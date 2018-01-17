Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
Жирона (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Жирона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|52 - 9
|51
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|28 - 8
|42
|3.
|Валенсия
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 19
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 17
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|6.
|Севилья
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|23 - 28
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 36
|27
|8.
|Эйбар
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 31
|27
|9.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 18
|26
|10.
|Жирона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 28
|26
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|13.
|Леганес
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 17
|24
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 22
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|33 - 34
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|14 - 27
|18
|17.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|15 - 26
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|19.
|Малага
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 33
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|14 - 46
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ЖиронаДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 47 минут, которая состоится 20.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона
Атлетико М
93.4% (71)
Ничья:
2.6% (2)
Жирона
3.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
50% (38)
2:1 Атлетико М:
14.5% (11)
1:0 Атлетико М:
9.2% (7)
3:0 Атлетико М:
7.9% (6)
3:1 Атлетико М:
3.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация