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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 21067
Страсбург
3:2
Конец матча
Дижон
0'
1:0
5' Гол
Аолу Жан-Эде
18' Желтая карточка
Рейне Батист
2:0
19' Пенальти
Лала Кенни
2:1
33' Гол
Тавареш Жулио
2:2
45' Гол
Хаддади Уссама
72' Желтая карточка
Льенар Димитри
3:2
79' Пенальти
Лала Кенни
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Страсбург вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
94'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
93'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

93'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
92'
Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
92'
Терье Мартен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
92'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
90'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
90'
Лала Кенни из команды Страсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
88'
Удар от ворот произведет Дижон
88'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рейне Батист
87'
Квон Чхан Хун ошибается в защите.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
86'
Опасность предотвращена - Сека Эрнес из команды Страсбург вступил в отбор удачно
86'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Плохо сыграл Аолу Жан-Эде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
86'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
85'
Шека пробил со штрафного прямо в стенку
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
84'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
84'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
83'
Хорошую попытку сделал Терье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Терье Мартен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
83'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
81'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
Фол, нарушение
80'
Тавареш Жулио наказан за толчок Мангане Кадер
80'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает с точки!
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ - Хаддади Уссама из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Да Кошта Нуну.
78'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
77'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 21067 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
75'
Удар от ворот произведет Страсбург
75'
Шанс! Шека из команды Дижон пробил головой, но мимо
75'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
74'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Дижон
74'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
73'
Удар от ворот произведет Страсбург
72'
Шанс! Ямбере Седрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
72'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Льенар Димитри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
72'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
71'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
69'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
69'
Абейд Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
67'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Боннефуа Лендри держит все под контролем
67'
Удар от ворот произведет Дижон
67'
Блайак Жереми получил травму и заменен. Баокен Стефан выходит на поле.
66'
Терье Мартен не смог попасть в створ ударом издали
66'
Боннефуа Лендри взял и забрал мяч на выходе
66'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
63'
Боннефуа Лендри взял и забрал мяч на выходе
63'
Шека из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
62'
Удар от ворот произведет Дижон
62'
Отличный пас сделал Мартин Йонас из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Удар от ворот произведет Страсбург
61'
Шафик Фуад из команды Дижон делает неудачный навес.
Офсайд
60'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
60'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Удар от ворот произведет Страсбург
59'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
58'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
57'
Бальмон Флорен возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
55'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тавареш Жулио нанес удар, мяч был парирован, но Боннефуа Лендри не удержал его в руках.
55'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
54'
Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
Фол, нарушение
53'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Боннефуа Лендри пострадал.
53'
Шека из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Дижон
52'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Боннефуа Лендри взял и забрал мяч на выходе
52'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
51'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Шека
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
ШАНС! Шека нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Плохо сыграл Мангане Кадер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
49'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
49'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
47'
Мангане Кадер из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Бальмон Флорен из команды Дижон играет слишком грубо. Льенар Димитри оказался на газоне.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Хаддади Уссама первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
46'
Плохо сыграл Сека Эрнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Сека Эрнес наказан за толчок Слити Наим
45'
Удар от ворот произведет Дижон
45'
Какой промах! Блайак Жереми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
45'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Мангане Кадер нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой!
Угловой
44'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
44'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
40'
Шека пробует нанести удар издали, но Боннефуа Лендри держит все под контролем
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
36'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
35'
Штрафной исполнил Льенар Димитри, после его удара Рейне Батист сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
34'
Росье Валентен наказан за толчок Блайак Жереми
33'
Шафик Фуад сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
33'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Дижон
31'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
Фол, нарушение
30'
Терье Мартен наказан за толчок Шафик Фуад
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
29'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Удар от ворот произведет Дижон
27'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
26'
Блайак Жереми из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
25'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Удар от ворот произведет Страсбург
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шека
Фол, нарушение
22'
Бальмон Флорен наказан за толчок Аолу Жан-Эде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает с точки!
Желтая карточка
18'
Глупую желтую получил Рейне Батист за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛЬТИ - Хаддади Уссама из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Терье Мартен.
17'
Удар от ворот произведет Дижон
17'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
12'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
11'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
11'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Дижон
11'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
11'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мангане Кадер из команды Страсбург.
7'
Шека из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Мартин Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде из команды Страсбург переиграл вратаря дальним ударом!
4'
Рейне Батист из команды Дижон сделал отличный сейв!
4'
Блайак Жереми нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Терье Мартен и попал в каркас ворот!
4'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
1'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
1'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 3:2 Дижон
Страсбург
72.4% (126)
Ничья:
22.4% (39)
Дижон
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
35.1% (61)
Страсбург:
25.9% (45)
Ничья:
17.2% (30)
Страсбург:
6.3% (11)
Страсбург:
4% (7)
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