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Зрители: 7575
Ингольштадт
0:0
Конец матча
Зандхаузен
0'
62' Желтая карточка
Philipp Foerster
75' Желтая карточка
Зейнуллаху Эролл
87' Желтая карточка
Кутшке Штефан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
86'
Зандхаузен делает замену. Зейнуллаху Эролл уходит с поля, а Manuel Stiefler выходит на его замену.
79'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Зейнуллаху Эролл получил желтую карточку от судьи
74'
Зандхаузен делает замену. Philipp Foerster уходит с поля, а Maximilian Jansen выходит на его замену.

68'
Зандхаузен делает замену. Дерстрофф Юлиан уходит с поля, а Гисласон Рюрик выходит на его замену.
66'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
66'
Ингольштадт делает замену. Моралес Альфредо уходит с поля, а Лайпертц Роберт выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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