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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8686
Амьен
3:1
Конец матча
Генгам
0'
1:0
16' Пенальти
Конате Мусса
1:1
29' Гол
Коко Маркус
62' Желтая карточка
Кербра Кристоф
62' Желтая карточка
Салибур Янис
2:1
79' Гол
Конате Мусса
3:1
84' Гол
Бодмер Матьё
90'+2
Второй тайм
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 8686 болельщиков
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Удар от ворот произведет Генгам
92'
Какута Гаэль из команды Амьен попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
91'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
91'
Зунгу Бонгани из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Фофана Гессума коснулся мяча рукой.
90'
Амьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Нгбакото Йени решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
89'
Монкондю Томас из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
Фол, нарушение
88'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
88'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
87'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
87'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Бодмер Матьё забивает!
84'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Манзала Хариссон нанес удар в каркас ворот!
84'
Отличные скиллы показывает Манзала Хариссон, обводя своих соперников
84'
Манзала Хариссон из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
81'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Манзала Хариссон сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Конате Мусса классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
79'
Бриан Джимми из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
78'
Монкондю Томас из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Бенезе Николя заработал фол
Фол, нарушение
76'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Зунгу Бонгани пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Удар от ворот произведет Генгам
75'
Шанс! Зунгу Бонгани из команды Амьен пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Манзала Хариссон из команды Амьен подал угловой слева.
74'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
68'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
67'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
63'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гакпе Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Салибур Янис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
62'
Кербра Кристоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Кербра Кристоф из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
61'
Удар от ворот произведет Генгам
61'
Мендоса Стивен из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
58'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Гакпе Серж из команды Амьен подал угловой справа.
58'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
56'
Какута Гаэль мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
54'
Коко Маркус нарушает правила. Дибасси Бакай пострадал
53'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
53'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
50'
Коко Маркус делает скидку к воротам
50'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
49'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
49'
Салибур Янис из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Удар от ворот произведет Амьен
48'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
46'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Какута Гаэль из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
44'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Бриан Джимми
43'
Удар от ворот произведет Генгам
43'
Какута Гаэль из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
42'
Зунгу Бонгани выбил мяч подальше от ворот.
41'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
41'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
40'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
40'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Отличные скиллы показывает Конате Мусса, обводя своих соперников
38'
Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
38'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
38'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
36'
Бриан Джимми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
Офсайд
34'
Гакпе Серж из команды Амьен в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
32'
После дальнего удара, который нанес Гакпе Серж мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Коко Маркус из команды Генгам переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
28'
Дибасси Бакай из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Икоко Джордан пострадал.
27'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
25'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
25'
Коко Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Генгам
24'
Мендоса Стивен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Удар от ворот произведет Амьен
22'
ШАНС! Бриан Джимми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
21'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Какута Гаэль из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
20'
До Лука из команды Генгам в офсайде
20'
Мендоса Стивен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Офсайд
19'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
19'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ - Диалло Мустафа из команды Генгам привез своей команде пенальти за опасную игру против Монкондю Томас.
15'
Монкондю Томас из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
15'
Отличные скиллы показывает Монкондю Томас, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
12'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
10'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Какута Гаэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
7'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Эль-Хаджам Уалид пострадал.
6'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
3'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
1'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 3:1 Генгам
Амьен
20.7% (36)
Ничья:
48.9% (85)
Генгам
30.5% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.8% (71)
Генгам:
13.2% (23)
Генгам:
13.2% (23)
Амьен:
9.8% (17)
Амьен:
9.2% (16)
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