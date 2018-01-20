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Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:3
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
16' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
0:1
28' Гол
Люич Матия
0:2
36' Гол
Daniel Mullen I
1:2
48' Гол
Andrew Nabbout
1:3
58' Гол
Кришна Рой
63' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
84' Желтая карточка
Росси Марко II
85' Желтая карточка
Lewis Italiano
2:3
86' Пенальти
Dimitri Petratos
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос из команды Ньюкасл Джетс забивает с точки!
Желтая карточка
85'
Lewis Italiano получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
72'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.

68'
Веллингтон Феникс делает замену. Люич Матия уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Бен Кантаровски выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэниэл Муллен уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Дэниэл Муллен бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Люич Матия бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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