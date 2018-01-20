Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 8686
1:0
16' ПенальтиКонате Мусса
1:1
29' ГолКоко Маркус
62' Желтая карточкаКербра Кристоф
62' Желтая карточкаСалибур Янис
2:1
79' ГолКонате Мусса
3:1
84' ГолБодмер Матьё
Второй тайм
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 8686 болельщиков
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
Какута Гаэль из команды Амьен попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
91'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
91'
Зунгу Бонгани из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фофана Гессума коснулся мяча рукой.
90'
Амьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Нгбакото Йени решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
89'
Монкондю Томас из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
88'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
88'
88'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
87'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Г О О О О Л - Бодмер Матьё забивает!
84'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Манзала Хариссон нанес удар в каркас ворот!
84'
Отличные скиллы показывает Манзала Хариссон, обводя своих соперников
84'
Манзала Хариссон из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
83'
82'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
81'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Манзала Хариссон сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Конате Мусса классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
79'
Бриан Джимми из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Монкондю Томас из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Бенезе Николя заработал фол
76'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Зунгу Бонгани пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
75'
Шанс! Зунгу Бонгани из команды Амьен пробил головой, но мимо
75'
Манзала Хариссон из команды Амьен подал угловой слева.
74'
74'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
68'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
68'
67'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
63'
63'
Гакпе Серж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Салибур Янис получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Кербра Кристоф получил желтую карточку от судьи
62'
Кербра Кристоф из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
61'
61'
Мендоса Стивен из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
58'
58'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гакпе Серж из команды Амьен подал угловой справа.
58'
58'
Гакпе Серж из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
57'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
57'
57'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
56'
Какута Гаэль мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Коко Маркус нарушает правила. Дибасси Бакай пострадал
53'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
53'
53'
52'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
50'
Коко Маркус делает скидку к воротам
50'
50'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
49'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
49'
Салибур Янис из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
46'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Какута Гаэль из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
44'
43'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Бриан Джимми
43'
43'
Какута Гаэль из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
42'
Зунгу Бонгани выбил мяч подальше от ворот.
41'
41'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
41'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
40'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Отличные скиллы показывает Конате Мусса, обводя своих соперников
38'
Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
36'
Бриан Джимми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Коко Маркус из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
34'
Гакпе Серж из команды Амьен в офсайде
33'
33'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
32'
После дальнего удара, который нанес Гакпе Серж мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Коко Маркус из команды Генгам переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Дибасси Бакай из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Икоко Джордан пострадал.
27'
26'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
25'
25'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
25'
Коко Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
24'
Мендоса Стивен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
22'
ШАНС! Бриан Джимми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
21'
Какута Гаэль из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Мендоса Стивен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
19'
18'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
16'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
16'
ПЕНАЛЬТИ - Диалло Мустафа из команды Генгам привез своей команде пенальти за опасную игру против Монкондю Томас.
15'
Монкондю Томас из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
15'
Отличные скиллы показывает Монкондю Томас, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
12'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
10'
9'
9'
8'
Какута Гаэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
7'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Эль-Хаджам Уалид пострадал.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал До Лука
3'
3'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
2'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 3:1 Генгам
Амьен
20.7% (36)
Ничья:
48.9% (85)
Генгам
30.5% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.8% (71)
0:1 Генгам:
13.2% (23)
1:2 Генгам:
13.2% (23)
1:0 Амьен:
9.8% (17)
2:1 Амьен:
9.2% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация