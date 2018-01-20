Стадион: де ла Мейно Зрители: 21067
1:0
5' ГолАолу Жан-Эде
18' Желтая карточкаРейне Батист
2:0
19' ПенальтиЛала Кенни
2:1
33' ГолТавареш Жулио
2:2
45' ГолХаддади Уссама
72' Желтая карточкаЛьенар Димитри
3:2
79' ПенальтиЛала Кенни
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Страсбург вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
93'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
93'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
93'
92'
Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
92'
Терье Мартен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
92'
92'
92'
92'
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
90'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
90'
Лала Кенни из команды Страсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
88'
88'
87'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рейне Батист
87'
Квон Чхан Хун ошибается в защите.
86'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
86'
Опасность предотвращена - Сека Эрнес из команды Страсбург вступил в отбор удачно
86'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Плохо сыграл Аолу Жан-Эде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
85'
Шека пробил со штрафного прямо в стенку
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
84'
84'
83'
Хорошую попытку сделал Терье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Терье Мартен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
83'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
82'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
82'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
81'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
80'
Тавареш Жулио наказан за толчок Мангане Кадер
80'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Г О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает с точки!
78'
ПЕНАЛЬТИ - Хаддади Уссама из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Да Кошта Нуну.
78'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
77'
77'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 21067 болельщиков
76'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
75'
75'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
74'
74'
74'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
73'
72'
Шанс! Ямбере Седрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
72'
72'
Льенар Димитри получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
72'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
71'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
69'
69'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Абейд Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
67'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Боннефуа Лендри держит все под контролем
67'
67'
Блайак Жереми получил травму и заменен. Баокен Стефан выходит на поле.
66'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
63'
62'
62'
Отличный пас сделал Мартин Йонас из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
61'
Шафик Фуад из команды Дижон делает неудачный навес.
60'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
60'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
58'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
58'
57'
57'
Бальмон Флорен возвращается на поле, всё в порядке.
56'
56'
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
55'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тавареш Жулио нанес удар, мяч был парирован, но Боннефуа Лендри не удержал его в руках.
55'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
53'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Боннефуа Лендри пострадал.
53'
52'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Шека
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
ШАНС! Шека нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Плохо сыграл Мангане Кадер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
49'
49'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
48'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Мангане Кадер из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Бальмон Флорен из команды Дижон играет слишком грубо. Льенар Димитри оказался на газоне.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Г О О О О Л - Хаддади Уссама первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
46'
Плохо сыграл Сека Эрнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сека Эрнес наказан за толчок Слити Наим
45'
45'
Какой промах! Блайак Жереми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
45'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Мангане Кадер нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой!
44'
44'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
40'
Шека пробует нанести удар издали, но Боннефуа Лендри держит все под контролем
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
38'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
36'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
35'
Штрафной исполнил Льенар Димитри, после его удара Рейне Батист сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Росье Валентен наказан за толчок Блайак Жереми
33'
Шафик Фуад сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
33'
33'
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
30'
Терье Мартен наказан за толчок Шафик Фуад
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
29'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
26'
Блайак Жереми из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
25'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
22'
Бальмон Флорен наказан за толчок Аолу Жан-Эде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Г О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает с точки!
18'
Глупую желтую получил Рейне Батист за то, что отбил ногой мяч после свистка
18'
ПЕНАЛЬТИ - Хаддади Уссама из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Терье Мартен.
17'
17'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
16'
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
12'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
11'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
11'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
8'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мангане Кадер из команды Страсбург.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Мартин Йонас сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде из команды Страсбург переиграл вратаря дальним ударом!
4'
Рейне Батист из команды Дижон сделал отличный сейв!
4'
Блайак Жереми нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Терье Мартен и попал в каркас ворот!
4'
3'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
2'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
1'
1'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 3:2 Дижон
Страсбург
72.4% (126)
Ничья:
22.4% (39)
Дижон
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Страсбург:
35.1% (61)
1:0 Страсбург:
25.9% (45)
1:1 Ничья:
17.2% (30)
2:0 Страсбург:
6.3% (11)
3:1 Страсбург:
4% (7)
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