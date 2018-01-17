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Стадион:
Эспаньол
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 31 минуту, которая состоится 20.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья
Эспаньол
16.9% (13)
Ничья:
32.5% (25)
Севилья
50.6% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
33.8% (26)
Ничья:
28.6% (22)
Эспаньол:
7.8% (6)
Эспаньол:
7.8% (6)
Севилья:
5.2% (4)
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