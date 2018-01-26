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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:3
Конец матча
Сидней
0'
28' Желтая карточка
Уильямс Рис
33' Желтая карточка
Межеевски Адриан
40' Желтая карточка
Герия Джейсон
49' Желтая карточка
Уилкшир Люк
58' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
1:0
58' Пенальти
Бериша Бесарт
1:1
60' Гол
Бобо
67' Желтая карточка
Нинкович Милош
71' Желтая карточка
О'Нейлл Брэндон
77' Вторая желтая карточка
Герия Джейсон
1:2
78' Пенальти
Бобо
1:3
84' Гол
Кэрни Дэвид
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
89'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
82'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!

77'
Герия Джейсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Ингхэм Джей уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
68'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Желтая карточка
58'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Межеевски Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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