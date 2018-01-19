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Стадион: АНЗ
0:3
Конец матча
22' Желтая карточкаМарк Бридж
26' Желтая карточкаУильямс Рис
28' Желтая карточкаРисдон Джош
0:1
36' ГолБарбарусес Костас
39' Желтая карточкаХёрд Крис
0:2
68' ГолБериша Бесарт
0:3
90' ГолБарбарусес Костас
|
22'
26'
28'
36'
0:1
39'
68'
0:2
90'
0:3
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 3 Клисби Джек Защитник
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 25 Хёрд Крис Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 23 Lachlan Scott Нападающий
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- 35 Tass Mourdoukoutas
- Главный тренер: Попович Энтони
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 1 Matt Acton Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 2 Герия Джейсон Защитник
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 22 Нигро Стефан
- Запасные игроки
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 31 Christian Theoharous
- 18 Matias Sanchez I
- 14 Thomas Deng
- 40 Matthew Sutton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.12.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.11.2016 Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 25.03.2016 Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 06.02.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 06.01.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.10.2014 Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.01.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.12.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.11.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 16.02.2013 Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 24.11.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|16
|12
|3
|1
|38 - 12
|39
|2.
|Ньюкасл Джетс
|16
|10
|3
|3
|35 - 17
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|2
|6
|21 - 19
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|7
|5
|5
|26 - 23
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|7
|5
|17 - 27
|19
|7.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|8.
|Брисбен Роар
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Веллингтон Феникс
|15
|2
|5
|8
|19 - 29
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
78'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
74'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Боневасиа Ролиней уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
74'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.
70'
Мельбурн Виктори делает замену. Нигро Стефан уходит с поля, а Thomas Deng выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
64'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Lachlan Scott выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
28'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
26'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
22'
Марк Бридж получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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