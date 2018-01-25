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Зрители: 28706
Динамо Дрезден
1:3
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
8' Гол
Собота Вальдемар
19' Желтая карточка
Дуджак Джереми
23' Желтая карточка
Erich Berko
30' Желтая карточка
Niklas Hauptman
53' Желтая карточка
Конрад Мануэль
0:2
71' Гол
Richard Neudecker
0:3
81' Гол
Собота Вальдемар
1:3
88' Гол
Lucas Roeser
90'+5
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
83'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Yi-Young Park выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Собота Вальдемар бьет в цель!
79'
Динамо Дрезден делает замену. Rico Benatelli уходит с поля, а Aias Aosman выходит на его замену.
74'
Динамо Дрезден делает замену. Конрад Мануэль уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.

72'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
67'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
55'
Динамо Дрезден делает замену. Хорват Саша уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Конрад Мануэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Niklas Hauptman получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Собота Вальдемар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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