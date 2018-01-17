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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
Лион
5.1% (4)
Ничья:
12.8% (10)
ПСЖ
82.1% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
48.7% (38)
ПСЖ:
9% (7)
Ничья:
7.7% (6)
ПСЖ:
7.7% (6)
ПСЖ:
6.4% (5)
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