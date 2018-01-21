Стадион: Мендисорроса Зрители: 19637
22' Желтая карточкаЭрасо Хави
1:0
46' ГолМунир Эль-Хаддади
2:0
52' ГолПедраса Альфонсо
56' Желтая карточкаЭли Родриго
61' Желтая карточкаМантовани Мартин
2:1
75' ПенальтиГабриэл Пирес
87' Вторая желтая карточкаЭли Родриго
89' Желтая карточкаПина Томас
2:2
90' ГолСальдуа Хосеба
90' Желтая карточкаАмрабат Нордин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Амрабат Нордин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Лагуардия Виктор заработал фол
93'
Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
92'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Ибай Гомес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Г О О О О Л - Сальдуа Хосеба первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
90'
Алексис Дельгадо ошибается в защите.
90'
89'
Тактическая замена. Мунир Эль-Хаддади уходит с поля и его заменяет Марипан Гильермо
89'
Рефери не любит споров - именно за это Пина Томас сейчас получил желтую
87'
Эли Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Эли Родриго из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
86'
86'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Перес Рубен пострадал.
85'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
85'
Тактическая замена. Сиовас Димитрис уходит с поля и его заменяет Герреро Мигель Анхель
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Амрабат Нордин из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
84'
Бове Клаудио из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
84'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
82'
Бове Клаудио наказан за толчок Алексис Дельгадо
82'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
82'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает неудачный навес.
81'
Собрино Рубен наказан за толчок Габриэл Пирес
81'
Отличные скиллы показывает Мунир Эль-Хаддади, обводя своих соперников
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
80'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой справа.
80'
После удара головой, который сделал Собрино Рубен мяч выносится вратарем на угловой
80'
Торрес Даниэль из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Агиррегабириа Мартин оказался на газоне.
78'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
77'
77'
Гвидетти Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Сиовас Димитрис из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Г О О О О Л - Габриэл Пирес из команды Леганес забивает с точки!
74'
ПЕНАЛЬТИ! - Гвидетти Джон играет рукой в штрафной! Гвидетти Джон вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
74'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Плохо сыграл Торрес Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
73'
Лагуардия Виктор из команды Алавес играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
73'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
72'
ШАНС! Мунир Эль-Хаддади нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Мантовани Мартин пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
69'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает неудачный навес.
69'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Гарсия Рауль II из команды Леганес подал угловой справа.
69'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Амрабат Нордин из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
67'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Амрабат Нордин из команды Леганес подал угловой слева.
67'
Торрес Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрес Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Торрес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Как он промахнулся? Ибай Гомес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Ибай Гомес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
61'
Мантовани Мартин получил желтую карточку от судьи
61'
Мантовани Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Мунир Эль-Хаддади заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает пас партнеру.
59'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
59'
Гвидетти Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
58'
57'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
56'
Эли Родриго из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
56'
56'
Торрес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
52'
Г О О О О Л - Педраса Альфонсо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
52'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Гвидетти Джон должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 19637 болельщиков
52'
Педраса Альфонсо из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
50'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
49'
Педраса Альфонсо нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
49'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Лагуардия Виктор наказан за толчок Бове Клаудио
46'
Гвидетти Джон сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес забил гол! Легко это для такого игрока, как Мунир Эль-Хаддади
46'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Эль-Жар Набиль имел все шансы забить, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв!
45'
Бове Клаудио разрезает оборону соперника отличным пасом
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
44'
Гвидетти Джон из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
43'
Отличные скиллы показывает Педраса Альфонсо, обводя своих соперников
41'
41'
Бове Клаудио из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Эрасо Хави из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
39'
Эль-Жар Набиль нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
39'
39'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мантовани Мартин
37'
36'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Ибай Гомес из команды Алавес делает пас партнеру.
35'
Ибай Гомес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Педраса Альфонсо из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
32'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
31'
Бове Клаудио из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Торрес Даниэль
28'
Хорошую попытку сделал Мунир Эль-Хаддади. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
24'
24'
Педраса Альфонсо из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
23'
22'
Эрасо Хави получил желтую карточку от судьи
22'
Эрасо Хави из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Агиррегабириа Мартин заработал фол
22'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
21'
Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Педраса Альфонсо пострадал.
20'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
19'
17'
Омар Рамос из команды Леганес в офсайде
17'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает неудачный навес.
16'
15'
15'
Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Хорошую попытку сделал Педраса Альфонсо. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
13'
Гарсия Рауль II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
11'
11'
Бове Клаудио из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
8'
Назначен штрафной. Пострадал Сальдуа Хосеба, его свалил Пина Томас.
8'
Сальдуа Хосеба взял и забрал мяч на выходе
8'
7'
7'
7'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Педраса Альфонсо из команды Алавес в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
4'
4'
4'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
3'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Гарсия Рауль II не смог попасть в створ ударом издали
2'
Эрасо Хави из команды Леганес делает пас партнеру.
2'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 2:2 Леганес
Алавес
64.2% (129)
Ничья:
29.4% (59)
Леганес
6.5% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Алавес:
35.8% (72)
1:1 Ничья:
21.9% (44)
2:1 Алавес:
16.4% (33)
2:0 Алавес:
4% (8)
0:1 Леганес:
2.5% (5)
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