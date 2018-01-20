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Стадион: Хантер
2:3
Конец матча
16' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
0:1
28' ГолЛюич Матия
0:2
36' ГолDaniel Mullen I
1:2
48' ГолAndrew Nabbout
1:3
58' ГолКришна Рой
63' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
84' Желтая карточкаРосси Марко II
85' Желтая карточкаLewis Italiano
2:3
86' ПенальтиDimitri Petratos
|
16'
28'
0:1
36'
0:2
48'
1:2
58'
1:3
63'
84'
85'
86'
2:3
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 3 Jason Hoffman
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 24 Joseph Champness
- 32 Angus Thurgate
- 5 Ben Kantarovski
- 22 Lachlan Jackson
- Главный тренер: Mark Jones
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 13 Росси Марко II Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 12 Adam Parkhouse
- 18 Sarpeet Singh
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Веллингтон Феникс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2016 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.02.2016 Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2016 Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.10.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2015 Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.12.2014 Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.10.2014 Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.03.2014 Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.02.2014 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.02.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.01.2013 Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2012 Ньюкасл Джетс 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 20.01.2012 Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 24.12.2011 Веллингтон Феникс 5:2 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 16.10.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 30.01.2011 Веллингтон Феникс 1:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|12
|4
|1
|39 - 13
|40
|2.
|Ньюкасл Джетс
|17
|10
|3
|4
|37 - 20
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|2
|6
|21 - 19
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|7
|5
|5
|26 - 23
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|7
|5
|17 - 27
|19
|7.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|8.
|Брисбен Роар
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|3
|7
|7
|17 - 23
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|16
|3
|5
|8
|22 - 31
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос из команды Ньюкасл Джетс забивает с точки!
85'
Lewis Italiano получил желтую карточку от судьи
84'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
72'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
68'
Веллингтон Феникс делает замену. Люич Матия уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Бен Кантаровски выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
63'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэниэл Муллен уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Дэниэл Муллен бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Люич Матия бьет в цель!
16'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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