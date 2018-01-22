Стадион: Ипуруа Зрители: 4520
0:1
16' ГолЭн-Несири Юссеф
44' Желтая карточкаРикка Федерико
1:1
76' ГолКике Гарсия
89' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
90' Желтая карточкаКузманович Здравко
90' Вторая желтая карточкаКузманович Здравко
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Итурра Мануэль из команды Малага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Mula, и мяч снова в игре
91'
Кеко Серхио из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Кузманович Здравко получает вторую желтую карточку. Удаление.
91'
Безумный фол. Кузманович Здравко грубо играет против соперника. Пострадал Хордан Хоан
90'
Кузманович Здравко получил желтую карточку от судьи
90'
Кузманович Здравко из команды Малага опасно и грубо сыграл. Бебе Тьягу пострадал.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
90'
89'
Орельяна Фабиан получил желтую карточку от судьи
89'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Mula пострадал.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Кике Гарсия, и мяч снова в игре
88'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
88'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
87'
87'
87'
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
86'
Шарлес Диас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
84'
84'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Кузманович Здравко
83'
Кеко Серхио не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
80'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Mula
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
80'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
79'
Кеко Серхио из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Анхель Хосе заработал фол
78'
78'
78'
Бебе Тьягу из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
76'
Бебе Тьягу сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Кике Гарсия изменил счет на табло!
76'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
75'
75'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
72'
Адриан Гонсалес из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
72'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
71'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
71'
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
69'
Адриан Гонсалес из команды Малага в офсайде
68'
67'
Хордан Хоан из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
67'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
64'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
64'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
60'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
60'
60'
60'
Тактическая замена. Эн-Несири Юссеф уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
59'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
59'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
58'
58'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
58'
57'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Адриан Гонсалес нанес удар, мяч был парирован, но Дмитрович Марко не удержал его в руках.
56'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Орельяна Фабиан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
52'
Адриан Гонсалес нарушает правила. Арбилья Анайц пострадал
51'
Оливейра Паулу получил травму и заменен. Рамис Иван выходит на поле.
51'
Адриан Гонсалес нарушает правила. Арбилья Анайц пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
46'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Опасность предотвращена - Рикка Федерико из команды Малага вступил в отбор удачно
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
44'
Рикка Федерико получил желтую карточку от судьи
44'
Рикка Федерико из команды Малага играет слишком грубо. Иви Лопес оказался на газоне.
43'
43'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Роберто Хименес пострадал.
40'
40'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
40'
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
37'
37'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
36'
ШАНС! Кеко Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
36'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
35'
35'
Рикка Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Адриан Гонсалес из команды Малага в офсайде
34'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
33'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
33'
Микель Игнаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Шарлес Диас, обводя своих соперников
32'
Опасность предотвращена - Кеко Серхио из команды Малага вступил в отбор удачно
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
Роберто Хименес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Фу! Шарлес Диас из команды Эйбар очень опасно играет против соперника.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Шарлес Диас, и мяч снова в игре
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
30'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
30'
Капа Андер из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
28'
28'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
28'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
26'
Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Адриан Гонсалес пострадал.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
24'
24'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Оливейра Паулу выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Инуи Такаси выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
21'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Эрнандес Луис оказался на газоне.
20'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
19'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Иви Лопес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
16'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф забивает!
16'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Кеко Серхио из команды Малага опасно и грубо сыграл. Инуи Такаси пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Адриан Гонсалес мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
12'
Адриан Гонсалес из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
Шарлес Диас не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
9'
Арбилья Анайц не смог попасть в створ ударом издали
9'
Инуи Такаси из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
8'
8'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
7'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
4'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Малага
Эйбар
74.9% (140)
Ничья:
13.9% (26)
Малага
11.2% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
34.8% (65)
2:1 Эйбар:
23% (43)
2:0 Эйбар:
12.3% (23)
1:1 Ничья:
11.2% (21)
1:2 Малага:
6.4% (12)
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