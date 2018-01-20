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0:2
Конец матча
0:1
60' ГолШкулетич Петар
64' Желтая карточкаШчекич Александар
83' Желтая карточкаГуйдилейе Диалло
90' Желтая карточкаЯвру Зеки
90' Желтая карточкаЧелик Осман
0:2
90' ГолЧифтчи Угюр
90' Желтая карточкаИбаньес Луис
|
60'
0:1
83'
90'
90'
90'
0:2
90'
Состав команд
Карабюкспор
- Основной состав
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 12 Траоре Хамиду Защитник
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 3 Гергюлю Ферхат Защитник
- 7 Челик Осман Защитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 32 Акын Мурат Полузащитник
- 70 Леандро Барриос Полузащитник
- 23 Деликташ Сердар Полузащитник
- 45 Келеш Эргин Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 68 Доган Исхак Защитник
- 2 Сануч Тайиб Защитник
- 90 Алексе Мариус Полузащитник
- 72 Yusuf Akbulut
- 19 Ahmet Karadayi
- 60 Alican Karadag
- Главный тренер: Levent Acikgoz
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 25 Улудаг Алпер Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 20 Исса Камал Защитник
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 88 Йилмаз Дениз Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Нападающий
- 77 Jailton Paraiba
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 11.01.2018 Карабюкспор 0:3 Алтынорду ТМК
- 24.12.2017 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор С
- 18.12.2017 Фенербахче 2:0 Карабюкспор С
- 14.12.2017 Истанбулспор 1:0 Карабюкспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 29.11.2017 Карабюкспор 2:1 Истанбулспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 20.11.2017 Карабюкспор 0:2 Касымпаша С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 26.10.2017 Карабюкспор 3:1 Кеджиоренгюджю К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 13.12.2017 Генчлербирлиги 2:1 Карс К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 28.11.2017 Карс 1:2 Генчлербирлиги К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Генчлербирлиги 1:2 Кайсериспор С
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 03.11.2017 Галатасарай 5:1 Генчлербирлиги С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Генчлербирлиги 3:0 Тузласпор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор Суперлига
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор Суперлига
- 14.11.2015 Генчлербирлиги 1:0 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.04.2015 Карабюкспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.11.2014 Генчлербирлиги 2:2 Карабюкспор Суперлига
- 10.02.2014 Генчлербирлиги 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 01.09.2013 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.03.2013 Генчлербирлиги 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 28.10.2012 Карабюкспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 08.01.2012 Карабюкспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.09.2011 Генчлербирлиги 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 19.02.2011 Генчлербирлиги 2:3 Карабюкспор Суперлига
- 19.09.2010 Карабюкспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
Карабюкспор
Генчлербирлиги
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 18
|36
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|37 - 22
|35
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 20
|33
|4.
|Гёзтепе
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 18
|30
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 28
|29
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|23 - 27
|26
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 19
|25
|10.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 30
|19
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|30 - 36
|18
|14.
|Османлыспор
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 34
|18
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 32
|17
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 23
|15
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 31
|9
Второй тайм
90'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Чифтчи Угюр бьет в цель!
90'
Челик Осман получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
88'
Карабюкспор делает замену. Акын Мурат уходит с поля, а Yusuf Akbulut выходит на его замену.
83'
Гуйдилейе Диалло получил желтую карточку от судьи
77'
Карабюкспор делает замену. Деликташ Сердар уходит с поля, а Доган Исхак выходит на его замену.
75'
Генчлербирлиги делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
67'
Карабюкспор делает замену. Леандро Барриос уходит с поля, а Алексе Мариус выходит на его замену.
64'
Шчекич Александар получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
59'
Генчлербирлиги делает замену. Халили Абдул уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Карабулут Айдын уходит с поля, а Озек Ахмет выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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