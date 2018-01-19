  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0:3
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
22' Желтая карточка
Марк Бридж
26' Желтая карточка
Уильямс Рис
28' Желтая карточка
Рисдон Джош
0:1
36' Гол
Барбарусес Костас
39' Желтая карточка
Хёрд Крис
0:2
68' Гол
Бериша Бесарт
0:3
90' Гол
Барбарусес Костас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
78'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
74'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Боневасиа Ролиней уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
74'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.

70'
Мельбурн Виктори делает замену. Нигро Стефан уходит с поля, а Thomas Deng выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
64'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Lachlan Scott выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Марк Бридж получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация