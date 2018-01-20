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Стадион:
Сидней
1:1
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
7' Пенальти
Blake Powell
1:1
61' Гол
Бобо
66' Желтая карточка
Jake McGing
69' Желтая карточка
Межеевски Адриан
72' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
87'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
85'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
74'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи

70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Да Силва Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Jake McGing получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Blake Powell из команды Сентрал Кост Маринерз забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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