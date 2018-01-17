  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
3:1
Конец матча
Труа
0'
8' Желтая карточка
Ньян Адама
1:0
33' Гол
Томас Ромен
1:1
52' Гол
Хауи Саиф-Эдин
2:1
59' Гол
Томас Ромен
61' Желтая карточка
Вискаррондо Освальдо
72' Желтая карточка
Депланье Матье
3:1
81' Гол
Капелле Пьеррик
84' Желтая карточка
Жиродон Джимми
90' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8046 болельщиков
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин

91'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Суну Жиль пострадал.
Офсайд
87'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
87'
После штрафного удара,который нанес Суну Жиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
85'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
84'
Жиродон Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Жиродон Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Капелле Пьеррик
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кеткеофомфон Билли
81'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик изменил счет на табло!
81'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
79'
Сук Юн-Чжун получил травму и заменен. Ниве Бенжамен выходит на поле.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Пуйо Лоик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
78'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Сук Юн-Чжун получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Сук Юн-Чжун из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пуйо Лоик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
Офсайд
73'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
72'
Азамум Карим из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
72'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Капелле Пьеррик пострадал.
71'
Удар от ворот произведет Анже
71'
Дарбион Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
70'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
69'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Дарбион Стефан
Офсайд
67'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
Офсайд
67'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
65'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
65'
Фюльжини Анжело из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пеле Брайан пострадал.
Фол, нарушение
64'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Томас Ромен заработал фол
63'
Удар от ворот произведет Анже
63'
Шанс! Азамум Карим из команды Труа пробил головой, но мимо
63'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
63'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
Желтая карточка
61'
Вискаррондо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Анже
60'
Ньян Адама не смог попасть в створ ударом издали
58'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
58'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
58'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
58'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Онианге Принс, и мяч снова в игре
56'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
52'
сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Хауи Саиф-Эдин забивает!
51'
Ньян Адама из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Удар от ворот произведет Труа
51'
Онианге Принс из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Онианге Принс, и мяч снова в игре
51'
Опасность! Экамби Карл Токо из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Томас Ромен
48'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Сантамария Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Ньян Адама заработал фол
46'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
46'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Самасса Мамаду II взял и забрал мяч на выходе
45'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
43'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
42'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Анже
41'
Грандсир Самуэль из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
40'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Удар от ворот произведет Труа
40'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
39'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
39'
Фюльжини Анжело из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
37'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
37'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
33'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
33'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пеле Брайан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
32'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
32'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
31'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
Офсайд
30'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
30'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
29'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
29'
Капелле Пьеррик из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пеле Брайан
26'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
25'
Экамби Карл Токо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Жиродон Джимми из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Экамби Карл Токо заработал фол
24'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
21'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
21'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
21'
Удар от ворот произведет Анже
21'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Пеле Брайан нанес удар в каркас ворот!
20'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Удар от ворот произведет Труа
19'
Экамби Карл Токо из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Удар от ворот произведет Анже
17'
Азамум Карим выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
16'
Ньян Адама нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Жиродон Джимми выбил мяч подальше от ворот.
15'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
Азамум Карим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
12'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
8'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
8'
Ньян Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
7'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
6'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Удар от ворот произведет Анже
1'
Грандсир Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:1 Труа
Анже
75.7% (134)
Ничья:
21.5% (38)
Труа
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
47.5% (84)
Анже:
21.5% (38)
Ничья:
16.9% (30)
Анже:
4% (7)
Ничья:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация