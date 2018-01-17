Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Севилья

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Стадион: Корнелья-Эль Прат
Предыдущие игры
Эспаньол (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 08.01.2018 Малага 0:1 Эспаньол П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 17.12.2017 Лас-Пальмас 2:2 Эспаньол П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 30.11.2017 Эспаньол 3:2 Тенерифе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 26.10.2017 Тенерифе 0:0 Эспаньол КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 13.10.2017 Эспаньол 0:0 Леванте П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 21.09.2017 Вильярреал 0:0 Эспаньол П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
Севилья (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол Примера
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья Примера
- 20.08.2016 Севилья 6:4 Эспаньол Примера
- 01.05.2016 Эспаньол 1:0 Севилья Примера
- 30.12.2015 Севилья 2:0 Эспаньол Примера
- 01.02.2015 Севилья 3:2 Эспаньол Примера
- 30.01.2015 Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля
- 23.01.2015 Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля
- 31.08.2014 Эспаньол 1:2 Севилья Примера
- 06.04.2014 Севилья 4:1 Эспаньол Примера
- 10.11.2013 Эспаньол 1:3 Севилья Примера
- 05.05.2013 Севилья 3:0 Эспаньол Примера
- 08.12.2012 Эспаньол 2:2 Севилья Примера
- 29.11.2012 Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля
- 01.11.2012 Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля
- 13.05.2012 Эспаньол 1:1 Севилья Примера
- 14.01.2012 Севилья 0:0 Эспаньол Примера
- 05.08.2011 Севилья 5:0 Эспаньол Товарищеские матчи. Сборные
- 22.05.2011 Эспаньол 2:3 Севилья Примера
- 16.01.2011 Севилья 1:2 Эспаньол Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|52 - 9
|51
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|28 - 8
|42
|3.
|Валенсия
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 19
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 17
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|6.
|Севилья
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|23 - 28
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 36
|27
|8.
|Эйбар
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 31
|27
|9.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 18
|26
|10.
|Жирона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 28
|26
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|13.
|Леганес
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 17
|24
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 22
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|33 - 34
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|14 - 27
|18
|17.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|15 - 26
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|19.
|Малага
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 33
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|14 - 46
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 31 минуту, которая состоится 20.01.2018.
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Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья
Эспаньол
16.9% (13)
Ничья:
32.5% (25)
Севилья
50.6% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
33.8% (26)
1:1 Ничья:
28.6% (22)
2:1 Эспаньол:
7.8% (6)
1:0 Эспаньол:
7.8% (6)
0:1 Севилья:
5.2% (4)
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