  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Герта
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия Д

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 2 минуты, которая состоится 19.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д
Герта
6.8% (6)
Ничья:
18.2% (16)
Боруссия Д
75% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
44.3% (39)
Ничья:
14.8% (13)
Боруссия Д:
10.2% (9)
Боруссия Д:
6.8% (6)
Боруссия Д:
6.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация