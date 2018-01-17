Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Ганновер 96

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Стадион: Фелтинс-Арена
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Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 04.11.2017 Фрайбург 0:1 Шальке 04 Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 24.10.2017 Веен Висбаден 1:3 Шальке 04 КГ
- 20.10.2017 Шальке 04 2:0 Майнц Б
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 29.09.2017 Шальке 04 1:1 Байер Л Б
- 23.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Вердер 1:2 Шальке 04 Б
- 10.09.2017 Шальке 04 3:1 Штуттгарт Б
- 31.08.2017 Гютерсло 0:9 Шальке 04 ТМК
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.01.2018 Ганновер 96 3:2 Майнц Б
- 09.01.2018 Ганновер 96 4:1 Падерборн ТМК
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Б
- 13.12.2017 Герта 3:1 Ганновер 96 Б
- 10.12.2017 Ганновер 96 2:0 Хоффенхайм Б
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 24.11.2017 Ганновер 96 1:1 Штуттгарт Б
- 19.11.2017 Вердер 4:0 Ганновер 96 Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 25.10.2017 Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 КГ
- 21.10.2017 Аугсбург 1:2 Ганновер 96 Б
- 14.10.2017 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 30.09.2017 Боруссия М 2:1 Ганновер 96 Б
- 24.09.2017 Ганновер 96 0:0 Кёльн Б
- 20.09.2017 Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 15.09.2017 Ганновер 96 2:0 Гамбург Б
- 09.09.2017 Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Б
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 27.08.2017 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 23.03.2017 Ганновер 96 3:1 Шальке 04 Товарищеские матчи. Клубы
- 30.04.2016 Ганновер 96 1:3 Шальке 04 Бундеслига
- 04.12.2015 Шальке 04 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 31.01.2015 Шальке 04 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 23.08.2014 Ганновер 96 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 09.02.2014 Шальке 04 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 24.08.2013 Ганновер 96 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 18.01.2013 Шальке 04 5:4 Ганновер 96 Бундеслига
- 26.08.2012 Ганновер 96 2:2 Шальке 04 Бундеслига
- 08.04.2012 Шальке 04 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 06.11.2011 Ганновер 96 2:2 Шальке 04 Бундеслига
- 22.01.2011 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 28.08.2010 Шальке 04 1:2 Ганновер 96 Бундеслига
- 10.04.2010 Ганновер 96 4:2 Шальке 04 Бундеслига
- 21.11.2009 Шальке 04 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 31.01.2009 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 23.09.2008 Шальке 04 2:0 Ганновер 96 Кубок Германии
- 16.08.2008 Шальке 04 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 03.05.2008 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|40 - 12
|44
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 24
|30
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|39 - 24
|29
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 30
|28
|6.
|Байер Л
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 26
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 19
|27
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 28
|26
|11.
|Герта
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 26
|24
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|14 - 21
|20
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 32
|20
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|3
|11
|4
|21 - 21
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 31
|17
|16.
|Вердер
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|14 - 21
|16
|17.
|Гамбург
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 26
|15
|18.
|Кёльн
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 33
|9
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Ганновер 96До начала игры осталось 2 дня 15 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Ганновер 96
Шальке 04
86.7% (72)
Ничья:
9.6% (8)
Ганновер 96
3.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
44.6% (37)
2:0 Шальке 04:
16.9% (14)
1:0 Шальке 04:
12% (10)
3:1 Шальке 04:
9.6% (8)
1:1 Ничья:
3.6% (3)
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