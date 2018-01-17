Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия Д

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Герта (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.01.2018 Штуттгарт 1:0 Герта Б
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Кёльн 0:0 Герта ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 13.12.2017 Герта 3:1 Ганновер 96 Б
- 10.12.2017 Аугсбург 1:1 Герта Б
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 03.12.2017 Герта 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 26.11.2017 Кёльн 0:2 Герта Б
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 18.11.2017 Герта 2:4 Боруссия М Б
- 05.11.2017 Вольфсбург 3:3 Герта Б
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 28.10.2017 Герта 2:1 Гамбург Б
- 25.10.2017 Герта 1:3 Кёльн КГ
- 22.10.2017 Фрайбург 1:1 Герта Б
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
Боруссия Д (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Герта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия Д: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
- 11.03.2017 Герта 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 08.02.2017 Боруссия Д 1:1 Герта Кубок Германии
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
- 20.04.2016 Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Германии
- 06.02.2016 Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 30.08.2015 Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига
- 09.05.2015 Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
- 13.12.2014 Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 10.05.2014 Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига
- 21.12.2013 Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига
- 18.02.2012 Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 10.09.2011 Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига
- 27.03.2010 Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 30.10.2009 Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
- 04.04.2009 Герта 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 26.10.2008 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
- 24.09.2008 Боруссия Д 2:1 Герта Кубок Германии
- 07.03.2008 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|40 - 12
|44
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 24
|30
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|39 - 24
|29
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 30
|28
|6.
|Байер Л
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 26
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 19
|27
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 28
|26
|11.
|Герта
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 26
|24
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|14 - 21
|20
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 32
|20
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|3
|11
|4
|21 - 21
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 31
|17
|16.
|Вердер
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|14 - 21
|16
|17.
|Гамбург
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 26
|15
|18.
|Кёльн
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 33
|9
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Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия ДДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 2 минуты, которая состоится 19.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д
Герта
6.8% (6)
Ничья:
18.2% (16)
Боруссия Д
75% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
44.3% (39)
1:1 Ничья:
14.8% (13)
0:2 Боруссия Д:
10.2% (9)
1:3 Боруссия Д:
6.8% (6)
0:1 Боруссия Д:
6.8% (6)
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