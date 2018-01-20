Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 10652
17' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
0:1
30' ГолИмбула Ганелли
41' Красная карточкаГрадель Макс-Ален
1:1
43' ГолСамбья Саломон
45' Желтая карточкаСилла Иссиага
53' Желтая карточкаЛасне Пол
72' Желтая карточкаДелор Анди
80' Желтая карточкаЛафон Альбан
2:1
90' ГолСио Жованни
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10652 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
96'
Г О О О О Л - Сио Жованни первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
96'
Голкипер мог бы сыграть и получше
96'
Мукиэле Норди из команды Монпелье пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
95'
Агилар Рубен разрезает оборону соперника отличным пасом
95'
95'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
94'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
92'
92'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
КАКОЙ ПРОМАХ! Руссийон Жером упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
91'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный кросс...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
89'
89'
Сио Жованни не смог попасть в створ ударом издали
89'
Имбула Ганелли из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
88'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
88'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
87'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
86'
86'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
85'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает неудачный навес.
85'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
84'
Безумный фол. Сессеньон Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Диоп Исса
84'
Самбья Саломон нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
84'
83'
82'
Делор Анди из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
81'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
80'
Судье надоело, что Лафон Альбан тянет время и он наказал его горчичником
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Скири Эйе коснулся мяча рукой.
78'
Делор Анди видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
78'
ШАНС! Делор Анди вышел один-на-один с голкипером...
77'
Илтон Виторино ошибается в защите.
76'
Конгре Даниэль получил травму и заменен. Мукиэле Норди выходит на поле.
76'
75'
75'
ШАНС! Сессеньон Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Лафон Альбан из команды Тулуза сделал отличный сейв!
75'
Лафон Альбан не дал случится голу! Мбенза Исаак должен был забивать, но Лафон Альбан сделал отличный сейв
74'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный кросс...
74'
72'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
72'
Делор Анди из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Конгре Даниэль заработал фол
71'
71'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Сессеньон Стефан
68'
68'
ШАНС! Самбья Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
67'
67'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
66'
Руссийон Жером мяч отрикошетил от ворот
66'
66'
66'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
63'
63'
ШАНС! Сио Жованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Сомалиа Вергитон возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Сомалиа Вергитон получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
61'
Сомалиа Вергитон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Самбья Саломон из команды Монпелье в офсайде
61'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Безумный фол. Илтон Виторино грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
59'
Блен Алексис нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
59'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
57'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Ласне Пол возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласне Пол получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Ласне Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Делор Анди
53'
Глупую желтую получил Ласне Пол за то, что отбил ногой мяч после свистка
53'
Безумный фол. Ласне Пол грубо играет против соперника. Пострадал Сомалиа Вергитон
52'
Мендеш Педру II наказан за толчок Жюльен Кристофер
52'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
52'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
49'
49'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
ШАНС! Саного Яя вышел один-на-один с голкипером...
48'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
47'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
47'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Сомалиа Вергитон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья подбегает и показывает Силла Иссиага из команды Тулуза отложенную желтую карточку за фол.
45'
44'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Яго Стив
44'
Руссийон Жером возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Г О О О О Л Самбья Саломон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
43'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Руссийон Жером получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
УДАЛЕНИЕ! - Градель Макс-Ален увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
41'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Руссийон Жером
41'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Руссийон Жером из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
39'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
39'
Хороший удар издали нанес Силла Иссиага, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
39'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
39'
Сио Жованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
38'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой слева.
38'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Сангаре Ибрахим из штрафной площади.
38'
37'
36'
36'
35'
35'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
35'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Яго Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
31'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
30'
Жюльен Кристофер сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Имбула Ганелли из команды Тулуза переиграл вратаря дальним ударом!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
27'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает пас партнеру.
27'
25'
Судья свистит. Сангаре Ибрахим атаковал сзади соперника. Это Сио Жованни заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
22'
22'
21'
21'
Иконе Джонатан из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
19'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
19'
19'
18'
18'
Иконе Джонатан из команды Монпелье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
17'
Жюльен Кристофер получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Жюльен Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Самбья Саломон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
15'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
14'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
14'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой справа.
14'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Силла Иссиага наказан за толчок Агилар Рубен
12'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
10'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Ласне Пол
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
9'
Скири Эйе наказан за толчок Сангаре Ибрахим
8'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
7'
7'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
4'
4'
Сио Жованни из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
4'
Сомалиа Вергитон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Тулуза
Монпелье
80.2% (138)
Ничья:
14.5% (25)
Тулуза
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
42.4% (73)
2:1 Монпелье:
22.1% (38)
2:0 Монпелье:
13.4% (23)
1:1 Ничья:
12.2% (21)
1:2 Тулуза:
4.1% (7)
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