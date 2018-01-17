Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ

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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 05.11.2017 Сент-Этьен 0:5 Лион Л1
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1
- 06.08.2016 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок
- 28.02.2016 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1
- 10.02.2016 ПСЖ 3:0 Лион Кубок Франции
- 13.01.2016 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.12.2015 ПСЖ 5:1 Лион Лига 1
- 01.08.2015 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок
- 08.02.2015 Лион 1:1 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2014 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1
- 19.04.2014 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги
- 13.04.2014 Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
- 02.12.2013 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1
- 12.05.2013 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
- 17.12.2012 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
- 21.03.2012 ПСЖ 1:3 Лион Кубок
- 26.02.2012 Лион 4:4 ПСЖ Лига 1
- 02.10.2011 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1
- 17.04.2011 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|67 - 15
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|49 - 21
|45
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 22
|44
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|48 - 21
|43
|5.
|Нант
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 20
|34
|6.
|Ницца
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 31
|31
|7.
|Генгам
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 26
|29
|8.
|Ренн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 30
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|18 - 14
|28
|10.
|Кан
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|14 - 22
|27
|11.
|Дижон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 42
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 35
|24
|13.
|Бордо
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 31
|23
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 36
|23
|15.
|Амьен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|17 - 24
|22
|16.
|Лилль
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|20 - 32
|22
|17.
|Анже
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|21 - 31
|21
|19.
|Тулуза
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 30
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|17 - 35
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 29 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
Лион
5.1% (4)
Ничья:
12.8% (10)
ПСЖ
82.1% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
48.7% (38)
0:2 ПСЖ:
9% (7)
2:2 Ничья:
7.7% (6)
1:3 ПСЖ:
7.7% (6)
0:1 ПСЖ:
6.4% (5)
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