Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ницца

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
Ницца (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 07.12.2017 Витесс 1:0 Ницца ЛЕ
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Кан 1:1 Ницца Л1
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Ницца 1:2 Страсбург Л1
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ницца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Лига 1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Лига 1
- 21.09.2016 Ницца 4:0 Монако Лига 1
- 06.02.2016 Монако 1:0 Ницца Лига 1
- 08.08.2015 Ницца 1:2 Монако Лига 1
- 20.02.2015 Ницца 0:1 Монако Лига 1
- 27.09.2014 Монако 0:1 Ницца Лига 1
- 20.04.2014 Монако 1:0 Ницца Лига 1
- 12.02.2014 Ницца 0:1 Монако Кубок Франции
- 04.12.2013 Ницца 0:3 Монако Лига 1
- 16.04.2011 Ницца 3:2 Монако Лига 1
- 27.11.2010 Монако 1:1 Ницца Лига 1
- 30.01.2010 Монако 3:2 Ницца Лига 1
- 19.09.2009 Ницца 1:3 Монако Лига 1
- 07.03.2009 Ницца 0:0 Монако Лига 1
- 25.01.2009 Монако 1:0 Ницца Кубок
- 18.10.2008 Монако 1:2 Ницца Лига 1
- 19.04.2008 Ницца 0:2 Монако Лига 1
- 02.12.2007 Монако 1:1 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|58 - 15
|50
|2.
|Монако
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|46 - 20
|41
|4.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 22
|41
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|18 - 18
|33
|6.
|Ницца
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 29
|30
|7.
|Генгам
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|8.
|Монпелье
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|17 - 13
|27
|9.
|Дижон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 34
|25
|10.
|Ренн
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 29
|25
|11.
|Кан
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|12 - 22
|24
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 33
|24
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|23 - 29
|23
|14.
|Лилль
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 30
|22
|15.
|Амьен
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|16 - 23
|21
|16.
|Труа
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|20 - 28
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|20
|18.
|Тулуза
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 27
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 35
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - НиццаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 44 минуты, которая состоится 16.01.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Ницца
Монако
86.2% (50)
Ничья:
6.9% (4)
Ницца
6.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
44.8% (26)
2:0 Монако:
17.2% (10)
1:0 Монако:
10.3% (6)
3:1 Монако:
8.6% (5)
3:2 Монако:
3.4% (2)
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