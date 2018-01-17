Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Депортиво

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
Депортиво (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
Депортиво: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид Примера
- 26.04.2017 Депортиво 2:6 Реал Мадрид Примера
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво Примера
- 14.05.2016 Депортиво 0:2 Реал Мадрид Примера
- 09.01.2016 Реал Мадрид 5:0 Депортиво Примера
- 14.02.2015 Реал Мадрид 2:0 Депортиво Примера
- 20.09.2014 Депортиво 2:8 Реал Мадрид Примера
- 29.08.2013 Депортиво 0:4 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
- 23.02.2013 Депортиво 1:2 Реал Мадрид Примера
- 30.09.2012 Реал Мадрид 5:1 Депортиво Примера
- 27.02.2011 Депортиво 0:0 Реал Мадрид Примера
- 03.10.2010 Реал Мадрид 6:1 Депортиво Примера
- 31.01.2010 Депортиво 1:3 Реал Мадрид Примера
- 29.08.2009 Реал Мадрид 3:2 Депортиво Примера
- 25.01.2009 Реал Мадрид 1:0 Депортиво Примера
- 31.08.2008 Депортиво 2:1 Реал Мадрид Примера
- 15.03.2008 Депортиво 1:0 Реал Мадрид Первый дивизион
- 28.10.2007 Реал Мадрид 3:1 Депортиво Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|52 - 9
|51
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|28 - 8
|42
|3.
|Валенсия
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 19
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 17
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|6.
|Севилья
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|23 - 28
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 36
|27
|8.
|Эйбар
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 31
|27
|9.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 18
|26
|10.
|Жирона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 28
|26
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|13.
|Леганес
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 17
|24
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 22
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|33 - 34
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|14 - 27
|18
|17.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|15 - 26
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|19.
|Малага
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 33
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|14 - 46
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ДепортивоДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 44 минуты, которая состоится 21.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Депортиво
Реал Мадрид
94.3% (82)
Ничья:
3.4% (3)
Депортиво
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
25.3% (22)
3:0 Реал Мадрид:
21.8% (19)
2:1 Реал Мадрид:
14.9% (13)
3:1 Реал Мадрид:
13.8% (12)
1:0 Реал Мадрид:
6.9% (6)
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