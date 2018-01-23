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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 7575
0:0
Конец матча
62' Желтая карточкаPhilipp Foerster
75' Желтая карточкаЗейнуллаху Эролл
87' Желтая карточкаКутшке Штефан
|
62'
75'
87'
Состав команд
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
30
Пледль
Томас
Ингольштадт 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 4 Paulo Silva Защитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 26 Нойман Фил Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 17 Maximilian Thalhammer
- Главный тренер: Stefan Leitl
Зандхаузен 3-5-2
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 23 Карл Маркус Защитник
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 11 Зейнуллаху Эролл Полузащитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 28 Philipp Foerster Полузащитник
- 19 Пакарада Леарт Полузащитник
- 37 Дерстрофф Юлиан Нападающий
- 20 Вунгудика Хосе Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Rick Wulle Вратарь
- 5 Marcel Seegert Защитник
- 9 Гисласон Рюрик Полузащитник
- 27 Maximilian Jansen Полузащитник
- 26 Ali Ibrahimaj Полузащитник
- 21 Manuel Stiefler Полузащитник
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- Главный тренер: Kenan Kocak
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Штуттгарт 0:1 Ингольштадт ТМК
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
Зандхаузен (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 17.12.2017 Зандхаузен 3:1 Хольштайн Киль Б2
- 10.12.2017 Зандхаузен 3:1 Арминия Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 24.11.2017 Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Б2
- 17.11.2017 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Б2
- 10.11.2017 Айнтрахт Фр 5:3 Зандхаузен ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 28.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Зандхаузен Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 05.10.2017 Майнц 2:1 Зандхаузен ТМК
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Зандхаузен 1:0 Унион Берлин Б2
- 16.09.2017 Зандхаузен 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 14.02.2015 Ингольштадт 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2
- 31.08.2014 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2
- 04.05.2014 Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 30.11.2013 Ингольштадт 0:2 Зандхаузен Бундеслига 2
- 04.05.2013 Зандхаузен 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 25.11.2012 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 08.05.2010 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 3
- 05.12.2009 Зандхаузен 1:2 Ингольштадт Бундеслига 3
- 19.04.2008 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Региональная лига. Юг
Ингольштадт
Зандхаузен
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|18
|10
|4
|4
|27 - 20
|34
|2.
|Нюрнберг
|19
|10
|4
|5
|38 - 25
|34
|3.
|Хольштайн Киль
|19
|9
|7
|3
|39 - 25
|34
|4.
|Ингольштадт
|19
|8
|5
|6
|27 - 20
|29
|5.
|Дуйсбург
|19
|8
|5
|6
|27 - 26
|29
|6.
|Зандхаузен
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|7.
|Унион Берлин
|19
|7
|6
|6
|35 - 28
|27
|8.
|Ян
|19
|8
|2
|9
|29 - 27
|26
|9.
|Арминия
|18
|7
|4
|7
|30 - 29
|25
|10.
|Санкт-Паули
|18
|6
|6
|6
|18 - 29
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|18
|6
|5
|7
|26 - 28
|23
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|18
|6
|5
|7
|18 - 25
|23
|13.
|Бохум
|19
|6
|5
|8
|18 - 23
|23
|14.
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|15.
|Айнтрахт Бр
|18
|4
|10
|4
|22 - 19
|22
|16.
|Дармштадт
|18
|4
|7
|7
|28 - 31
|19
|17.
|Гройтер Фюрт
|18
|5
|3
|10
|21 - 30
|18
|18.
|Кайзерслаутерн
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
86'
Зандхаузен делает замену. Зейнуллаху Эролл уходит с поля, а Manuel Stiefler выходит на его замену.
79'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
75'
Зейнуллаху Эролл получил желтую карточку от судьи
74'
Зандхаузен делает замену. Philipp Foerster уходит с поля, а Maximilian Jansen выходит на его замену.
68'
Зандхаузен делает замену. Дерстрофф Юлиан уходит с поля, а Гисласон Рюрик выходит на его замену.
66'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
66'
Ингольштадт делает замену. Моралес Альфредо уходит с поля, а Лайпертц Роберт выходит на его замену.
62'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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