Стадион: Велодром Зрители: 38099
30' Желтая карточкаГонсальвес Антони
38' Желтая карточкаРами Адиль
61' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
0:0
72' Не забитый пенальтиЖермен Валер
77' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре
1:0
79' ГолН'Джие Клинтон
83' Желтая карточкаМартин Йонас
2:0
87' ГолПайе Димитри
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 38099 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
94'
94'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
94'
94'
93'
93'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель пасует в штрафную, но Боннефуа Лендри выходит и ловит мяч.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
90'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Бедимо Анри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Укидья Александр получил травму и заменен. Боннефуа Лендри выходит на поле.
89'
Страсбург остается без одного игрока, потому что Укидья Александр уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
89'
Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Н'Джие Клинтон сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Пайе Димитри изменил счет на табло!
87'
ШАНС! Пайе Димитри вышел один-на-один с голкипером...
87'
Опасность! Н'Джие Клинтон из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
85'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Бедимо Анри
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Хорошую попытку сделал Жермен Валер. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
83'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
83'
83'
83'
Глупую желтую получил Мартин Йонас за то, что отбил ногой мяч после свистка
82'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
82'
81'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Сакко Ихсан из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Г О О О О Л - Н'Джие Клинтон забивает!
79'
Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
78'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
77'
Замбо-Ангисса Андре получил желтую карточку от судьи
77'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
76'
76'
76'
Пайе Димитри имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
76'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
75'
75'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
73'
Хорошую попытку сделал Густаво Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
72'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Жермен Валер из команды Марсель пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
71'
ПЕНАЛЬТИ - Да Кошта Нуну из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пайе Димитри.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
69'
Укидья Александр не дал случится голу! Жермен Валер должен был забивать, но Укидья Александр сделал отличный сейв
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
68'
Сансон Морган получил травму и заменен. Н'Джие Клинтон выходит на поле.
68'
68'
Сакко Ихсан не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
65'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
63'
62'
Абденнур Аймен нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
62'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Аолу Жан-Эде получил желтую карточку от судьи
61'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
58'
58'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
56'
56'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
55'
55'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
55'
После дальнего удара, который нанес Мартин Йонас мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
53'
53'
52'
52'
Отличный пас сделал Товен Флорьян из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Да Кошта Нуну нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
51'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
49'
Сакко Ихсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
48'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Да Кошта Нуну мяч отрикошетил от ворот
48'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Окампос Лукас
48'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
48'
Абденнур Аймен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
Какой промах! Окампос Лукас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
46'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный кросс...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Мартин Йонас из команды Страсбург пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
44'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
43'
43'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
43'
Абденнур Аймен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
42'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
41'
41'
Шанс! Густаво Луис из команды Марсель пробил головой, но мимо
41'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
39'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Рами Адиль получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Рами Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
38'
37'
37'
37'
37'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
36'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Сансон Морган из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Замбо-Ангисса Андре возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Замбо-Ангисса Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сакко Ихсан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
32'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Абденнур Аймен
31'
31'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
31'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
30'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
30'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Безумный фол. Сакаи Хироки грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
27'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
26'
26'
Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
26'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Сарр Буна возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Буна получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Сарр Буна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
22'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
21'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
ШАНС! Окампос Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
17'
16'
16'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
16'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Товен Флорьян из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Сансон Морган возвращается на поле, всё в порядке.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
13'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
12'
Сансон Морган из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
11'
Густаво Луис из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
10'
Мартин Йонас коснулся мяча рукой.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Рами Адиль
8'
8'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
7'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Сансон Морган из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
3'
3'
3'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Страсбург
Марсель
98.3% (173)
Ничья:
1.1% (2)
Страсбург
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
44.3% (78)
2:1 Марсель:
23.3% (41)
1:0 Марсель:
11.9% (21)
3:1 Марсель:
8.5% (15)
3:0 Марсель:
7.4% (13)
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