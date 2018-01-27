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Стадион: Вестпак
0:1
Конец матча
15' Желтая карточкаJordan Elsey
0:1
32' ГолБлэквуд Джордж
42' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
72' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
78' Желтая карточкаJordan O'Doherty
90' Желтая карточкаКалуджерович Андрия
|
15'
32'
0:1
42'
72'
78'
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 12 Adam Parkhouse
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh
- 24 Logan Rogerson
- Главный тренер: Des Buckingham
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 24 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 29 Ryan Strain
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 12 Mark Ochieng Защитник
- 5 Taylor Regan Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 25 Apostolos Stamatelopoulos
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 13.09.2017 Хейдельберг Юнайтед 0:3 Аделаида Юнайтед КФ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2017 Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.12.2016 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.03.2016 Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2015 Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.11.2015 Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.03.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.12.2014 Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 15.11.2014 Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 30.03.2014 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 27.02.2014 Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.02.2014 Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.02.2013 Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.12.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.02.2012 Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.12.2011 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 19.11.2011 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 18.02.2011 Аделаида Юнайтед 1:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|2.
|Ньюкасл Джетс
|18
|10
|4
|4
|39 - 22
|34
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|4.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|5
|6
|27 - 26
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|4
|7
|20 - 22
|25
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|7
|5
|17 - 27
|19
|7.
|Брисбен Роар
|18
|5
|4
|9
|21 - 28
|19
|8.
|Перт Глори
|17
|5
|1
|11
|19 - 36
|16
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|3
|7
|8
|18 - 25
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|17
|3
|5
|9
|22 - 32
|14
Второй тайм
90'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
90'
Андрия Калуджерович получил желтую карточку от судьи
90'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Apostolos Stamatelopoulos выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Adam Parkhouse уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
81'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
78'
Jordan O'Doherty получил желтую карточку от судьи
74'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Mark Ochieng выходит на его замену.
72'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
58'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
15'
Jordan Elsey получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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