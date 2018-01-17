Стадион: Пьер Моруа
1:0
41' ГолАлонсо Хуниор
1:1
85' ГолСилики Джеймс
1:2
89' ГолАндре Бенжамин
90' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
Второй тайм
96'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 27816 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Силики Джеймс из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
95'
Амаду Ибрагим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Алонсо Хуниор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
94'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
94'
94'
Алонсо Хуниор выбил мяч подальше от ворот.
93'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
92'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
ГОЛ! Легко закончил атаку Андре Бенжамин из команды Ренн, забив в пустые ворота!
89'
Мубеле Фирмин нанес удар, мяч был парирован, но Меньян Майк не удержал его в руках.
89'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
89'
После штрафного удара,который нанес Буриго Бенжамен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
88'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Силики Джеймс
88'
Силики Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
88'
87'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Брэндон Льямас
85'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Силики Джеймс изменил счет на табло!
85'
Отличные скиллы показывает Силики Джеймс, обводя своих соперников
85'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
83'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тьяго Маия
82'
Мубеле Фирмин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
82'
Хорошую попытку сделал Андре Бенжамин. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Силики Джеймс из команды Ренн подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
81'
Сарр Исмаила мяч отрикошетил от ворот
81'
80'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
80'
Мубеле Фирмин из команды Ренн в офсайде
80'
Желен Жереми из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Мубеле Фирмин нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
78'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
78'
77'
77'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
77'
Мубеле Фирмин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Матч остановлен
76'
75'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Зеффан Мехди из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Boubakary Soumare пострадал.
74'
Отличные скиллы показывает Мубеле Фирмин, обводя своих соперников
74'
Сарр Исмаила из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
72'
72'
Эль-Гази Анвар не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
72'
Бензия Яссин нанес удар чуть мимо. Близко!
71'
71'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
70'
Тьяго Маия возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Опасность предотвращена - Мендиль Хамза из команды Лилль вступил в отбор удачно
70'
70'
Алонсо Хуниор нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
70'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьяго Маия получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
68'
Должен был быть гол! Эль-Гази Анвар имел отличный шанс, но Коубек Томаш не дал голу состоятся!
68'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
68'
Бензия Яссин выбил мяч подальше от ворот.
67'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
65'
Мендиль Хамза не смог попасть в створ ударом издали
65'
63'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сарр Исмаила нанес удар в каркас ворот!
63'
63'
Андре Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
62'
61'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
61'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
61'
61'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
60'
Сарр Исмаила нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
58'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
58'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
57'
Выглядело как неплохой момент. Мешер Андре из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
57'
56'
Сарр Исмаила из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
55'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
54'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Меньян Майк не дал случится голу! Гуркюфф Йоанн должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
54'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
53'
Boubakary Soumare из команды Лилль играет слишком грубо. Гуркюфф Йоанн оказался на газоне.
52'
Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Мешер Андре из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
51'
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
50'
48'
Пепе Николя из команды Лилль играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
48'
48'
Пепе Николя из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
46'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Сарр Исмаила пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
45'
45'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
44'
Алонсо Хуниор из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
43'
43'
41'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О О О Л - Алонсо Хуниор из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
41'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный кросс...
41'
Бензия Яссин из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
41'
Тьяго Маия мяч отрикошетил от ворот
41'
Тьяго Маия из команды Лилль играет в стеночку с партнером по команде. Бензия Яссин это был.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
38'
38'
Boubakary Soumare выбил мяч подальше от ворот.
37'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Ньяньон Жорис
37'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
36'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
34'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
34'
34'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Эль-Гази Анвар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
28'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
28'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
27'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
27'
Бензия Яссин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
27'
Ньяньон Жорис из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Плохо сыграл Амаду Ибрагим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
25'
ШАНС! Эль-Гази Анвар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
25'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гуркюфф Йоанн
23'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
22'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Мендес Тьяго коснулся мяча рукой.
19'
18'
Тьяго Маия не смог попасть в створ ударом издали
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
15'
15'
Хороший удар издали нанес Буриго Бенжамен, но отличный сейв сделал Меньян Майк. Угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
14'
Зеффан Мехди из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Мендес Тьяго, обводя своих соперников
11'
Мендес Тьяго из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Гази Анвар из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
10'
9'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
8'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
8'
Плохо сыграл Пепе Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
7'
Boubakary Soumare предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
7'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
6'
6'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
4'
3'
3'
ШАНС! Гуркюфф Йоанн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
3'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ренн
Лилль
66.7% (118)
Ничья:
28.2% (50)
Ренн
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лилль:
29.4% (52)
1:0 Лилль:
28.8% (51)
1:1 Ничья:
23.7% (42)
2:0 Лилль:
5.6% (10)
1:2 Ренн:
3.4% (6)
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