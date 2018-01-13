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Стадион:
Монако
 
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Ницца
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ницца

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 44 минуты, которая состоится 16.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Ницца
Монако
86.2% (50)
Ничья:
6.9% (4)
Ницца
6.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
44.8% (26)
Монако:
17.2% (10)
Монако:
10.3% (6)
Монако:
8.6% (5)
Монако:
3.4% (2)
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