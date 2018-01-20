Стадион: Роазон Парк Зрители: 21186
6' Желтая карточкаАндре Бенжамин
8' Желтая карточкаБенсебаини Рами
25' Желтая карточкаТраоре Амари
31' Желтая карточкаОнианге Принс
39' Вторая желтая карточкаОнианге Принс
43' Желтая карточкаМангани Томас
75' Желтая карточкаАндро Йоанн
1:0
84' ПенальтиБуриго Бенжамен
90' Желтая карточкаПавлович Матео
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
94'
Павлович Матео получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 21186 болельщиков
93'
Сарр Исмаила из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Андро Йоанн
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Брэндон Льямас
88'
88'
Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Мауасса Фет из команды Ренн в офсайде
87'
Павлович Матео наказан за толчок Брэндон Льямас
86'
Судья сигнализирует, что Брэндон Льямас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
84'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Павлович Матео играет рукой в штрафной! Павлович Матео вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
83'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Удар от ворот произведет Ренн
82'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Тэт Флавьен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
Капелле Пьеррик возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Матч возобновится спорным мячом
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Капелле Пьеррик получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Тактическая замена. Бааль Людовик уходит с поля и его заменяет Брэндон Льямас
79'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тэт Флавьен!
77'
Назначен штрафной. Пострадал Желен Жереми, его свалил Экамби Карл Токо.
76'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Андро Йоанн получил желтую карточку от судьи
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Андро Йоанн из команды Анже опасно и грубо сыграл. Траоре Амари пострадал.
74'
74'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
72'
Экамби Карл Токо мяч отрикошетил от ворот
71'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Силики Джеймс!
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Павлович Матео из команды Анже опасно и грубо сыграл. Силики Джеймс пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
69'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
ШАНС! Силики Джеймс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
66'
66'
66'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
Сантамария Батист из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Буриго Бенжамен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
64'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
63'
Удар-перашют, который нанес Мангани Томас из команды Анже был отбит вратарем.
62'
61'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
61'
60'
ШАНС! Мауасса Фет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Тэт Флавьен возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Матч возобновится спорным мячом
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Судья свистит. Бамба Абдулайе атаковал сзади соперника. Это Мауасса Фет заработал своей команде штрафной
56'
55'
Мишель Матьё взял и забрал мяч на выходе
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
54'
Суну Жиль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
54'
54'
53'
Мангани Томас нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
52'
Траоре Амари коснулся мяча рукой.
52'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
49'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
48'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
47'
Мубеле Фирмин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Андро Йоанн пострадал.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
48'
Бааль Людовик из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
43'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Мангани Томас получил желтую карточку от судьи
43'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
42'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бенсебаини Рами коснулся мяча рукой.
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
39'
Онианге Принс получает вторую желтую карточку. Удаление.
39'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бааль Людовик пострадал.
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Суну Жиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Суну Жиль пострадал.
36'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
34'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
34'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Бютель Людовик получил травму и заменен. Мишель Матьё выходит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
31'
Судья сигнализирует, что Мубеле Фирмин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
31'
Онианге Принс получил желтую карточку от судьи
31'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
28'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
27'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
27'
27'
27'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
25'
Суну Жиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
23'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
22'
22'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
21'
Эну Адриен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
20'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
17'
16'
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Бютель Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Желен Жереми не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
13'
12'
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
7'
Суну Жиль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
6'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
6'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
4'
Шанс! Эну Адриен из команды Ренн пробил головой, но мимо
4'
4'
Судья свистит. Онианге Принс атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
3'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
3'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Анже
Ренн
79.2% (137)
Ничья:
16.8% (29)
Анже
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
42.8% (74)
2:1 Ренн:
26.6% (46)
1:1 Ничья:
13.3% (23)
2:0 Ренн:
8.1% (14)
1:2 Анже:
2.3% (4)
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