  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монако
 
Позже
Метц
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Метц

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Монако - Метц
Монако
95.2% (79)
Ничья:
3.6% (3)
Метц
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
41% (34)
Монако:
15.7% (13)
Монако:
13.3% (11)
Монако:
12% (10)
Монако:
8.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация