Стадион: Конья Бююкшехир
2:2
Конец матча
18' Красная карточкаТуран Али
45' Желтая карточкаШахинер Омер Али
67' Желтая карточкаН'Дойе Даме
72' Желтая карточкаЧамдалы Али
72' Желтая карточкаГубочан Томаш
1:0
77' ГолМилошевич Дени
1:1
83' ПенальтиЙилмаз Бурак
1:2
90' ГолЙилмаз Бурак
90' Желтая карточкаМоке Вильфрид
90' Вторая желтая карточкаГубочан Томаш
2:2
90' ГолЧынар Оркан
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90' Желтая карточкаДемирок Угур
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
99'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
99'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
98'
Хаджиахметович Амир наказан за толчок Йокушлу Окай
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
Демирок Угур получает желтую карточку за неспортивное поведение
97'
Филипович Петар получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
94'
Г О О О О Л Чынар Оркан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
94'
УДАЛЕНИЕ! Губочан Томаш за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
93'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Чамдалы Али
93'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Соса Хосе сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
90'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
90'
Кырынтылы Серкан ошибается в защите.
90'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
90'
89'
ШАНС! Родальега Уго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
89'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
88'
87'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
87'
87'
86'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Моке Вильфрид из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
86'
Родальега Уго пробует нанести удар издали, но Кырынтылы Серкан держит все под контролем
84'
84'
Тактическая замена. Ятабаре Мустафа уходит с поля и его заменяет Хаджиахметович Амир
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
83'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Скубич Нейц играет рукой в штрафной! Скубич Нейц вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
81'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
80'
80'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
80'
Как он промахнулся? Соса Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
79'
79'
77'
Шахинер Омер Али сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Милошевич Дени из команды Коньяспор переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Дюрица Ян нанес удар головой, но Кырынтылы Серкан спокойно отбил мяч.
76'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
76'
Скубич Нейц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
75'
74'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Чынар Оркан из команды Коньяспор делает неудачный навес.
74'
74'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
73'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
73'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
73'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Губочан Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Чамдалы Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чамдалы Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
71'
ШАНС! Бора Ведат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
70'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Чамдалы Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ятабаре Мустафа
68'
68'
68'
Бора Ведат из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Судья подбегает и показывает Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор отложенную желтую карточку за фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
64'
63'
63'
Филипович Петар не смог попасть в створ ударом издали
62'
Соса Хосе наказан за толчок Скубич Нейц
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
62'
62'
62'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
61'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Бора Ведат наказан за толчок Перейра Жоау
59'
Соса Хосе наказан за толчок Моке Вильфрид
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Кырынтылы Серкан пострадал.
57'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Шахинер Омер Али нарушает правила. Соса Хосе пострадал
57'
56'
55'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
54'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена из-за технических проблем.
53'
53'
52'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
52'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой слева.
52'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Близко! Шахинер Омер Али нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
51'
Чамдалы Али нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
50'
Язиджи Юсуф возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Язиджи Юсуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Язиджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Кырынтылы Серкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Кырынтылы Серкан пострадал.
48'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
46'
46'
Тактическая замена. Озторун Ферхат уходит с поля и его заменяет Альбайрак Эрен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Дойе Даме, его свалил Озторун Ферхат.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
48'
48'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Моке Вильфрид
47'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
45'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Назначен штрафной. Пострадал Онази Оджени, его свалил Шахинер Омер Али.
44'
44'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
44'
Соперник делает почти голевой пас, но Кыврак Онур из команды Трабзонспор начеку и спасает ситуацию.
44'
Кыврак Онур отбил мяч на угловой после удара Бора Ведат из штрафной площади.
43'
ШАНС! Бора Ведат вышел один-на-один с голкипером...
43'
Бора Ведат из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
43'
Чамдалы Али из команды Коньяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Коньяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
42'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор в офсайде
42'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Онази Оджени не смог попасть в створ ударом издали
40'
39'
Новак Филип не смог попасть в створ ударом издали
38'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
37'
37'
36'
ШАНС! Ятабаре Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
35'
35'
Шахинер Омер Али возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Шахинер Омер Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Бора Ведат пострадал.
33'
Назначен штрафной. Пострадал Ятабаре Мустафа, его свалил Новак Филип.
32'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
31'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Скубич Нейц пострадал.
31'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Йилмаз Бурак получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Дюрица Ян наказан за толчок Ятабаре Мустафа
28'
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
27'
27'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Кырынтылы Серкан не дал случится голу! Йилмаз Бурак должен был забивать, но Кырынтылы Серкан сделал отличный сейв
26'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
26'
26'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Онази Оджени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
25'
Онази Оджени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Чамдалы Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
24'
24'
Новак Филип из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
23'
Чамдалы Али из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Язиджи Юсуф мяча так и не получил
22'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Туран Али уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
18'
Безумный фол. Туран Али грубо играет против соперника. Пострадал Abdulkadir Omur
18'
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Бора Ведат из команды Коньяспор разыграл угловой с правого угла.
16'
Кыврак Онур отбил мяч на угловой после удара Шахинер Омер Али из штрафной площади.
14'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ятабаре Мустафа из команды Коньяспор в офсайде
12'
Abdulkadir Omur наказан за толчок Туран Али
12'
10'
Судья сигнализирует, что Бора Ведат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
10'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Чамдалы Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
9'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Бора Ведат из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
8'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
8'
8'
7'
Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали
6'
Язиджи Юсуф коснулся мяча рукой.
6'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
Бора Ведат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Губочан Томаш наказан за толчок Ятабаре Мустафа
4'
3'
3'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
2'
1'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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