Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Метц

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
Метц (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.01.2018 Метц 3:0 Сент-Этьен Л1
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Дюнкерк 2:4 Метц КФ
- 20.12.2017 Метц 3:0 Страсбург Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 12.12.2017 Анже 1:0 Метц КЛ
- 09.12.2017 Метц 1:1 Ренн Л1
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 25.11.2017 Метц 0:2 Амьен Л1
- 18.11.2017 Тулуза 0:0 Метц Л1
- 05.11.2017 Метц 0:3 Лилль Л1
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 25.10.2017 Метц 1:0 Ред Стар КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 23.09.2017 Метц 0:1 Труа Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|67 - 15
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|49 - 21
|45
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 22
|44
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|48 - 21
|43
|5.
|Нант
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 20
|34
|6.
|Ницца
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 31
|31
|7.
|Генгам
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 26
|29
|8.
|Ренн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 30
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|18 - 14
|28
|10.
|Кан
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|14 - 22
|27
|11.
|Дижон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 42
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 35
|24
|13.
|Бордо
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 31
|23
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 36
|23
|15.
|Амьен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|17 - 24
|22
|16.
|Лилль
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|20 - 32
|22
|17.
|Анже
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|21 - 31
|21
|19.
|Тулуза
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 30
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 35
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - МетцДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Метц
Монако
95.2% (79)
Ничья:
3.6% (3)
Метц
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
41% (34)
2:1 Монако:
15.7% (13)
3:0 Монако:
13.3% (11)
1:0 Монако:
12% (10)
3:1 Монако:
8.4% (7)
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