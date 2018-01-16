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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14368
Бордо
0:2
Конец матча
Кан
0'
2' Желтая карточка
Де Превиль Николя
9' Желтая карточка
Тулалан Жереми
24' Желтая карточка
Timo Stavitski
31' Желтая карточка
Бессат Венсан
51' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
67' Желтая карточка
Джику Александр
83' Желтая карточка
Санко Баиссама
85' Желтая карточка
Юссуф Зейду
89' Красная карточка
Байсс Пол
0:1
89' Пенальти
Сантини Иван
0:2
90' Гол
Роделен Ронни
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14368 болельщиков
94'
Делаплас Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Роделен Ронни из команды Кан переиграл вратаря дальним ударом!
94'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Юссуф Зейду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

93'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
93'
Джику Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Делаплас Джонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
93'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лерагер Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Роделен Ронни коснулся мяча рукой.
90'
Удар от ворот произведет Кан
90'
ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Сантини Иван из команды Кан забивает с точки!
89'
УДАЛЕНИЕ! - Байсс Пол увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
86'
ПЕНАЛЬТИ - Байсс Пол из команды Бордо привез своей команде пенальти за опасную игру против Сантини Иван.
86'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Юссуф Зейду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Юссуф Зейду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Делаплас Джонатан
Травма, повреждение
85'
Тулалан Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Тактическая замена. Пундже Максим уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
Травма, повреждение
83'
Тулалан Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
83'
Санко Баиссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тулалан Жереми
83'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
83'
Роделен Ронни из команды Кан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сантини Иван мяча так и не получил
82'
После дальнего удара, который нанес Камано Франсуа мяч отбит вратарем
81'
Малком Филипе из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лерагер Лукас мяча так и не получил
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
81'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
81'
Байсс Пол из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
80'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
78'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Бордо
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Базиль Эрве
76'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Лерагер Лукас из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Удар от ворот произведет Бордо
74'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
74'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает пас партнеру.
73'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
73'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Бордо
73'
Делаплас Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
73'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
72'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
71'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Timo Stavitski уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
Фол, нарушение
70'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Timo Stavitski пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
69'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
68'
Удар от ворот произведет Кан
68'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лерагер Лукас и Лаборд Гаэтан из команды Бордо.
67'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
Желтая карточка
67'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Лаборд Гаэтан заработал своей команде штрафной
66'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
66'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Бордо
65'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Кан
63'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Плохо сыграл Самба Брис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Лерагер Лукас из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Сантини Иван из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Делаплас Джонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Кан
59'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
57'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
56'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Джику Александр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
54'
Санко Баиссама возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Санко Баиссама получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Санко Баиссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
51'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Пундже Максим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
49'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
49'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Бордо
48'
Фере Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
48'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Кан
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает неудачный навес.
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
42'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
41'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Удар от ворот произведет Бордо
39'
Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
39'
Опасность предотвращена - Да Сильва Дамьен из команды Кан вступил в отбор удачно
39'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Бордо
36'
ШАНС! Фере Жюльен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
35'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Кан
33'
Как он промахнулся? Мейте Суалихо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
32'
Малком Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
31'
Бессат Венсан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Бессат Венсан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Тулалан Жереми пострадал.
31'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
30'
Сабали Юссуф из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
30'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
30'
Лаборд Гаэтан мяч отрикошетил от ворот
30'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Бордо
28'
Удар от ворот произведет Кан
28'
Малком Филипе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
24'
Timo Stavitski получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Timo Stavitski из команды Кан поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
24'
Тулалан Жереми из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Timo Stavitski из команды Кан находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Тулалан Жереми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
22'
Удар от ворот произведет Бордо
22'
Роделен Ронни из команды Кан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
22'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
21'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
21'
Санко Баиссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Джику Александр из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
Малком Филипе нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
17'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
17'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
17'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Удар от ворот произведет Бордо
14'
Timo Stavitski из команды Кан делает неудачный навес.
13'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
12'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
11'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой справа.
10'
Штрафной исполнил Роделен Ронни, после его удара Костил Бенуа сделал классный сейв. Угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
9'
Тулалан Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Тулалан Жереми из команды Бордо играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
9'
Да Сильва Дамьен из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Опасность! Малком Филипе из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Малком Филипе из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
7'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
7'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
6'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Байсс Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
4'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
3'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
2'
Де Превиль Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
2'
Де Превиль Николя из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
2'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Кан
Бордо
88.6% (156)
Ничья:
9.1% (16)
Кан
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
40.9% (72)
Бордо:
27.3% (48)
Бордо:
18.2% (32)
Ничья:
6.3% (11)
Кан:
2.3% (4)
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