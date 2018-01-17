Стадион: Раймон Копа
8' Желтая карточкаНьян Адама
1:0
33' ГолТомас Ромен
1:1
52' ГолХауи Саиф-Эдин
2:1
59' ГолТомас Ромен
61' Желтая карточкаВискаррондо Освальдо
72' Желтая карточкаДепланье Матье
3:1
81' ГолКапелле Пьеррик
84' Желтая карточкаЖиродон Джимми
90' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8046 болельщиков
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
93'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
91'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
89'
89'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Суну Жиль пострадал.
87'
87'
После штрафного удара,который нанес Суну Жиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Жиродон Джимми получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Жиродон Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Капелле Пьеррик
82'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кеткеофомфон Билли
81'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик изменил счет на табло!
81'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
79'
Сук Юн-Чжун получил травму и заменен. Ниве Бенжамен выходит на поле.
79'
Судья сигнализирует, что Пуйо Лоик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Сук Юн-Чжун получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Сук Юн-Чжун из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
74'
73'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
73'
72'
Азамум Карим из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Капелле Пьеррик пострадал.
71'
71'
Дарбион Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
70'
69'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
69'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Дарбион Стефан
67'
67'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Фюльжини Анжело из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пеле Брайан пострадал.
64'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Томас Ромен заработал фол
63'
63'
Шанс! Азамум Карим из команды Труа пробил головой, но мимо
63'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
62'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
61'
Вискаррондо Освальдо получил желтую карточку от судьи
61'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
60'
Ньян Адама не смог попасть в створ ударом издали
58'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
58'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
58'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
58'
56'
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Онианге Принс, и мяч снова в игре
56'
56'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
52'
сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Хауи Саиф-Эдин забивает!
51'
Ньян Адама из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
51'
Онианге Принс из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Онианге Принс, и мяч снова в игре
51'
Опасность! Экамби Карл Токо из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
49'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Томас Ромен
48'
48'
47'
Сантамария Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Ньян Адама заработал фол
46'
46'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
46'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Самасса Мамаду II взял и забрал мяч на выходе
45'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
44'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
43'
42'
42'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
42'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Грандсир Самуэль из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
40'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
39'
39'
39'
39'
Фюльжини Анжело из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
37'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
36'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
33'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Пеле Брайан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
32'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
32'
32'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
31'
31'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
30'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
29'
29'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
29'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
29'
Капелле Пьеррик из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пеле Брайан
26'
26'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Экамби Карл Токо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Жиродон Джимми из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Экамби Карл Токо заработал фол
24'
23'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
21'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
21'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
21'
21'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
21'
21'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Пеле Брайан нанес удар в каркас ворот!
20'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
19'
Экамби Карл Токо из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
17'
Азамум Карим выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
17'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
16'
Ньян Адама нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Жиродон Джимми выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
Азамум Карим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
12'
12'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
8'
8'
Ньян Адама получил желтую карточку от судьи
8'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
7'
7'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
6'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
3'
3'
Сантамария Батист выбил мяч подальше от ворот.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Грандсир Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:1 Труа
Анже
75.7% (134)
Ничья:
21.5% (38)
Труа
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
47.5% (84)
2:1 Анже:
21.5% (38)
1:1 Ничья:
16.9% (30)
2:0 Анже:
4% (7)
0:0 Ничья:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация