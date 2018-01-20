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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 21186
Ренн
1:0
Конец матча
Анже
0'
6' Желтая карточка
Андре Бенжамин
8' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
25' Желтая карточка
Траоре Амари
31' Желтая карточка
Онианге Принс
39' Вторая желтая карточка
Онианге Принс
43' Желтая карточка
Мангани Томас
75' Желтая карточка
Андро Йоанн
1:0
84' Пенальти
Буриго Бенжамен
90' Желтая карточка
Павлович Матео
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Желтая карточка
94'
Павлович Матео получает желтую карточку за неспортивное поведение
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 21186 болельщиков
93'
Сарр Исмаила из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Андро Йоанн
90'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Брэндон Льямас
88'
Удар от ворот произведет Анже
88'
Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
87'
Мауасса Фет из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
87'
Павлович Матео наказан за толчок Брэндон Льямас
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Брэндон Льямас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Павлович Матео играет рукой в штрафной! Павлович Матео вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
83'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Удар от ворот произведет Ренн
82'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
81'
Тэт Флавьен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Травма, повреждение
80'
Капелле Пьеррик возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Капелле Пьеррик получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Тактическая замена. Бааль Людовик уходит с поля и его заменяет Брэндон Льямас
Травма, повреждение
79'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тэт Флавьен!
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Желен Жереми, его свалил Экамби Карл Токо.
76'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
75'
Андро Йоанн получил желтую карточку от судьи
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Андро Йоанн из команды Анже опасно и грубо сыграл. Траоре Амари пострадал.
74'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
72'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
72'
Экамби Карл Токо мяч отрикошетил от ворот
71'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Силики Джеймс!
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
70'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Силики Джеймс пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
69'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
69'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Удар от ворот произведет Анже
68'
ШАНС! Силики Джеймс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
66'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
Сантамария Батист из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Буриго Бенжамен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
63'
Удар-перашют, который нанес Мангани Томас из команды Анже был отбит вратарем.
62'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Анже
60'
ШАНС! Мауасса Фет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Травма, повреждение
60'
Тэт Флавьен возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Матч возобновится спорным мячом
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Бамба Абдулайе атаковал сзади соперника. Это Мауасса Фет заработал своей команде штрафной
56'
Удар от ворот произведет Анже
55'
Мишель Матьё взял и забрал мяч на выходе
55'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
Фол, нарушение
54'
Суну Жиль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
54'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
53'
Мангани Томас нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Фол, нарушение
52'
Траоре Амари коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Анже
48'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Мубеле Фирмин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Андро Йоанн пострадал.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
48'
Бааль Людовик из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Анже
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Удар от ворот произведет Анже
43'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Мангани Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
42'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
42'
Бенсебаини Рами коснулся мяча рукой.
Угловой
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
39'
Онианге Принс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
39'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бааль Людовик пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Анже
38'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Суну Жиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Суну Жиль пострадал.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
34'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Бютель Людовик получил травму и заменен. Мишель Матьё выходит на поле.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
Желтая карточка
31'
Онианге Принс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
28'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
Офсайд
27'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
27'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
27'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
25'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
25'
Суну Жиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
22'
Удар от ворот произведет Анже
22'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Эну Адриен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
20'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
17'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Анже
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Бютель Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Желен Жереми не смог попасть в створ ударом издали
14'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Анже
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
8'
Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
Фол, нарушение
7'
Суну Жиль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
Желтая карточка
6'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Удар от ворот произведет Анже
4'
Шанс! Эну Адриен из команды Ренн пробил головой, но мимо
4'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Онианге Принс атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
3'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
3'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Анже
Ренн
79.2% (137)
Ничья:
16.8% (29)
Анже
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
42.8% (74)
Ренн:
26.6% (46)
Ничья:
13.3% (23)
Ренн:
8.1% (14)
Анже:
2.3% (4)
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