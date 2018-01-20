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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10652
Монпелье
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
17' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
0:1
30' Гол
Имбула Ганелли
41' Красная карточка
Градель Макс-Ален
1:1
43' Гол
Самбья Саломон
45' Желтая карточка
Силла Иссиага
53' Желтая карточка
Ласне Пол
72' Желтая карточка
Делор Анди
80' Желтая карточка
Лафон Альбан
2:1
90' Гол
Сио Жованни
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10652 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Описание гола
96'
Г О О О О Л - Сио Жованни первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
96'
Голкипер мог бы сыграть и получше

96'
Мукиэле Норди из команды Монпелье пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
95'
Агилар Рубен разрезает оборону соперника отличным пасом
95'
Удар от ворот произведет Тулуза
95'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
94'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
94'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
92'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
92'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
КАКОЙ ПРОМАХ! Руссийон Жером упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
91'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный кросс...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Тулуза
89'
Сио Жованни не смог попасть в створ ударом издали
89'
Имбула Ганелли из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
88'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
Офсайд
87'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
86'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
86'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Удар от ворот произведет Монпелье
85'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает неудачный навес.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Сессеньон Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Диоп Исса
84'
Самбья Саломон нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
84'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
82'
Делор Анди из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
Удар от ворот произведет Тулуза
81'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
Желтая карточка
80'
Судье надоело, что Лафон Альбан тянет время и он наказал его горчичником
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
80'
Скири Эйе коснулся мяча рукой.
78'
Делор Анди видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
78'
ШАНС! Делор Анди вышел один-на-один с голкипером...
77'
Илтон Виторино ошибается в защите.
76'
Конгре Даниэль получил травму и заменен. Мукиэле Норди выходит на поле.
76'
Удар от ворот произведет Монпелье
75'
Удар от ворот произведет Тулуза
75'
ШАНС! Сессеньон Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Лафон Альбан из команды Тулуза сделал отличный сейв!
75'
Лафон Альбан не дал случится голу! Мбенза Исаак должен был забивать, но Лафон Альбан сделал отличный сейв
74'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный кросс...
74'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
72'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Делор Анди из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Конгре Даниэль заработал фол
71'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Сессеньон Стефан
68'
Удар от ворот произведет Тулуза
68'
ШАНС! Самбья Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
67'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
66'
Руссийон Жером мяч отрикошетил от ворот
66'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
66'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Тулуза
63'
Удар от ворот произведет Тулуза
63'
ШАНС! Сио Жованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Сомалиа Вергитон возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Сомалиа Вергитон получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
Травма, повреждение
61'
Сомалиа Вергитон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
61'
Самбья Саломон из команды Монпелье в офсайде
61'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Илтон Виторино грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
59'
Блен Алексис нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
59'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
Травма, повреждение
57'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
57'
Ласне Пол возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
57'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласне Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
55'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
55'
Ласне Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Делор Анди
Желтая карточка
53'
Глупую желтую получил Ласне Пол за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Ласне Пол грубо играет против соперника. Пострадал Сомалиа Вергитон
Фол, нарушение
52'
Мендеш Педру II наказан за толчок Жюльен Кристофер
Угловой
52'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
52'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Монпелье
49'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
ШАНС! Саного Яя вышел один-на-один с голкипером...
49'
Яго Стив из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
47'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
47'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сомалиа Вергитон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
46'
Удар от ворот произведет Монпелье
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Судья подбегает и показывает Силла Иссиага из команды Тулуза отложенную желтую карточку за фол.
45'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
44'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Яго Стив
Травма, повреждение
44'
Руссийон Жером возвращается на поле, всё в порядке.
Описание гола
43'
Г О О О О Л Самбья Саломон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
43'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Руссийон Жером получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
УДАЛЕНИЕ! - Градель Макс-Ален увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Руссийон Жером
41'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Руссийон Жером из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
39'
Хороший удар издали нанес Силла Иссиага, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
39'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
39'
Сио Жованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
38'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
38'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой слева.
38'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Сангаре Ибрахим из штрафной площади.
38'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Монпелье
36'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Тулуза
35'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Яго Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
31'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
30'
Жюльен Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Имбула Ганелли из команды Тулуза переиграл вратаря дальним ударом!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
Офсайд
28'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
27'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает пас партнеру.
27'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Сангаре Ибрахим атаковал сзади соперника. Это Сио Жованни заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Удар от ворот произведет Монпелье
22'
Удар от ворот произведет Тулуза
22'
Шанс! Ласне Пол из команды Монпелье пробил головой, но мимо
22'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
21'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
21'
Иконе Джонатан из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
19'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
19'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Иконе Джонатан из команды Монпелье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
17'
Жюльен Кристофер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Жюльен Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Самбья Саломон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
14'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
14'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
13'
Силла Иссиага наказан за толчок Агилар Рубен
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Яго Стив
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диоп Исса из команды Тулуза.
12'
Опасность предотвращена - Диоп Исса из команды Тулуза вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
10'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Ласне Пол
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Скири Эйе наказан за толчок Сангаре Ибрахим
8'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
Сио Жованни из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
4'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Сомалиа Вергитон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
2'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Тулуза
Монпелье
80.2% (138)
Ничья:
14.5% (25)
Тулуза
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
42.4% (73)
Монпелье:
22.1% (38)
Монпелье:
13.4% (23)
Ничья:
12.2% (21)
Тулуза:
4.1% (7)
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