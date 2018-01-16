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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 38099
Марсель
2:0
Конец матча
Страсбург
0'
30' Желтая карточка
Гонсальвес Антони
38' Желтая карточка
Рами Адиль
61' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
0:0
72' Не забитый пенальти
Жермен Валер
77' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре
1:0
79' Гол
Н'Джие Клинтон
83' Желтая карточка
Мартин Йонас
2:0
87' Гол
Пайе Димитри
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 38099 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
94'
Удар от ворот произведет Страсбург
94'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

94'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
93'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
93'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Абденнур Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель пасует в штрафную, но Боннефуа Лендри выходит и ловит мяч.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
90'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Бедимо Анри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Укидья Александр получил травму и заменен. Боннефуа Лендри выходит на поле.
Травма, повреждение
89'
Страсбург остается без одного игрока, потому что Укидья Александр уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
89'
Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Н'Джие Клинтон сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Пайе Димитри изменил счет на табло!
87'
ШАНС! Пайе Димитри вышел один-на-один с голкипером...
87'
Опасность! Н'Джие Клинтон из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
Удар от ворот произведет Страсбург
85'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Бедимо Анри
85'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Хорошую попытку сделал Жермен Валер. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
83'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
83'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Глупую желтую получил Мартин Йонас за то, что отбил ногой мяч после свистка
82'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
82'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Сакко Ихсан из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Н'Джие Клинтон забивает!
79'
Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
78'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
Желтая карточка
77'
Замбо-Ангисса Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
76'
Удар от ворот произведет Страсбург
76'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
76'
Пайе Димитри имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
76'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
75'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
73'
Хорошую попытку сделал Густаво Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
73'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
Описание гола
72'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Жермен Валер из команды Марсель пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ - Да Кошта Нуну из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пайе Димитри.
71'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Страсбург
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
70'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
69'
Укидья Александр не дал случится голу! Жермен Валер должен был забивать, но Укидья Александр сделал отличный сейв
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
68'
Сансон Морган получил травму и заменен. Н'Джие Клинтон выходит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Марсель
68'
Сакко Ихсан не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
65'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Сарр Буна из команды Марсель в офсайде
63'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
63'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Абденнур Аймен нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
62'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Аолу Жан-Эде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сарр Буна из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
58'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
56'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
55'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
55'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
После дальнего удара, который нанес Мартин Йонас мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Удар от ворот произведет Страсбург
53'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Страсбург
52'
Удар от ворот произведет Страсбург
52'
Отличный пас сделал Товен Флорьян из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Да Кошта Нуну нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
51'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
50'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
49'
Сакко Ихсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
48'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
47'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Да Кошта Нуну мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
48'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Окампос Лукас
Угловой
48'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
48'
Абденнур Аймен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Страсбург
47'
Какой промах! Окампос Лукас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
46'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный кросс...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Мартин Йонас из команды Страсбург пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
43'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
43'
Абденнур Аймен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
42'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
41'
Удар от ворот произведет Страсбург
41'
Шанс! Густаво Луис из команды Марсель пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Сарр Буна из команды Марсель подал угловой справа.
41'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Удар от ворот произведет Марсель
40'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
39'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
38'
Рами Адиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Рами Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
38'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
37'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
36'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
35'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Сансон Морган из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
34'
Замбо-Ангисса Андре возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Замбо-Ангисса Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Сакко Ихсан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Абденнур Аймен
31'
Удар от ворот произведет Страсбург
31'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
31'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
30'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Сакаи Хироки грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
26'
Сарр Буна из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
26'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
25'
Сарр Буна возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Буна получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Сарр Буна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Страсбург
22'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Марсель
21'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Абденнур Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Удар от ворот произведет Страсбург
20'
ШАНС! Окампос Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Удар от ворот произведет Страсбург
15'
Товен Флорьян из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
15'
Сансон Морган возвращается на поле, всё в порядке.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
Фол, нарушение
12'
Сансон Морган из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
11'
Густаво Луис из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
10'
Мартин Йонас коснулся мяча рукой.
10'
Абденнур Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
8'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рами Адиль
8'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
7'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Сарр Буна из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Страсбург
4'
Сансон Морган из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
3'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
3'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Страсбург
Марсель
98.3% (173)
Ничья:
1.1% (2)
Страсбург
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
44.3% (78)
Марсель:
23.3% (41)
Марсель:
11.9% (21)
Марсель:
8.5% (15)
Марсель:
7.4% (13)
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