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Стадион: ААМИ Парк
1:3
Конец матча
28' Желтая карточкаУильямс Рис
33' Желтая карточкаМежеевски Адриан
40' Желтая карточкаГерия Джейсон
49' Желтая карточкаУилкшир Люк
58' Желтая карточкаБрилланте Джошуа
1:0
58' ПенальтиБериша Бесарт
1:1
60' ГолБобо
67' Желтая карточкаНинкович Милош
71' Желтая карточкаО'Нейлл Брэндон
77' Вторая желтая карточкаГерия Джейсон
1:2
78' ПенальтиБобо
1:3
84' ГолКэрни Дэвид
|
28'
33'
40'
49'
58'
58'
1:0
60'
1:1
67'
71'
77'
78'
1:2
84'
1:3
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 2 Герия Джейсон Защитник
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 14 Thomas Deng
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 31 Christian Theoharous
- 18 Matias Sanchez I
- Главный тренер: Kevin Muscat
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сидней: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига
- 05.11.2016 Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.02.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2016 Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.11.2015 Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 17.05.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига
- 14.02.2015 Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.12.2014 Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига
- 15.11.2014 Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.04.2014 Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 29.03.2014 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2014 Мельбурн Виктори 0:5 Сидней Эй-Лига
- 09.11.2013 Сидней 3:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 16.03.2013 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2013 Мельбурн Виктори 3:1 Сидней Эй-Лига
- 10.11.2012 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2012 Мельбурн Виктори 2:2 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|2.
|Ньюкасл Джетс
|18
|10
|4
|4
|39 - 22
|34
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|4.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|5
|6
|27 - 26
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|7
|5
|17 - 27
|19
|7.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|8.
|Брисбен Роар
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|3
|7
|7
|17 - 23
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|16
|3
|5
|8
|22 - 31
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
89'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
82'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
77'
Герия Джейсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Ингхэм Джей уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
71'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
68'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
67'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
58'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
49'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
33'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
28'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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