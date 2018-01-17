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Стадион:
Шальке 04
 
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Ганновер 96
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Ганновер 96

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Шальке 04 - Ганновер 96
Шальке 04
86.7% (72)
Ничья:
9.6% (8)
Ганновер 96
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
44.6% (37)
Шальке 04:
16.9% (14)
Шальке 04:
12% (10)
Шальке 04:
9.6% (8)
Ничья:
3.6% (3)
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