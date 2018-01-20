Стадион: Стад де л'Об Зрители: 9269
1:0
45' ГолНьян Адама
45' Желтая карточкаБензия Яссин
77' Желтая карточкаАраужо Луис
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Труа вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9269 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Алонсо Хуниор не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Отличный пас сделал Ниве Бенжамен из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
Ниве Бенжамен из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
92'
Алонсо Хуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Балули Фарес из команды Лилль играет слишком грубо. Ниве Бенжамен оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
89'
89'
89'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
89'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
89'
Хороший удар издали нанес Балули Фарес, но отличный сейв сделал Желязны Эрвин. Угловой.
89'
Балули Фарес из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
88'
86'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
86'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
86'
Амаду Ибрагим из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
86'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Балули Фарес из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
84'
Отличный пас сделал Тьяго Маия из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
83'
Араужо Луис коснулся мяча рукой.
82'
82'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой справа.
82'
Балули Фарес мяч отрикошетил от ворот
82'
82'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой слева.
81'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
79'
Балули Фарес нарушает правила. Вальтер Реми пострадал
77'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Ниве Бенжамен
77'
Араужо Луис получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Араужо Луис грубо играет против соперника. Пострадал Конфес Алуа
77'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Boubakary Soumare из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
77'
Араужо Луис из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой справа.
77'
Эль-Гази Анвар мяч отрикошетил от ворот
76'
Отличные скиллы показывает Эль-Гази Анвар, обводя своих соперников
76'
Выглядело как неплохой момент. Депланье Матье из команды Труа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Вальтер Реми нарушает правила. Балули Фарес пострадал
73'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конфес Алуа
73'
Судья сигнализирует, что Депланье Матье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Меньян Майк
73'
Траоре Шарль из команды Труа делает неудачный навес.
72'
72'
71'
70'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Балули Фарес из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Балули Фарес
68'
Тактическая замена. Азамум Карим уходит с поля и его заменяет Конфес Алуа
67'
66'
66'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Дарбион Стефан из команды Труа в офсайде
64'
63'
Траоре Шарль пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
62'
62'
Амаду Ибрагим из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
61'
Азамум Карим нарушает правила. Тьяго Маия пострадал
61'
Грандсир Самуэль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Амаду Ибрагим пострадал.
60'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Судья сигнализирует, что Эль-Гази Анвар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
59'
Тактическая замена. Понсе Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
57'
Тьяго Маия из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Азамум Карим из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
53'
51'
51'
Бензия Яссин получил травму и заменен. Араужо Луис выходит на поле.
50'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
50'
Бензия Яссин разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Отличные скиллы показывает Бензия Яссин, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
48'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
48'
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бензия Яссин получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Депланье Матье сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Ньян Адама классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
44'
Депланье Матье из команды Труа делает отличный кросс...
43'
Пепе Николя коснулся мяча рукой.
42'
Пепе Николя пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Безумный фол. Вискаррондо Освальдо грубо играет против соперника. Пострадал Бензия Яссин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Boubakary Soumare
38'
37'
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
36'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой слева.
35'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амаду Ибрагим из команды Лилль.
33'
33'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
32'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
30'
ШАНС! Жиродон Джимми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Плохо сыграл Алонсо Хуниор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ньян Адама
26'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Пеле Брайан наказан за толчок Бензия Яссин
23'
23'
21'
Ньян Адама наказан за толчок Амаду Ибрагим
21'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
20'
19'
Пепе Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Дарбион Стефан нарушает правила. Меньян Майк пострадал
18'
18'
17'
17'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
16'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
15'
Дарбион Стефан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Ньян Адама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Алонсо Хуниор из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
12'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
12'
Дарбион Стефан из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пеле Брайан
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
7'
7'
Ньян Адама из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Отличные скиллы показывает Понсе Эсекиэль, обводя своих соперников
5'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Вальтер Реми из команды Труа подал угловой слева.
5'
Траоре Шарль нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
4'
Траоре Шарль наказан за толчок Пепе Николя
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 1:0 Лилль
Труа
17.3% (30)
Ничья:
45.7% (79)
Лилль
37% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.5% (70)
1:2 Лилль:
18.5% (32)
0:1 Лилль:
12.7% (22)
1:0 Труа:
11.6% (20)
0:0 Ничья:
5.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация