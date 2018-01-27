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Стадион:
Веллингтон Феникс
0:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Jordan Elsey
0:1
32' Гол
Блэквуд Джордж
42' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
72' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
78' Желтая карточка
Jordan O'Doherty
90' Желтая карточка
Калуджерович Андрия
90'+5
Второй тайм
90'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Андрия Калуджерович получил желтую карточку от судьи
90'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Apostolos Stamatelopoulos выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Adam Parkhouse уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
81'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Jordan O'Doherty получил желтую карточку от судьи
74'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Mark Ochieng выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
58'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Jordan Elsey получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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