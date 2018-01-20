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Стадион: Футбольный, Сидней
1:1
Конец матча
0:1
7' ПенальтиBlake Powell
1:1
61' ГолБобо
66' Желтая карточкаJake McGing
69' Желтая карточкаМежеевски Адриан
72' Желтая карточкаБрилланте Джошуа
|
7'
0:1
61'
1:1
66'
69'
72'
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 24 Lachlan Wales
- 22 Меллинг Джейкоб
- 3 Ёша Роус
- 8 Blake Powell
- Запасные игроки
- 2 Роу Сторм Защитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 27 Petros Skapetis
- 16 Liam Rose
- 20 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сентрал Кост Маринерз: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней Эй-Лига
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней Эй-Лига
- 15.10.2016 Сидней 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Эй-Лига
- 26.12.2015 Сидней 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.10.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Сидней Эй-Лига
- 21.02.2015 Сидней 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 24.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Сидней Эй-Лига
- 02.11.2014 Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 01.03.2014 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней Эй-Лига
- 18.01.2014 Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.12.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней Эй-Лига
- 09.03.2013 Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.12.2012 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.11.2012 Сентрал Кост Маринерз 7:2 Сидней Эй-Лига
- 03.03.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 08.01.2012 Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 19.11.2011 Сидней 2:3 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 24.01.2011 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|12
|4
|1
|39 - 13
|40
|2.
|Ньюкасл Джетс
|17
|10
|3
|4
|37 - 20
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|2
|6
|21 - 19
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|7
|5
|5
|26 - 23
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|7
|5
|17 - 27
|19
|7.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|8.
|Брисбен Роар
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|3
|7
|7
|17 - 23
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|16
|3
|5
|8
|22 - 31
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
85'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
74'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.
72'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Да Силва Даниэль выходит на его замену.
69'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
66'
Jake McGing получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Г О О О О Л - Blake Powell из команды Сентрал Кост Маринерз забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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