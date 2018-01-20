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Стадион:
Карабюкспор
0:2
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
0:1
60' Гол
Шкулетич Петар
64' Желтая карточка
Шчекич Александар
83' Желтая карточка
Гуйдилейе Диалло
90' Желтая карточка
Явру Зеки
90' Желтая карточка
Челик Осман
0:2
90' Гол
Чифтчи Угюр
90' Желтая карточка
Ибаньес Луис
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чифтчи Угюр бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Челик Осман получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
88'
Карабюкспор делает замену. Акын Мурат уходит с поля, а Yusuf Akbulut выходит на его замену.

Желтая карточка
83'
Гуйдилейе Диалло получил желтую карточку от судьи
77'
Карабюкспор делает замену. Деликташ Сердар уходит с поля, а Доган Исхак выходит на его замену.
75'
Генчлербирлиги делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
67'
Карабюкспор делает замену. Леандро Барриос уходит с поля, а Алексе Мариус выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Шчекич Александар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
59'
Генчлербирлиги делает замену. Халили Абдул уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Карабулут Айдын уходит с поля, а Озек Ахмет выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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