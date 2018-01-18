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Стадион:
Брисбен Роар
3:2
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
4' Гол
Пападопулос Авраам
5' Желтая карточка
Luke DeVere
1:1
11' Гол
Chris Harold
41' Желтая карточка
Франьич Иван
52' Желтая карточка
Chris Harold
59' Желтая карточка
Кастро Диего
2:1
60' Гол
Франьич Иван
2:2
68' Гол
Chris Harold
3:2
73' Гол
Холман Бретт
76' Желтая карточка
Холман Бретт
79' Желтая карточка
Бен-Халфаллах Фахид
90' Желтая карточка
Лоури Шейн
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
78'
Перт Глори делает замену. Jake Brimmer уходит с поля, а Marc Warren выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Холман Бретт получил желтую карточку от судьи

Описание гола
73'
Г О О О О Л - Холман Бретт бьет в цель!
71'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Крис Харелд бьет в цель!
65'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
61'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Callum Timmins выходит на его замену.
60'
Брисбен Роар делает замену. Corey Gameiro уходит с поля, а Холман Бретт выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Франьич Иван бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Кастро Диего получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Крис Харелд получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Крис Харелд бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Луке ДеВере получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Пападопулос Авраам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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