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Стадион: Зрители: 4520
Эйбар
1:1
Конец матча
Малага
0'
0:1
16' Гол
Эн-Несири Юссеф
44' Желтая карточка
Рикка Федерико
1:1
76' Гол
Кике Гарсия
89' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
90' Желтая карточка
Кузманович Здравко
90' Вторая желтая карточка
Кузманович Здравко
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
93'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Итурра Мануэль из команды Малага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91'
Вратарь парирует удар, который нанес Mula, и мяч снова в игре
91'
Кеко Серхио из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Кузманович Здравко получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Кузманович Здравко грубо играет против соперника. Пострадал Хордан Хоан
Желтая карточка
90'
Кузманович Здравко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Кузманович Здравко из команды Малага опасно и грубо сыграл. Бебе Тьягу пострадал.
90'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
90'
Удар от ворот произведет Эйбар
Желтая карточка
89'
Орельяна Фабиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Mula пострадал.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Кике Гарсия, и мяч снова в игре
88'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
88'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
87'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
87'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
86'
Шарлес Диас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
84'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Кузманович Здравко
83'
Кеко Серхио не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Малага
80'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Mula
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
80'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
79'
Кеко Серхио из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Анхель Хосе заработал фол
78'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бебе Тьягу из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
76'
Бебе Тьягу сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Кике Гарсия изменил счет на табло!
76'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
72'
Адриан Гонсалес из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
72'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
71'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
71'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
69'
Адриан Гонсалес из команды Малага в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Хордан Хоан из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
67'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
65'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
Офсайд
64'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
60'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Эн-Несири Юссеф уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
Офсайд
59'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
58'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Эйбар
57'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Адриан Гонсалес нанес удар, мяч был парирован, но Дмитрович Марко не удержал его в руках.
56'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Орельяна Фабиан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
52'
Адриан Гонсалес нарушает правила. Арбилья Анайц пострадал
51'
Оливейра Паулу получил травму и заменен. Рамис Иван выходит на поле.
Фол, нарушение
51'
Адриан Гонсалес нарушает правила. Арбилья Анайц пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
47'
Иви Лопес из команды Эйбар подал угловой справа.
Офсайд
47'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
Угловой
46'
Иви Лопес из команды Эйбар подал угловой справа.
46'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Опасность предотвращена - Рикка Федерико из команды Малага вступил в отбор удачно
46'
Иви Лопес из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
45'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
44'
Рикка Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Рикка Федерико из команды Малага играет слишком грубо. Иви Лопес оказался на газоне.
43'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Роберто Хименес пострадал.
40'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
37'
Удар от ворот произведет Малага
37'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
36'
ШАНС! Кеко Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
36'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Удар от ворот произведет Малага
35'
Иви Лопес из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Рикка Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
34'
Адриан Гонсалес из команды Малага в офсайде
34'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
33'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
33'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Иви Лопес из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
33'
Микель Игнаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Шарлес Диас, обводя своих соперников
32'
Опасность предотвращена - Кеко Серхио из команды Малага вступил в отбор удачно
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
31'
Роберто Хименес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
31'
Фу! Шарлес Диас из команды Эйбар очень опасно играет против соперника.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Шарлес Диас, и мяч снова в игре
31'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Капа Андер из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
29'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Эйбар
28'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
28'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
26'
Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Адриан Гонсалес пострадал.
25'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
24'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Оливейра Паулу выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Малага
21'
Инуи Такаси выбил мяч подальше от ворот.
21'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Эрнандес Луис оказался на газоне.
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
20'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
20'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
19'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Иви Лопес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф забивает!
16'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
16'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
Фол, нарушение
16'
Кеко Серхио из команды Малага опасно и грубо сыграл. Инуи Такаси пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Адриан Гонсалес мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
13'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Эйбар
12'
Адриан Гонсалес из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Малага
11'
Шарлес Диас не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Удар от ворот произведет Малага
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Малага
9'
Арбилья Анайц не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
9'
Инуи Такаси из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
8'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
8'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
7'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
7'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Малага
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Малага
Эйбар
74.9% (140)
Ничья:
13.9% (26)
Малага
11.2% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
34.8% (65)
Эйбар:
23% (43)
Эйбар:
12.3% (23)
Ничья:
11.2% (21)
Малага:
6.4% (12)
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