  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
 
Позже
Марсель
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 17 минут, которая состоится 19.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Кан - Марсель
Кан
6.6% (6)
Ничья:
13.2% (12)
Марсель
80.2% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
42.9% (39)
Марсель:
16.5% (15)
Марсель:
9.9% (9)
Ничья:
7.7% (7)
Марсель:
6.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация