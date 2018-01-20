- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Драгау
1:0
13' ГолМарега Мусса
61' Желтая карточкаНуну Педру
|
13'
1:0
61'
Состав команд
12
Са
Жозе
13
Теллес
Алекс
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 12 Са Жозе Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 14 Саллей Муниру Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 10 Нуну Педру Полузащитник
- 77 Мурило Энрике Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ricardo Moura Вратарь
- 32 Icaro Silva Защитник
- 5 Пите Луиш Защитник
- 28 Вагнер де Андраде Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 13.10.2017 Лузитану Жиназиу 0:6 Порту К
Тондела (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 01.09.2017 Бейра-Мар 1:5 Тондела ТМК
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 19.08.2017 Тондела 2:3 Эшторил ПЛ
- 15.08.2017 Мортагуа 1:3 Тондела ТМК
Последние игры между собой
Порту: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|46 - 10
|48
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|42 - 11
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 12
|43
|4.
|Брага
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|35 - 18
|37
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 17
|30
|6.
|Маритиму
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 20
|28
|7.
|Шавиш
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Боавишта
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 22
|24
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 33
|23
|10.
|Тондела
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|16 - 25
|19
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 29
|18
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 24
|17
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 29
|15
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 34
|15
|16.
|Авиш
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 29
|14
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|19 - 35
|14
|18.
|Эшторил
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 35
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
87'
Тондела делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
79'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
78'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Icaro Silva выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.
77'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.
77'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
65'
Тондела делает замену. Саллей Муниру уходит с поля, а Бойд Тайлер выходит на его замену.
61'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация