Текстовая онлайн трансляция матча Кан - Марсель

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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Азбрук 0:2 Кан КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Кан 0:0 Генгам Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Тулуза 2:0 Кан Л1
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 28.11.2017 Страсбург 0:0 Кан Л1
- 25.11.2017 Кан 1:0 Бордо Л1
- 19.11.2017 Кан 1:1 Ницца Л1
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
- 28.10.2017 Кан 1:0 Труа Л1
- 24.10.2017 Лорьян 0:1 Кан КЛ
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 06.10.2017 Кан 0:2 Кевийи ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
Марсель (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
Последние игры между собой
Кан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Лига 1
- 30.04.2017 Кан 1:5 Марсель Лига 1
- 20.11.2016 Марсель 1:0 Кан Лига 1
- 17.01.2016 Кан 1:3 Марсель Лига 1
- 03.01.2016 Кан 0:0 Марсель Кубок Франции
- 08.08.2015 Марсель 0:1 Кан Лига 1
- 27.02.2015 Марсель 2:3 Кан Лига 1
- 04.10.2014 Кан 1:2 Марсель Лига 1
- 18.04.2012 Марсель 1:1 Кан Лига 1
- 10.01.2012 Кан 0:3 Марсель Кубок лиги
- 02.12.2011 Кан 1:2 Марсель Лига 1
- 29.05.2011 Кан 2:2 Марсель Лига 1
- 07.08.2010 Марсель 1:2 Кан Лига 1
- 01.03.2009 Кан 0:1 Марсель Лига 1
- 04.10.2008 Марсель 2:1 Кан Лига 1
- 26.01.2008 Марсель 6:1 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|59 - 15
|53
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 22
|44
|3.
|Монако
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|48 - 21
|43
|4.
|Лион
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|47 - 21
|42
|5.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|18 - 19
|33
|6.
|Ницца
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 31
|31
|7.
|Генгам
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|8.
|Монпелье
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|17 - 13
|27
|9.
|Кан
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|14 - 22
|27
|10.
|Дижон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 34
|25
|11.
|Ренн
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 29
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 35
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 33
|23
|14.
|Бордо
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 31
|23
|15.
|Лилль
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 30
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|16 - 23
|21
|17.
|Труа
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|20 - 28
|21
|18.
|Тулуза
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 29
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|22 - 30
|19
|20.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 35
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - МарсельДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 17 минут, которая состоится 19.01.2018.
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Прогнозы на матч Кан - Марсель
Кан
6.6% (6)
Ничья:
13.2% (12)
Марсель
80.2% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
42.9% (39)
0:1 Марсель:
16.5% (15)
0:2 Марсель:
9.9% (9)
1:1 Ничья:
7.7% (7)
1:3 Марсель:
6.6% (6)
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