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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
1:2
Конец матча
Ренн
0'
1:0
41' Гол
Алонсо Хуниор
1:1
85' Гол
Силики Джеймс
1:2
89' Гол
Андре Бенжамин
90' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
90'+6
Второй тайм
96'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 27816 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Угловой
95'
Силики Джеймс из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
95'
Амаду Ибрагим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Желтая карточка
94'
Алонсо Хуниор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
94'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
94'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Алонсо Хуниор выбил мяч подальше от ворот.
93'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
92'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
91'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Описание гола
89'
ГОЛ! Легко закончил атаку Андре Бенжамин из команды Ренн, забив в пустые ворота!
89'
Мубеле Фирмин нанес удар, мяч был парирован, но Меньян Майк не удержал его в руках.
89'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
89'
После штрафного удара,который нанес Буриго Бенжамен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
88'
Понсе Эсекиэль наказан за толчок Силики Джеймс
88'
Силики Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
88'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Брэндон Льямас
85'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Силики Джеймс изменил счет на табло!
85'
Отличные скиллы показывает Силики Джеймс, обводя своих соперников
85'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тьяго Маия
82'
Мубеле Фирмин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
82'
Хорошую попытку сделал Андре Бенжамин. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
82'
Силики Джеймс из команды Ренн подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
81'
Сарр Исмаила мяч отрикошетил от ворот
81'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
80'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Офсайд
80'
Мубеле Фирмин из команды Ренн в офсайде
80'
Желен Жереми из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Мубеле Фирмин нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
78'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
78'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
77'
Мубеле Фирмин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Матч остановлен
76'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
74'
Зеффан Мехди из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Boubakary Soumare пострадал.
74'
Отличные скиллы показывает Мубеле Фирмин, обводя своих соперников
74'
Сарр Исмаила из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Ренн
72'
Эль-Гази Анвар не смог попасть в створ ударом издали
72'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Ренн
72'
Бензия Яссин нанес удар чуть мимо. Близко!
71'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
71'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Удар от ворот произведет Лилль
Травма, повреждение
70'
Тьяго Маия возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Опасность предотвращена - Мендиль Хамза из команды Лилль вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
70'
Алонсо Хуниор нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
Угловой
70'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьяго Маия получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
68'
Должен был быть гол! Эль-Гази Анвар имел отличный шанс, но Коубек Томаш не дал голу состоятся!
68'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
68'
Бензия Яссин выбил мяч подальше от ворот.
67'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет Ренн
65'
Мендиль Хамза не смог попасть в створ ударом издали
65'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сарр Исмаила нанес удар в каркас ворот!
63'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
63'
Андре Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
62'
Удар от ворот произведет Лилль
61'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
61'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
61'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Удар от ворот произведет Ренн
60'
Сарр Исмаила нанес удар чуть мимо. Близко!
Офсайд
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
58'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
58'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
57'
Выглядело как неплохой момент. Мешер Андре из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
57'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
56'
Сарр Исмаила из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
54'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Меньян Майк не дал случится голу! Гуркюфф Йоанн должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
54'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
53'
Boubakary Soumare из команды Лилль играет слишком грубо. Гуркюфф Йоанн оказался на газоне.
52'
Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Мешер Андре из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Ие Эдгар из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
50'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Пепе Николя из команды Лилль играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
48'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Пепе Николя из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Ие Эдгар из команды Лилль делает пас партнеру.
Офсайд
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Сарр Исмаила пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
45'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
44'
Алонсо Хуниор из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
43'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Лилль
41'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О О О Л - Алонсо Хуниор из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
41'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный кросс...
Угловой
41'
Бензия Яссин из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
41'
Тьяго Маия мяч отрикошетил от ворот
41'
Тьяго Маия из команды Лилль играет в стеночку с партнером по команде. Бензия Яссин это был.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
38'
Удар от ворот произведет Ренн
38'
Boubakary Soumare выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
37'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Ньяньон Жорис
37'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
36'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
35'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
34'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эль-Гази Анвар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
31'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Удар от ворот произведет Лилль
28'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
28'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
27'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
27'
Бензия Яссин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
27'
Ньяньон Жорис из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Плохо сыграл Амаду Ибрагим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает пас партнеру.
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Boubakary Soumare выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Удар от ворот произведет Ренн
25'
ШАНС! Эль-Гази Анвар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
25'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гуркюфф Йоанн
23'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
22'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
21'
Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
19'
Мендес Тьяго коснулся мяча рукой.
19'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Тьяго Маия не смог попасть в створ ударом издали
18'
Ие Эдгар из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Ие Эдгар из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
15'
Хороший удар издали нанес Буриго Бенжамен, но отличный сейв сделал Меньян Майк. Угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Зеффан Мехди из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Мендес Тьяго, обводя своих соперников
11'
Мендес Тьяго из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Гази Анвар из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
10'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
8'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
8'
Плохо сыграл Пепе Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
8'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
7'
Boubakary Soumare предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
6'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Ренн
3'
ШАНС! Гуркюфф Йоанн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ренн
Лилль
66.7% (118)
Ничья:
28.2% (50)
Ренн
5.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
29.4% (52)
Лилль:
28.8% (51)
Ничья:
23.7% (42)
Лилль:
5.6% (10)
Ренн:
3.4% (6)
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