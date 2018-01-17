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Стадион:
Хетафе
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетик Б

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 19.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетик Б
Хетафе
24.7% (22)
Ничья:
43.8% (39)
Атлетик Б
31.5% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.2% (34)
Атлетик Б:
19.1% (17)
Хетафе:
12.4% (11)
Хетафе:
10.1% (9)
Атлетик Б:
6.7% (6)
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