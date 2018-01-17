Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетик Б

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Предыдущие игры
Хетафе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 12.01.2018 Хетафе 1:0 Малага П
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 04.10.2017 Сеговиана 1:2 Хетафе ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 11.10.2017 Баракальдо 2:2 Атлетик Б ТМК
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера
- 30.01.2016 Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера
- 13.09.2015 Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера
- 18.04.2015 Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера
- 29.11.2014 Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера
- 23.03.2014 Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера
- 29.10.2013 Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера
- 16.03.2013 Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера
- 28.10.2012 Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера
- 05.05.2012 Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера
- 08.01.2012 Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера
- 14.03.2011 Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера
- 31.10.2010 Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера
- 20.03.2010 Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера
- 25.10.2009 Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера
- 22.02.2009 Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера
- 28.09.2008 Атлетик Б 0:1 Хетафе Примера
- 23.03.2008 Атлетик Б 1:0 Хетафе Первый дивизион
- 31.10.2007 Хетафе 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|52 - 9
|51
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|28 - 8
|42
|3.
|Валенсия
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 19
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 17
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|6.
|Севилья
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|23 - 28
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 36
|27
|8.
|Эйбар
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 31
|27
|9.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 18
|26
|10.
|Жирона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 28
|26
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|13.
|Леганес
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 17
|24
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 22
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|33 - 34
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|14 - 27
|18
|17.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|15 - 26
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|19.
|Малага
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 33
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|14 - 46
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 19.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетик Б
Хетафе
24.7% (22)
Ничья:
43.8% (39)
Атлетик Б
31.5% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.2% (34)
1:2 Атлетик Б:
19.1% (17)
1:0 Хетафе:
12.4% (11)
2:1 Хетафе:
10.1% (9)
0:1 Атлетик Б:
6.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация