил от ворот
30'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
28'
28'
Малком Филипе не смог попасть в створ ударом издали
26'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Timo Stavitski получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Timo Stavitski из команды Кан поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
24'
Тулалан Жереми из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Timo Stavitski из команды Кан находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
22'
22'
Роделен Ронни из команды Кан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
22'
22'
21'
21'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
21'
Санко Баиссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
20'
Малком Филипе нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
19'
19'
19'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
17'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Timo Stavitski из команды Кан делает неудачный навес.
13'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
12'
12'
12'
11'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
10'
Штрафной исполнил Роделен Ронни, после его удара Костил Бенуа сделал классный сейв. Угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Тулалан Жереми получил желтую карточку от судьи
9'
Тулалан Жереми из команды Бордо играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
9'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Опасность! Малком Филипе из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Малком Филипе из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Байсс Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
4'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
3'
2'
Де Превиль Николя получил желтую карточку от судьи
2'
Де Превиль Николя из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Кан
Бордо
88.6% (156)
Ничья:
9.1% (16)
Кан
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
40.9% (72)
2:1 Бордо:
27.3% (48)
2:0 Бордо:
18.2% (32)
1:1 Ничья:
6.3% (11)
1:2 Кан:
2.3% (4)
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