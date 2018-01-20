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Стадион:
Порту
1:0
Конец матча
Тондела
0'
1:0
13' Гол
Марега Мусса
61' Желтая карточка
Нуну Педру
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
87'
Тондела делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
79'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
78'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Icaro Silva выходит на его замену.
78'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.

77'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.
77'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
65'
Тондела делает замену. Саллей Муниру уходит с поля, а Бойд Тайлер выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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