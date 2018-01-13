  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Дижон
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Дижон

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 40 минут, которая состоится 17.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон
ПСЖ
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Дижон
7.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
43.5% (30)
ПСЖ:
26.1% (18)
ПСЖ:
8.7% (6)
ПСЖ:
4.3% (3)
Дижон:
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация