Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Дижон

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
Дижон (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон КФ
- 20.12.2017 Анже 2:1 Дижон Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 09.12.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Амьен 2:1 Дижон Л1
- 25.11.2017 Дижон 3:1 Тулуза Л1
- 18.11.2017 Дижон 3:1 Труа Л1
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 06.10.2017 Сошо 3:2 Дижон ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 16.09.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Дижон 2:1 Монпелье Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|59 - 15
|53
|2.
|Монако
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|47 - 21
|42
|4.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 22
|41
|5.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|18 - 19
|33
|6.
|Ницца
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 29
|30
|7.
|Генгам
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|8.
|Монпелье
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|17 - 13
|27
|9.
|Дижон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 34
|25
|10.
|Ренн
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 29
|25
|11.
|Кан
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|12 - 22
|24
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 33
|24
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|23 - 29
|23
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 33
|23
|15.
|Лилль
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 30
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|16 - 23
|21
|17.
|Труа
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|20 - 28
|21
|18.
|Тулуза
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 29
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|22 - 30
|19
|20.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 35
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ДижонДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 40 минут, которая состоится 17.01.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон
ПСЖ
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Дижон
7.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 ПСЖ:
43.5% (30)
2:0 ПСЖ:
26.1% (18)
3:1 ПСЖ:
8.7% (6)
4:0 ПСЖ:
4.3% (3)
0:2 Дижон:
2.9% (2)
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