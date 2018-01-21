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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:0
14' ГолГедеш Элдер
15' Желтая карточкаГедеш Элдер
24' Желтая карточкаМатеуш Галиану
66' Желтая карточкаЭшпинью Фабиу
69' Желтая карточкаНоваиш Жоау
2:0
90' ГолРибейру Юри
90' Желтая карточкаКарраса Моура
|
14'
1:0
15'
24'
66'
69'
90'
2:0
90'
Состав команд
71
Виейра
Руй
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
23
Энрике
Нуну
25
Симау
Давид
18
Кука
Миранда
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Нападающий
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- 9 Gerson XI
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 17 Карраса Моура Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 22 Спаранья Стефан Полузащитник
- 25 Симау Давид Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Полузащитник
- 59 Леонардо Руиз Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 90 Бруну Витор Полузащитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 27 Педру Руй III Полузащитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 8 Нжие Юсуфа Нападающий
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту ПЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
- 15.10.2017 Вилаверденсе 1:0 Боавишта К
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 16.09.2017 Боавишта 2:1 Бенфика ПЛ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Маритиму 1:0 Боавишта ПЛ
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве ПЛ
- 07.08.2017 Портимоненсе 2:1 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Боавишта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 05.11.2016 Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига
- 27.02.2016 Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига
- 03.10.2015 Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига
- 09.02.2015 Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 01.09.2014 Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|46 - 10
|48
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|42 - 11
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 12
|46
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|37 - 19
|40
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|26 - 17
|33
|6.
|Маритиму
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|17 - 20
|29
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|27 - 34
|26
|8.
|Шавиш
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|9.
|Боавишта
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Тондела
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Фейренсе
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|17 - 24
|20
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|16 - 25
|20
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 31
|18
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 34
|18
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 30
|15
|16.
|Авиш
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|19 - 35
|14
|18.
|Эшторил
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 38
|12
Второй тайм
90'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Рибейру Юри бьет в цель!
89'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
84'
Боавишта делает замену. Энрике Нуну уходит с поля, а Нжие Юсуфа выходит на его замену.
75'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Педру Руй III выходит на его замену.
71'
Боавишта делает замену. Кука Миранда уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
69'
Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
68'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
66'
Эшпинью Фабиу получил желтую карточку от судьи
56'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Маркан Маркос выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
15'
Гедеш Элдер получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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