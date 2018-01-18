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Стадион: Санкорп
3:2
Конец матча
1:0
4' ГолПападопулос Авраам
5' Желтая карточкаLuke DeVere
1:1
11' ГолChris Harold
41' Желтая карточкаФраньич Иван
52' Желтая карточкаChris Harold
59' Желтая карточкаКастро Диего
2:1
60' ГолФраньич Иван
2:2
68' ГолChris Harold
3:2
73' ГолХолман Бретт
76' Желтая карточкаХолман Бретт
79' Желтая карточкаБен-Халфаллах Фахид
90' Желтая карточкаЛоури Шейн
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4'
1:0
5'
11'
1:1
41'
52'
59'
60'
2:1
68'
2:2
73'
3:2
76'
90'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 3 Luke DeVere Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 24 Connor O'Toole
- Запасные игроки
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 20 Shannon Brady Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 36 Daniel Leck
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 16 Joseph Mills Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 20 Jake Brimmer
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 3 Marc Warren Защитник
- 26 Jacob Italiano
- 37 Walter Scott
- 13 Nick Feely
- 24 Callum Timmins
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.10.2016 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 10.08.2016 Брисбен Роар 0:2 Перт Глори Кубок ФФА
- 20.02.2016 Перт Глори 6:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.01.2016 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 15.11.2015 Брисбен Роар 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 28.02.2015 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 29.11.2014 Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 19.10.2014 Перт Глори 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.02.2014 Брисбен Роар 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 17.01.2014 Перт Глори 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.11.2013 Брисбен Роар 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.01.2013 Перт Глори 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 21.12.2012 Брисбен Роар 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 07.10.2012 Перт Глори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.04.2012 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.02.2012 Перт Глори 0:3 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Перт Глори 3:3 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|16
|12
|3
|1
|38 - 12
|39
|2.
|Ньюкасл Джетс
|16
|10
|3
|3
|35 - 17
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|2
|6
|21 - 19
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|16
|6
|5
|5
|23 - 23
|23
|5.
|Аделаида Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|4
|7
|4
|17 - 24
|19
|7.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|8.
|Брисбен Роар
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Веллингтон Феникс
|15
|2
|5
|8
|19 - 29
|11
Второй тайм
90'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
79'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
78'
Перт Глори делает замену. Jake Brimmer уходит с поля, а Marc Warren выходит на его замену.
76'
Холман Бретт получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Холман Бретт бьет в цель!
71'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Крис Харелд бьет в цель!
65'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
61'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Callum Timmins выходит на его замену.
60'
Брисбен Роар делает замену. Corey Gameiro уходит с поля, а Холман Бретт выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Франьич Иван бьет в цель!
59'
Кастро Диего получил желтую карточку от судьи
52'
Крис Харелд получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Крис Харелд бьет в цель!
5'
Луке ДеВере получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Пападопулос Авраам бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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