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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 28706
1:3
Конец матча
0:1
8' ГолСобота Вальдемар
19' Желтая карточкаДуджак Джереми
23' Желтая карточкаErich Berko
30' Желтая карточкаNiklas Hauptman
53' Желтая карточкаКонрад Мануэль
0:2
71' ГолRichard Neudecker
0:3
81' ГолСобота Вальдемар
1:3
88' ГолLucas Roeser
|
8'
0:1
19'
23'
30'
53'
71'
0:2
81'
0:3
88'
1:3
Состав команд
19
Зегуйн
Пауль
16
Хайзе
Филип
40
Erich
Berko
29
Хорват
Саша
22
Шахин
Дженк
11
Аллаги
Сами
Динамо Дрезден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 19 Зегуйн Пауль Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 40 Erich Berko Нападающий
- 29 Хорват Саша Нападающий
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 17 Ламбертц Андреас Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 24 Вигерс Патрик
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Санкт-Паули 4-4-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 2 Clemens Schoppenhauer Защитник
- 31 Maurice Litka Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 39 Yi-Young Park Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.11.2017 Динамо Дрезден 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 05.11.2017 Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 25.10.2017 Фрайбург 3:1 Динамо Дрезден КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 08.09.2017 Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 27.08.2017 Бохум 3:2 Динамо Дрезден Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
- 11.08.2017 Кобленц 2:3 Динамо Дрезден КГ
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
- 07.08.2017 Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 12.02.2017 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 28.08.2016 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.02.2014 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 26.08.2013 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 06.04.2013 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 28.10.2012 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 29.04.2012 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 27.11.2011 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден
Санкт-Паули
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|19
|11
|4
|4
|29 - 21
|37
|2.
|Нюрнберг
|19
|10
|4
|5
|38 - 25
|34
|3.
|Хольштайн Киль
|19
|9
|7
|3
|39 - 25
|34
|4.
|Ингольштадт
|19
|8
|5
|6
|27 - 20
|29
|5.
|Дуйсбург
|19
|8
|5
|6
|27 - 26
|29
|6.
|Зандхаузен
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|7.
|Унион Берлин
|19
|7
|6
|6
|35 - 28
|27
|8.
|Санкт-Паули
|19
|7
|6
|6
|21 - 30
|27
|9.
|Ян
|19
|8
|2
|9
|29 - 27
|26
|10.
|Арминия
|19
|7
|5
|7
|30 - 29
|26
|11.
|Хайденхайм
|19
|7
|4
|8
|27 - 33
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|19
|6
|5
|8
|27 - 31
|23
|13.
|Бохум
|19
|6
|5
|8
|18 - 23
|23
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|6
|5
|8
|19 - 27
|23
|15.
|Айнтрахт Бр
|19
|4
|10
|5
|22 - 21
|22
|16.
|Дармштадт
|18
|4
|7
|7
|28 - 31
|19
|17.
|Гройтер Фюрт
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|18.
|Кайзерслаутерн
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
83'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Yi-Young Park выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Собота Вальдемар бьет в цель!
79'
Динамо Дрезден делает замену. Rico Benatelli уходит с поля, а Aias Aosman выходит на его замену.
74'
Динамо Дрезден делает замену. Конрад Мануэль уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
72'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Richard Neudecker бьет в цель!
67'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
55'
Динамо Дрезден делает замену. Хорват Саша уходит с поля, а Дульевич Харис выходит на его замену.
53'
Конрад Мануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Niklas Hauptman получил желтую карточку от судьи
23'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
19'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Собота Вальдемар бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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