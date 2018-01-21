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  5. Суперлига
Стадион:
Коньяспор
2:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
18' Красная карточка
Туран Али
45' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
67' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
72' Желтая карточка
Чамдалы Али
72' Желтая карточка
Губочан Томаш
1:0
77' Гол
Милошевич Дени
1:1
83' Пенальти
Йилмаз Бурак
1:2
90' Гол
Йилмаз Бурак
90' Желтая карточка
Моке Вильфрид
90' Вторая желтая карточка
Губочан Томаш
2:2
90' Гол
Чынар Оркан
90' Желтая карточка
Филипович Петар
90' Желтая карточка
Демирок Угур
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
99'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
99'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
98'
Хаджиахметович Амир наказан за толчок Йокушлу Окай
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Желтая карточка
97'
Демирок Угур получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
97'
Филипович Петар получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Описание гола
94'
Г О О О О Л Чынар Оркан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
94'
УДАЛЕНИЕ! Губочан Томаш за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Чамдалы Али
93'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Соса Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
Желтая карточка
90'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
90'
Кырынтылы Серкан ошибается в защите.
90'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
90'
Удар от ворот произведет Коньяспор
89'
ШАНС! Родальега Уго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
88'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Коньяспор
87'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Моке Вильфрид из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
86'
Родальега Уго пробует нанести удар издали, но Кырынтылы Серкан держит все под контролем
84'
Удар от ворот произведет Коньяспор
84'
Тактическая замена. Ятабаре Мустафа уходит с поля и его заменяет Хаджиахметович Амир
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Скубич Нейц играет рукой в штрафной! Скубич Нейц вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
81'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Коньяспор
80'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
80'
Как он промахнулся? Соса Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
79'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
77'
Шахинер Омер Али сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Милошевич Дени из команды Коньяспор переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Дюрица Ян нанес удар головой, но Кырынтылы Серкан спокойно отбил мяч.
Угловой
76'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
76'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
74'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Чынар Оркан из команды Коньяспор делает неудачный навес.
74'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
73'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
73'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
73'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
73'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
72'
Губочан Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
72'
Чамдалы Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Чамдалы Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
71'
ШАНС! Бора Ведат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
70'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
69'
Чамдалы Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ятабаре Мустафа
68'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Бора Ведат из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Коньяспор
Желтая карточка
67'
Судья подбегает и показывает Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор отложенную желтую карточку за фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
64'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
63'
Филипович Петар не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
62'
Соса Хосе наказан за толчок Скубич Нейц
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
62'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
61'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
61'
Бора Ведат наказан за толчок Перейра Жоау
Фол, нарушение
59'
Соса Хосе наказан за толчок Моке Вильфрид
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
57'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Кырынтылы Серкан пострадал.
57'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Шахинер Омер Али нарушает правила. Соса Хосе пострадал
57'
Удар от ворот произведет Коньяспор
56'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
54'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена из-за технических проблем.
53'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
52'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
52'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой слева.
52'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Близко! Шахинер Омер Али нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
51'
Чамдалы Али нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
50'
Язиджи Юсуф возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Язиджи Юсуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Язиджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
49'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
48'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Кырынтылы Серкан пострадал.
48'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
48'
Удар от ворот произведет Коньяспор
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
Офсайд
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
46'
Тактическая замена. Озторун Ферхат уходит с поля и его заменяет Альбайрак Эрен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Дойе Даме, его свалил Озторун Ферхат.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
48'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Моке Вильфрид
47'
Удар от ворот произведет Коньяспор
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
45'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
45'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
45'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Онази Оджени, его свалил Шахинер Омер Али.
44'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
44'
Соперник делает почти голевой пас, но Кыврак Онур из команды Трабзонспор начеку и спасает ситуацию.
44'
Кыврак Онур отбил мяч на угловой после удара Бора Ведат из штрафной площади.
43'
ШАНС! Бора Ведат вышел один-на-один с голкипером...
43'
Бора Ведат из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
43'
Чамдалы Али из команды Коньяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Коньяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
Офсайд
42'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор в офсайде
42'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Коньяспор
41'
Онази Оджени не смог попасть в створ ударом издали
40'
Удар от ворот произведет Коньяспор
39'
Новак Филип не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
38'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
37'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
36'
ШАНС! Ятабаре Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
35'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
35'
Шахинер Омер Али возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Шахинер Омер Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
34'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Бора Ведат пострадал.
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Ятабаре Мустафа, его свалил Новак Филип.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
Фол, нарушение
31'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Скубич Нейц пострадал.
Травма, повреждение
31'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Йилмаз Бурак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
30'
Дюрица Ян наказан за толчок Ятабаре Мустафа
28'
Удар от ворот произведет Коньяспор
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
27'
Удар от ворот произведет Коньяспор
27'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Кырынтылы Серкан не дал случится голу! Йилмаз Бурак должен был забивать, но Кырынтылы Серкан сделал отличный сейв
26'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
26'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
26'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Онази Оджени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
25'
Онази Оджени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Чамдалы Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
24'
Удар от ворот произведет Коньяспор
24'
Новак Филип из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
23'
Чамдалы Али из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Язиджи Юсуф мяча так и не получил
22'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
21'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Туран Али уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Туран Али грубо играет против соперника. Пострадал Abdulkadir Omur
18'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
16'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Бора Ведат из команды Коньяспор разыграл угловой с правого угла.
16'
Кыврак Онур отбил мяч на угловой после удара Шахинер Омер Али из штрафной площади.
14'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
13'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор в офсайде
Фол, нарушение
12'
Abdulkadir Omur наказан за толчок Туран Али
12'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бора Ведат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
10'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Чамдалы Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
9'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Бора Ведат из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
8'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
8'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Коньяспор
7'
Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
6'
Язиджи Юсуф коснулся мяча рукой.
6'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
5'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бора Ведат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Губочан Томаш наказан за толчок Ятабаре Мустафа
4'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Коньяспор
3'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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