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Стадион:
Атлетико М
 
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Жирона
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 47 минут, которая состоится 20.01.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона
Атлетико М
93.4% (71)
Ничья:
2.6% (2)
Жирона
3.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
50% (38)
Атлетико М:
14.5% (11)
Атлетико М:
9.2% (7)
Атлетико М:
7.9% (6)
Атлетико М:
3.9% (3)
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