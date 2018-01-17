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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Депортиво
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Депортиво

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 44 минуты, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Депортиво
Реал Мадрид
94.3% (82)
Ничья:
3.4% (3)
Депортиво
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
25.3% (22)
Реал Мадрид:
21.8% (19)
Реал Мадрид:
14.9% (13)
Реал Мадрид:
13.8% (12)
Реал Мадрид:
6.9% (6)
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