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Стадион:
Риу Аве
2:0
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
14' Гол
Гедеш Элдер
15' Желтая карточка
Гедеш Элдер
24' Желтая карточка
Матеуш Галиану
66' Желтая карточка
Эшпинью Фабиу
69' Желтая карточка
Новаиш Жоау
2:0
90' Гол
Рибейру Юри
90' Желтая карточка
Карраса Моура
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Рибейру Юри бьет в цель!
89'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
84'
Боавишта делает замену. Энрике Нуну уходит с поля, а Нжие Юсуфа выходит на его замену.
75'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Педру Руй III выходит на его замену.

71'
Боавишта делает замену. Кука Миранда уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
68'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Эшпинью Фабиу получил желтую карточку от судьи
56'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Гедеш Элдер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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